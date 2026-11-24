Old Dominion Freight Line Aktie: Gewinn plus 27 Prozent – warum der Spediteur trotzdem um Vertrauen kämpft

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:31 2 Min.

Die Old Dominion Freight Line Aktie steigt vorbörslich um 0,45 Prozent auf 172,04 Dollar und zählt zu den Gewinnern im Nasdaq 100. Der US-Frachtspezialist hat im dritten Quartal kräftig mehr verdient. Die Aktie liegt dennoch weit unter ihrem Hoch vom Juni.

Bild: Foto: Bhargav Panchal / Unsplash (Zuschnitt aus Medium 3869)

Lastwagen statt Chips: In der Gewinnerliste des Nasdaq 100 steht am Dienstagmorgen ein Spediteur aus North Carolina. Die Old Dominion Freight Line Aktie notiert vorbörslich bei 172,04 Dollar, ein Plus von 0,77 Dollar oder 0,45 Prozent. Während Halbleiterwerte fallen, sind Titel aus der klassischen Wirtschaft gefragt. vorbörslicher Kurs der Old Dominion Freight Line Aktie 172,04 USD Aufschlag im Nasdaq 100 +0,45 % Gewinnanstieg im dritten Quartal +26,9 % Betriebskostenquote nach 74,3 Prozent 71,5 % Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Unternehmensmitteilung zum dritten Quartal 2026 Die Zahlen Mehr Umsatz, deutlich mehr Gewinn Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13,1 Prozent auf 1,59 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn legte um 25,4 Prozent auf 452,6 Millionen Dollar zu, der Nettogewinn um 26,9 Prozent auf 343,7 Millionen Dollar. Die wichtigste Kennzahl der Branche, die Betriebskostenquote, verbesserte sich von 74,3 auf 71,5 Prozent. Old Dominion ist auf Teilladungen spezialisiert und gilt in diesem Geschäft als einer der effizientesten Anbieter in den USA. Der Kurs Starke Zahlen, schwache Reaktion Am Tag der Zahlen fiel die Aktie um 7,3 Prozent, obwohl Gewinn und Umsatz über den Schätzungen lagen. Danach senkten UBS das Kursziel von 228 auf 194 Dollar und JPMorgan von 232 auf 216 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 126,01 bis 252,03 Dollar, vom Hoch ist der Kurs knapp 32 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Die nächste Quartalsdividende von 0,29 Dollar wird am 2. Dezember ex Dividende gehandelt. Was für die Aktie spricht Nettogewinn plus 26,9 Prozent

Betriebskostenquote deutlich verbessert

Kursziele von UBS und JPMorgan über dem Kurs

Kaum Schulden in der Bilanz Was Anleger bedenken sollten Kursrutsch trotz guter Zahlen im Oktober

Zwei Kurszielsenkungen in Folge

Frachtgeschäft hängt an der Konjunktur

Knapp 32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch Einordnung der Redaktion: Die Old Dominion Freight Line Aktie ist ein Qualitätswert, dem der Markt im Moment misstraut. Gute Zahlen haben nicht gereicht, weil Anleger auf die Frachtkonjunktur 2027 schauen. Das kleine Plus am Dienstag ist Teil der Umschichtung aus Technologie und sagt wenig über das Unternehmen. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung ändern. FAQ Häufige Fragen zur Old Dominion Freight Line Aktie Warum steigt die Old Dominion Freight Line Aktie heute vorbörslich?

Eine neue Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Werte außerhalb des Technologiesektors sind am Dienstag gefragt. Was macht Old Dominion Freight Line?

Das Unternehmen transportiert Teilladungen per Lkw in den USA. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Old Dominion Freight Line Aktie?

ISIN US6795801009, WKN 923655. US-Handelssymbol: ODFL (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: ODF.

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