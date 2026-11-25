Die One Square Advisory Services S.á.r.l als Gemeinsamer Vertreter der Anleihen 2018/2023 (ISIN DE000A2GSSP3/ WKN A2GSSP), 2019/2024 (ISIN DE00A2YPEZ1/ WKN A2YPEZ) und 2021/2022 (ISIN DE000A3E5VR6/ WKN A3E5VR) informiert die Anleihegläubiger, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
One Square: Eyemaxx Real Estate - aktuelles Urteil des österreichischen Obersten Gerichtshofs (OGH) zur Besicherung
Pressemitteilung
Wie der Insolvenzverwalter der insolventen eyemaxx AG mitgeteilt hat, hat der österreichische Oberste Gerichtshof (OGH) mit Urteil vom 12.11.2026 zu 6 Ob 138/26z entschieden, dass ein Pfandrecht hinsichtlich der Anleihe 2020 (ISIN DE000A289PZ4) an einem in Innsbruck errichteten Superädifikat (errichtet auf EZ 1127 KG 811102) über EUR 3.690.000,00 erloschen ist. Dies wurde vom OGH im Wesentlichen damit begründet, dass die im konkreten Fall erfolgte „Pfandrechtsübertragung“ des zu Gunsten der Anleihe 2016 begründeten Pfandrechts auf die Anleihe 2020 sachenrechtlich nicht möglich war und dieses Pfandrecht daher durch die Rückzahlung der Anleihe 2016 erloschen ist. Hinsichtlich eines Pfandrechts über EUR 260.000,00 am erwähnten Superädifikat ging der OGH von einer wirksamen Begründung hinsichtlich der Anleihe 2020 aus.
Der gemeinsame Vertreter hat mit dem Insolvenzverwalter Gespräche aufgenommen, um eine zeitnahe Ausschüttung der bisher im Insolvenzverfahren erzielten Erlöse an die Gläubiger durchzuführen. (Pressemitteilung vom 24.11.2026)
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