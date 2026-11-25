Die Oracle-Aktie (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Handelssymbol: ORCL an der NYSE, deutsches Kürzel: ORC) verliert am Mittwoch 5,1 Prozent und schließt bei 103,88 US-Dollar. Die Oracle Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Im Handelsverlauf fiel der Kurs auf ein 52-Wochen-Tief von 99,34 Dollar. Auslöser ist der Kreditmarkt: Die Prämien für Kreditausfallversicherungen auf Oracle-Schulden erreichten mit 356 Basispunkten einen Rekord.
Oracle-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 5 Prozent – Kreditmarkt schlägt Alarm, Kurs nahe Jahrestief
Die Oracle-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 5,1 Prozent bei 103,88 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Verlierern. Die Kosten für die Absicherung von Oracle-Anleihen sind auf einen Rekordwert gestiegen. Anleger sorgen sich um die schuldenfinanzierten KI-Investitionen des Konzerns.
Die Gründe für den Kursverlust
Schulden für den KI-Ausbau
Rekord bei Ausfallprämien
Je höher die Prämie, desto größer schätzen Investoren das Risiko ein, dass ein Schuldner seine Anleihen nicht bedient. Bei Oracle stieg sie auf den höchsten je gemessenen Wert.
Kapitalerhöhung über dem Kurs
Im November hatte Oracle Aktien zu 116 Dollar platziert. Der Kurs liegt inzwischen deutlich darunter. Wer gezeichnet hat, sitzt auf Verlusten.
KI-Ausverkauf
Der gesamte Technologiesektor stand unter Druck. Der Nasdaq verlor zeitweise 4,6 Prozent.
Zinsen
Hohe Inflationsdaten machen eine Zinserhöhung der Fed im Dezember wahrscheinlich. Das verteuert die Finanzierung für hoch verschuldete Unternehmen.
Einordnung
Vom KI-Gewinner zum Sorgenkind
Oracle baut für große KI-Kunden Rechenzentren in einem Umfang, den der Konzern nicht aus dem laufenden Geschäft bezahlen kann. Solange Anleger an schnell wachsende Cloud-Erlöse glaubten, störte das kaum. Seit Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen aufgekommen sind, schauen sie auf die Bilanz. Die Aktie hat seit ihrem Hoch bei 250,25 Dollar mehr als die Hälfte verloren. Einzelne Großinvestoren nutzen das Niveau laut Medienberichten zum Einstieg.
Häufige Fragen zur Oracle-Aktie
Warum ist die Oracle-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Die Prämien für Kreditausfallversicherungen auf Oracle-Schulden stiegen auf einen Rekord. Anleger sorgen sich um die Finanzierung der KI-Rechenzentren.
Wie stark ist die Oracle Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 5,13 Prozent bei 103,88 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Oracle-Aktie?
Die ISIN lautet US68389X1054, die WKN 871460. An der NYSE wird die Aktie unter ORCL gehandelt, in Deutschland unter ORC.
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