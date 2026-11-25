Warum ist die Oracle-Aktie heute S&P 500 Verlierer?

Die Prämien für Kreditausfallversicherungen auf Oracle-Schulden stiegen auf einen Rekord. Anleger sorgen sich um die Finanzierung der KI-Rechenzentren.

Wie stark ist die Oracle Aktie gefallen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 5,13 Prozent bei 103,88 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Oracle-Aktie?

Die ISIN lautet US68389X1054, die WKN 871460. An der NYSE wird die Aktie unter ORCL gehandelt, in Deutschland unter ORC.