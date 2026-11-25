Olympus hat sich in den vergangenen Jahren von Kameras und Mikroskopen getrennt und konzentriert sich auf Medizintechnik. Bei Endoskopen für Magen und Darm ist der Konzern weltweit führend. Im Mai hatte Olympus für das laufende Geschäftsjahr bis März 2027 einen deutlichen Gewinnanstieg in Aussicht gestellt und einen Aktienrückkauf von bis zu 60 Milliarden Yen angekündigt. An der Börse zählte am Mittwoch aber vor allem eines: Die Aktie gehört zu einer Branche, die Anleger in unruhigen Zeiten ansteuern. Eine neue Unternehmensmeldung als Auslöser gab es nicht.