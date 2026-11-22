Vor wenigen Monaten war sie der Liebling der KI-Euphorie, jetzt steht sie am Pranger: Die Oracle Aktie schloss am Freitag, 20. November 2026, bei 101,19 Dollar und damit auf einem 52-Wochen-Tief. Allein am Freitag verlor sie 8,48 Prozent, auf Wochensicht sind es 19,27 Prozent. Laut Tikr lag die Oracle Aktie schon Mitte November rund 54 Prozent unter ihrem Juni-Hoch. Anleger verkaufen, weil Oracle für den KI-Ausbau Rekordsummen investiert und dafür Schulden aufnimmt.
Oracle Aktie: Minus 19 Prozent in fünf Tagen – frisst die KI-Schuldenlast den einstigen Börsenstar?
Die Oracle Aktie fällt auf ein 52-Wochen-Tief von 101 Dollar und liegt rund die Hälfte unter ihrem Juni-Hoch. Hohe Schulden, Milliardeninvestitionen in Rechenzentren und geplatzte Verträge verunsichern Anleger. Bernstein hält die Aktie selbst im Worst Case für unterbewertet. Die große Analyse.
Die Last
Warum die Oracle Aktie so unter Druck steht
Der Hintergrund ist eine gewaltige Wette: Oracles Auftragsbestand ist dank KI-Verträgen mit Schwergewichten wie OpenAI, Meta und xAI auf 553 Milliarden Dollar gestiegen. Um diese Kapazitäten zu bauen, plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2026 Investitionen von 50 Milliarden Dollar, für das Geschäftsjahr 2027 sind laut wallstreet-online rund 95 Milliarden Dollar vorgesehen. Die langfristigen Schulden belaufen sich auf rund 124,7 Milliarden Dollar, der freie Cashflow ist über zwölf Monate mit 24,7 Milliarden Dollar im Minus. Die Oracle Aktie muss also beweisen, dass aus dem Auftragsberg bald zahlungswirksame Umsätze werden.
Die Rückschläge
Platzende Deals belasten die Stimmung
Anfang November häuften sich die schlechten Nachrichten. Am 4. November berichtete die Financial Times, Oracle habe einen Chip-Leasing-Deal mit Tencent im geschätzten Wert von sieben Milliarden Dollar gekündigt. Zwei Tage später meldete Bloomberg, Microsoft lasse einen Vertrag zur Anmietung von KI-Rechenleistung bei Oracle auslaufen. Dazu kommt laut Tikr eine weitere Kapitalerhöhung über 20 Milliarden Dollar in neuen Aktien und Schuldverschreibungen. Die Oracle Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 41 Prozent im Minus, auf Jahressicht ist sie laut Marktdaten fast halbiert.
Bei der Oracle Aktie kämpft der Markt nicht mit dem Geschäft, sondern mit der Rechnung dafür.
Die Analysten
Bernstein sieht selbst im Worst Case 133 Dollar
Bernstein-Analyst Mark Moerdler hält die Oracle Aktie selbst in einem extremen Szenario für unterbewertet. Fielen alle KI-Rechenzentrumsverträge aus, wäre die gekaufte Hardware wertlos und blieben alle Schulden bestehen, läge der rechnerische Wert laut seinem Bericht vom 18. November noch bei 133 Dollar je Aktie. Das hält er für äußerst unwahrscheinlich. Sein Kursziel liegt bei 325 Dollar bei der Einstufung Outperform. Der durchschnittliche Analystenwert fiel laut Tikr auf 236 Dollar, nach 348 Dollar vor einem Jahr. Da der Kurs von 101 Dollar inzwischen unter dem Bernstein-Worst-Case liegt, ist die Lücke zur Analystenmeinung größer denn je. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Oracle Aktie
Warum fällt die Oracle Aktie so stark?
Anleger sorgen sich um die hohen Schulden, den negativen Cashflow und Berichte über gekündigte Verträge. Dazu kommt der breite KI-Ausverkauf.
Wie hoch sind die Schulden von Oracle?
Die langfristigen Schulden liegen laut Börse Express bei rund 124,7 Milliarden Dollar.
Welches Kursziel hat die Oracle Aktie?
Bernstein nennt 325 Dollar, der Durchschnitt der Analysten liegt laut Tikr bei 236 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Was bedeutet der Worst Case von Bernstein?
Selbst wenn das gesamte KI-Geschäft ausfiele, bliebe laut Bernstein ein Wert von 133 Dollar je Aktie. Der Kurs liegt derzeit darunter.
Wertpapierdaten: Die Oracle Aktie (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Handelssymbol Xetra: ORC, US-Handelssymbol: ORCL, NYSE) und die Microsoft Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Handelssymbol Xetra: MSF, US-Handelssymbol: MSFT, Nasdaq). Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Handelssymbol Xetra: FB2A, US-Handelssymbol: META, Nasdaq). OpenAI und xAI sind nicht börsennotiert; für Tencent folgen ISIN, WKN und Handelssymbol nach Prüfung.
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