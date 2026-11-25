Kein KI-Chip, kein Rechenzentrum, keine Zollfantasie: Die Olympus Aktie (ISIN: JP3201200007, WKN: 856840, Tokio-Kürzel: 7733, deutsches Handelssymbol: OLY1, US-Handelssymbol: OCPNF) ist einer der größten Nikkei 225 Gewinner des Tages. Im deutschen Handel notierte der Medizintechnikkonzern am Morgen bei 11,415 Euro und damit 5,35 Prozent höher. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Minus von 2,78 Prozent bei 57.011,62 Punkten.
Olympus Aktie Nikkei 225 Gewinner: Medizintechnik gefragt – warum Anleger jetzt auf Endoskope statt auf Chips setzen
Die Olympus Aktie gehört zu den größten Nikkei 225 Gewinnern des Tages. Der Endoskopie-Spezialist legt im deutschen Handel um mehr als 5 Prozent zu, während der Nikkei 225 um 2,78 Prozent fällt. Hinter dem Kursgewinn steht die Flucht der Anleger aus KI-Werten in defensive Gesundheitsaktien.
OLY1OLY1
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|OLY1
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursgewinn
Gesundheit schlägt Halbleiter
Umschichtung in defensive Werte
Nach dem Einbruch der US-Chipaktien verkauften Anleger in Tokio KI- und Halbleiterwerte. Gekauft wurden Unternehmen, deren Geschäft kaum von der Konjunktur abhängt – allen voran aus dem Gesundheitssektor.
Gesundheitswerte im Aufwind
Pharma war die stärkste Branche des Tages. Auch der Medizintechnikkonzern Terumo stieg um fast 7 Prozent. Olympus schwamm in dieser Welle mit.
Der Markt war besser als der Index
Am Prime-Markt standen zur Mittagspause 868 Gewinner 642 Verlierern gegenüber. Der Indexverlust ging vor allem auf Advantest, Tokyo Electron und SoftBank zurück.
Kein Bezug zum KI-Zyklus
Die Nachfrage nach Endoskopen hängt an der Zahl der Untersuchungen und Eingriffe, nicht an den Investitionen der Technologiekonzerne.
Einordnung
Weltmarktführer für den Blick ins Körperinnere
Olympus hat sich in den vergangenen Jahren von Kameras und Mikroskopen getrennt und konzentriert sich auf Medizintechnik. Bei Endoskopen für Magen und Darm ist der Konzern weltweit führend. Im Mai hatte Olympus für das laufende Geschäftsjahr bis März 2027 einen deutlichen Gewinnanstieg in Aussicht gestellt und einen Aktienrückkauf von bis zu 60 Milliarden Yen angekündigt. An der Börse zählte am Mittwoch aber vor allem eines: Die Aktie gehört zu einer Branche, die Anleger in unruhigen Zeiten ansteuern. Eine neue Unternehmensmeldung als Auslöser gab es nicht.
Häufige Fragen zur Olympus Aktie
Warum ist die Olympus Aktie heute Nikkei 225 Gewinner?
Anleger schichteten aus KI- und Chipaktien in defensive Gesundheitswerte um. Davon profitierte auch Olympus.
Stellt Olympus noch Kameras her?
Nein. Das Kamerageschäft wurde abgegeben, der Konzern konzentriert sich auf Medizintechnik.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.