Der Insolvenzverwalter der Golden Gate GmbH hat der One Square Advisory Services S.à.r.l. einen aktuellen Bericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Golden Gate GmbH zur Verfügung gestellt, so die One Square Advisory Services S.à.r.l. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
One Square Advisory Services: Golden Gate - 23. Sachstandsbericht gegen Nachweis der Anleihegläubigerstellung verfügbar
Anleihe/Insolvenz
Anleihegläubiger der Anleihe (ISIN DE000A1KQXX5/ WKN A1KQXX) können eine Kopie des Berichts des Verwalters gegen Nachweis der Gläubigerstellung durch Übersendung eines aktuellen Depotauszuges (nicht älter als 10 Werktage) bei der One Square Advisory Services S.à.r.l. anfordern. Entsprechende Anfragen und Nachweis sind per Email zu richten an: goldengate@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22.
Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Golden Gate GmbH um ein nicht öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder seines Inhalts ist daher nicht gestattet. (Pressemitteilung vom 23.11.2026)
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