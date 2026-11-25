Je höher die Prämie, desto größer schätzen Investoren das Risiko ein, dass ein Schuldner seine Anleihen nicht bedient. Bei Oracle hat das einen konkreten Hintergrund. Der Konzern baut für große KI-Kunden Rechenzentren in einem Umfang, den er nicht aus dem laufenden Geschäft bezahlen kann.

Im November hatte Oracle den Berichten zufolge neue Aktien zu 116 Dollar platziert. Der Kurs liegt inzwischen deutlich darunter. Dazu kommt das Zinsumfeld: Nach den hohen Inflationsdaten vom Mittwoch rechnet der Markt eher mit steigenden Zinsen, was die Finanzierung für hoch verschuldete Unternehmen verteuert.