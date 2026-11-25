Aktienkurse können übertreiben. Der Kreditmarkt gilt als nüchterner. Umso schwerer wiegt, was dort am Mittwoch geschah: Die Prämien für Kreditausfallversicherungen auf Schulden von Oracle stiegen nach Medienberichten auf 356 Basispunkte, einen Rekordwert. Die Oracle Aktie fiel im Handelsverlauf auf 99,34 Dollar, den tiefsten Stand seit zwölf Monaten, und schloss 5,13 Prozent tiefer bei 103,88 Dollar.
Oracle Aktie: Kreditmarkt schlägt Alarm, Kurs fällt unter 100 Dollar – wird der KI-Ausbau auf Pump zum Problem?
Die Oracle Aktie verlor am Mittwoch 5,13 Prozent auf 103,88 Dollar und fiel zeitweise auf 99,34 Dollar. Die Kosten für die Absicherung von Oracle-Anleihen stiegen nach Medienberichten auf einen Rekordwert. Anleger sorgen sich um die Schulden.
Der Auslöser
Was die Ausfallprämie über Oracle sagt
Je höher die Prämie, desto größer schätzen Investoren das Risiko ein, dass ein Schuldner seine Anleihen nicht bedient. Bei Oracle hat das einen konkreten Hintergrund. Der Konzern baut für große KI-Kunden Rechenzentren in einem Umfang, den er nicht aus dem laufenden Geschäft bezahlen kann.
Im November hatte Oracle den Berichten zufolge neue Aktien zu 116 Dollar platziert. Der Kurs liegt inzwischen deutlich darunter. Dazu kommt das Zinsumfeld: Nach den hohen Inflationsdaten vom Mittwoch rechnet der Markt eher mit steigenden Zinsen, was die Finanzierung für hoch verschuldete Unternehmen verteuert.
Die Einordnung
Vom KI-Gewinner zum Bilanzthema
Solange Anleger an schnell wachsende Cloud-Erlöse glaubten, störten die Schulden kaum. Seit Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen aufgekommen sind, schauen sie auf die Bilanz. Vom Hoch bei 250,25 Dollar hat die Oracle Aktie knapp 60 Prozent verloren.
Auf der anderen Seite stehen langfristige Verträge mit großen KI-Kunden. Laut Medienberichten nutzen einzelne Großinvestoren das Kursniveau zum Einstieg. Ob das reicht, entscheidet sich weniger an der Börse als am Anleihemarkt: Steigen die Ausfallprämien weiter, wird jede neue Finanzierungsrunde teurer.
Bei der Oracle Aktie geht es nicht mehr nur um die Stimmung im KI-Sektor. Der Kreditmarkt stellt die Frage, wer den Ausbau bezahlt und zu welchem Preis.
Häufige Fragen zur Oracle Aktie
Wie hat die Oracle Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Bei 103,88 Dollar, ein Minus von 5,13 Prozent. Das Tagestief lag bei 99,34 Dollar.
Warum ist die Oracle Aktie gefallen?
Die Prämien für Kreditausfallversicherungen auf Oracle-Schulden stiegen laut Medienberichten auf einen Rekord. Anleger sorgen sich um die Finanzierung der KI-Rechenzentren.
Wie weit ist die Aktie vom Hoch entfernt?
Das Hoch der vergangenen zwölf Monate liegt bei 250,25 Dollar. Der Schlusskurs liegt knapp 60 Prozent darunter.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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