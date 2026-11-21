Bernstein-Analyst Mark Moerdler hat in einer Studie vom 18. November 2026 durchgerechnet, was die Oracle Aktie wert wäre, wenn das KI-Rechenzentrumsgeschäft scheitert, die Hardware unbrauchbar wird und die Schulden bleiben. Sein Ergebnis laut GuruFocus: 133 Dollar. Moerdler bestätigte zugleich die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 325 Dollar. Was im Extremfall übrig bliebe, sind Datenbanken, Unternehmenssoftware und das klassische Cloud-Geschäft.