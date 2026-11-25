Wie hoch war die letzte OMV-Dividende?

Für 2025 wurden 4,40 Euro je Aktie ausgeschüttet, davon 1,25 Euro als Sonderdividende.

Wie berechnet sich die Dividende künftig?

Aus 50 Prozent der Dividenden von Borouge Group International plus 20 bis 30 Prozent des operativen Cashflows.

Warum ist der Gewinn so stark gestiegen?

Vor allem wegen des Raffinerie- und Kraftstoffgeschäfts, dessen Ergebnis sich mehr als verdoppelte.