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OMV: Öl- und Gaspreise treiben Gewinne - RBI-Aktienanleihe bietet 13,15% Kupon

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 13:39 2 Min. ZertifikateReport

OMV glänzt mit einem kräftigen Gewinnsprung: Dank hoher Raffineriemargen und steigender Energiepreise legte das operative Ergebnis im dritten Quartal um 68% auf 2,12 Mrd. EUR zu. Doch während das Energiegeschäft boomt, bleibt die Chemiesparte unter Druck. Welche Chancen ergeben sich daraus für Anleger? Der aktuelle ZertifikateReport stellt drei Strategien vor, die mit attraktiven Renditechancen von bis zu 16,7% p.a. und unterschiedlichen Sicherheitspuffern überzeugen sollen - allerdings nicht ohne Risiken

Bild: OMV AG

Thorsten Welgen vom "ZertifikateReport" stellt in seiner aktuellen Ausgabe eine Anleihe (ISIN AT0000A3WR05/ WKN RC1MUQ) der Raiffeisen Bank International (RBI) bezogen auf die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, FSE: OMV, WBAG: OMV) vor. OMV habe im dritten Quartal dank starker Raffineriemargen und höherer Öl- und Gaspreise deutlich mehr verdient. Das operative Ergebnis sei erwartungsgemäß um 68% auf 2,12 Mrd. Euro gestiegen, das Segment Fuels habe um 172% auf 1,12 Mrd. Euro zugelegt. Die europäische Raffinerie-Referenzmarge habe sich mehr als verdreifacht. Energy habe das bereinigte operative Ergebnis um 51% auf 936 Mio. Euro gesteigert: Höhere Preise und niedrigere Förderkosten hätten geringere Mengen ausgeglichen. Chemicals sei dagegen unter Druck geblieben; das Ergebnis sei um 72% auf 63 Millionen Euro gesunken. Für 2026 habe OMV die Annahmen für Brent auf über 95 Dollar pro Barrel, für den Gaspreis auf rund 45 Euro je Megawattstunde und für die Raffinerie-Referenzmarge auf rund 25 Dollar je Fass erhöht. Discount-Strategie mit 8,2% Puffer (März) Das Discount-Zertifikat (ISIN DE000DN422G4) der DZ BANK generiere beim Kaufpreis von 65,30 Euro eine maximale Rendite von 2,70 Euro oder 11,1% p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 19.03.2027 zumindest auf Höhe des Caps von 68 Euro schließe. Im negativen Szenario gebe es eine Aktie. Bonus-Strategie mit 15,5% Puffer (Juni) Das Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN DE000FG4D5W6) der Société Générale sei mit einem Bonusbetrag und Cap von 75 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 60 Euro bis zum Bewertungstag 18.06.2027 nie berührt oder unterschritten werde, würden Anleger den Bonus- und Höchstbetrag erhalten; andernfalls eine Aktienlieferung. Beim Kaufpreis von 68 Euro liege der maximale Gewinn bei 7 Euro (Rendite 16,7% p.a.). Attraktives Pricing: Das Zertifikat sei ca. 4,3% günstiger als die Aktie (Abgeld). Einkommensstrategie mit 12% p.a. Rendite (September) Die Aktienanleihe (ISIN AT0000A3WR05) der RBI zahle unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 13,15% p.a. Durch Kauf über pari betrage die effektive Rendite 12% p.a., sofern die Aktie am 17.09.2027 auf oder über dem Basispreis von 70 Euro notiere. Andernfalls würden Anleger 14 Aktien erhalten (=1.000/70 Euro, dazu Bruchteile im Barausgleich). ZertifikateReport-Fazit Hohe Raffineriemargen und ein starkes Energiegeschäft würden OMVs Kurspotenzial stützen. Eine Erholung der Chemie könnte zusätzlichen Schub geben. Risiken seien sinkende Öl- und Gaspreise, eine Normalisierung der Raffineriemargen sowie geopolitisch bedingte Lieferprobleme und die anhaltende Chemieschwäche. Zertifikate würden mit Sicherheitspuffern und der Chance auf Seitwärtsrenditen punkten. (Ausgabe vom 10.11.2026) Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von OMV Aktien oder von Anlageprodukten auf OMV Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

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