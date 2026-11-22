Der Auftragsbestand wächst auf 664 Milliarden Dollar, die Cloud-Erlöse legen um 62 Prozent zu, doch die Oracle Aktie verlor am 20. November 8,48 Prozent und steht auf zwölf Monate 52 Prozent im Minus. Diese Oracle Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und welche Sorgen den Kurs der Oracle Aktie belasten.
Oracle Aktienanalyse: 52 Prozent Minus in zwölf Monaten, 664 Milliarden Dollar Aufträge im Buch – ist die KI-Wette zu teuer?
Die Oracle Aktie brach am 20. November um 8,5 Prozent ein und liegt auf zwölf Monate 52 Prozent im Minus, während das Cloud-Geschäft zweistellig wächst. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Oracle Corporation
- ISIN
- US68389X1054
- WKN
- 871460
- Handelssymbol
- ORC (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- ORCL (NYSE)
- Branche
- Unternehmenssoftware und Cloud-Infrastruktur
- Sitz
- Austin, Texas
- Tagesspanne 20.11.2026
- 100,25 $ bis 108,99 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Oracle Aktienanalyse: Das erste Quartal
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (veröffentlicht am 10. September 2026) stiegen die Cloud-Erlöse um 62 Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit Cloud-Infrastruktur (IaaS) wuchs um 121 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar, die Cloud-Anwendungen (SaaS) um 10 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar. Der Auftragsbestand (Remaining Performance Obligations) lag bei 664 Milliarden Dollar, 209 Milliarden Dollar mehr als ein Jahr zuvor.
Operatives Ergebnis
Das operative Ergebnis nach GAAP stieg um 57 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar, nach Non-GAAP um 31 Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar.
Cashflow negativ
Der freie Cashflow lag bei minus 5 Milliarden Dollar, weil Oracle weiter in den Ausbau seiner Kapazitäten investiert.
Finanzierung
Auf dem Investorentag am 28. Oktober begrenzte Oracle laut Berichten die zusätzliche Kapitalmarktfinanzierung bis zum Geschäftsjahr 2030 auf 20 Milliarden Dollar.
Dividende
Oracle zahlt 2,00 Dollar je Aktie in zwölf Monaten, das entspricht 1,98 Prozent.
Oracle: Cloud-Erlöse im ersten Quartal
Mrd. $
- Q1 FY2026
- Q1 FY2027
Erstes Quartal der Geschäftsjahre 2026 und 2027. Cloud gesamt, Infrastruktur (IaaS) und Anwendungen (SaaS).
Quelle: Oracle, Mitteilungen vom 09.09.2025 und 10.09.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q1 FY2026
|Q1 FY2027
|Cloud gesamt
|7,2
|11,6
|Infrastruktur (IaaS)
|3,3
|7,4
|Anwendungen (SaaS)
|3,8
|4,2
Der Kurs
Was die Oracle Aktie belastet
Laut aktiencheck.de liegt die Oracle Aktie rund 54 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Das Wachstum ist teuer erkauft: Der freie Cashflow ist negativ, der Ausbau der Rechenzentren verschlingt Milliarden, und Anleger fragen, wie schnell sich die Investitionen auszahlen. Einen einzelnen Auslöser für den Kursrutsch am 20. November nennen die geprüften Quellen nicht.
Am 17. November bestätigte der Bernstein-Analyst Varun Govindaraj laut aktiencheck.de die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 325 Dollar.
Bewertung
Was der Kurs von 101,19 Dollar einpreist
Mit einem KGV von 15,86 ist die Oracle Aktie nach dem Einbruch niedrig bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 287,5 Milliarden Euro. Der Abschlag spiegelt, dass Anleger der Umsetzung des Ausbaus und der Finanzierung weniger trauen als zuvor.
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