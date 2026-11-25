Die OMV Aktie zählt zu den Gewinnern des Energiejahres 2026. Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern hat im dritten Quartal den operativen Gewinn um 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Der Umsatz kletterte um 43 Prozent auf 8,959 Milliarden Euro und lag damit rund 580 Millionen Euro über den Schätzungen. Das Ergebnis je Aktie verdoppelte sich fast auf 3,14 Euro. Nach den Zahlen setzte die OMV Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort und schloss am 30. Oktober bei 75,55 Euro.
OMV Aktie: Operativer Gewinn plus 68 Prozent, Ergebnis je Aktie fast verdoppelt – was die neue Dividendenformel jetzt wert ist
Hohe Öl- und Raffineriemargen bescheren OMV ein Ausnahmequartal. Doch die Chemie schwächelt und die Dividende hängt künftig an Borouge. Die OMV Aktie im Check.
Die Zahlen
Raffinerie glänzt, Chemie bremst
Besonders stark entwickelte sich die Fuel-Sparte: Ihr operatives Ergebnis vor Sondereffekten stieg um 172 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Die Chemiesparte verzeichnete dagegen einen Rückgang um 72 Prozent auf 63 Millionen Euro; der bereinigte Ergebnisbeitrag der Beteiligung Borouge International lag bei lediglich 16 Millionen Euro. Belastet haben zudem Sondersteuern in Österreich und Rumänien, die sich mit 200 Millionen Euro im Resultat niederschlugen. Für 2026 hob OMV die Annahme für den Brent-Preis auf über 95 Dollar und die organischen Investitionen auf 3,5 Milliarden Euro an.
Die Dividende
Neue Formel, neuer Unsicherheitsfaktor
Für das Geschäftsjahr 2025 hat OMV insgesamt 4,40 Euro je Aktie ausgeschüttet – 3,15 Euro reguläre Dividende plus 1,25 Euro Sonderdividende. Ab 2026 gilt ein neuer Mechanismus: 50 Prozent der Dividenden aus der Chemie-Holding Borouge Group International plus 20 bis 30 Prozent des operativen Cashflows. Genau hier liegt der Haken. Der Börsengang des Gemeinschaftsunternehmens mit ADNOC wurde auf 2027 verschoben, der Beitrag zur OMV-Ausschüttung für das laufende Jahr von erwarteten 500 auf 250 Millionen Dollar halbiert. Das starke Öl- und Raffineriegeschäft wirkt dem über den Cashflow-Anteil entgegen.
Die OMV Aktie verdient derzeit am Öl – ihre Dividende soll aber künftig an der Chemie hängen. Diese Lücke müssen Anleger im Blick behalten.
Häufige Fragen zur OMV Aktie
Wie hoch war die letzte OMV-Dividende?
Für 2025 wurden 4,40 Euro je Aktie ausgeschüttet, davon 1,25 Euro als Sonderdividende.
Wie berechnet sich die Dividende künftig?
Aus 50 Prozent der Dividenden von Borouge Group International plus 20 bis 30 Prozent des operativen Cashflows.
Warum ist der Gewinn so stark gestiegen?
Vor allem wegen des Raffinerie- und Kraftstoffgeschäfts, dessen Ergebnis sich mehr als verdoppelte.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.