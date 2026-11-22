Laut aktiencheck.de liegt die Oracle Aktie rund 54 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Das Wachstum ist teuer erkauft: Der freie Cashflow ist negativ, der Ausbau der Rechenzentren verschlingt Milliarden, und Anleger fragen, wie schnell sich die Investitionen auszahlen. Einen einzelnen Auslöser für den Kursrutsch am 20. November nennen die geprüften Quellen nicht.