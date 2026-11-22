Warum fällt die Oracle Aktie so stark?

Anleger sorgen sich um die hohen Schulden, den negativen Cashflow und Berichte über gekündigte Verträge. Dazu kommt der breite KI-Ausverkauf.

Wie hoch sind die Schulden von Oracle?

Die langfristigen Schulden liegen laut Börse Express bei rund 124,7 Milliarden Dollar.

Welches Kursziel hat die Oracle Aktie?

Bernstein nennt 325 Dollar, der Durchschnitt der Analysten liegt laut Tikr bei 236 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Was bedeutet der Worst Case von Bernstein?

Selbst wenn das gesamte KI-Geschäft ausfiele, bliebe laut Bernstein ein Wert von 133 Dollar je Aktie. Der Kurs liegt derzeit darunter.