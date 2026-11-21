Die Oracle Aktie (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Handelssymbol Xetra: ORC, US-Handelssymbol: ORCL, NYSE) hat in der Woche bis zum 20. November 2026 rund ein Fünftel ihres Börsenwerts verloren. Der Schlusskurs von 101,19 Dollar bedeutet ein Wochenminus von 19,27 Prozent, allein am Freitag ging es um 8,48 Prozent abwärts.
Oracle Aktie: Minus 19 Prozent in fünf Tagen – der Kurs liegt jetzt sogar unter dem Katastrophen-Szenario von Bernstein
Die Oracle Aktie schließt bei 101,19 Dollar auf einem 52-Wochen-Tief. Bernstein hält selbst bei einem Scheitern des KI-Geschäfts 133 Dollar für gerechtfertigt. Was der Markt anders sieht.
Die Analyse
Was Bernstein zur Oracle Aktie tatsächlich gesagt hat
Bernstein-Analyst Mark Moerdler hat in einer Studie vom 18. November 2026 durchgerechnet, was die Oracle Aktie wert wäre, wenn das KI-Rechenzentrumsgeschäft scheitert, die Hardware unbrauchbar wird und die Schulden bleiben. Sein Ergebnis laut GuruFocus: 133 Dollar. Moerdler bestätigte zugleich die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 325 Dollar. Was im Extremfall übrig bliebe, sind Datenbanken, Unternehmenssoftware und das klassische Cloud-Geschäft.
Der Markt geht derzeit weiter als dieses Szenario. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Hintergrund
Wie die Oracle Aktie zum Stresstest des KI-Booms wurde
Oracle finanziert den Ausbau seiner KI-Rechenzentren mit Fremdkapital und frischen Aktien. Am 2. November kündigte der Konzern eine Kapitalaufnahme über 20 Milliarden Dollar an; die Oracle Aktie fiel tags darauf um rund 9 Prozent. Inzwischen notiert sie unter den 116 Dollar dieser Platzierung. Marktberichte nennen negativen freien Cashflow, Anleihekupons von bis zu 8,65 Prozent und rekordweite Kreditausfallprämien als Belastung.
FAQ
Die wichtigsten Fragen zur Oracle Aktie
Warum fällt die Oracle Aktie so stark?
Anleger zweifeln, ob sich der schuldenfinanzierte Ausbau der KI-Rechenzentren rechnet. Im breiten Technologie-Ausverkauf trifft das hoch verschuldete Werte zuerst.
Was bedeutet Bernsteins 133-Dollar-Szenario?
Es ist eine Rechnung für den ungünstigsten Fall, kein Kursziel. Das Kursziel des Hauses liegt bei 325 Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Oracle Aktie?
ISIN US68389X1054, WKN 871460, deutsches Kürzel ORC, US-Handelssymbol ORCL an der NYSE.
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