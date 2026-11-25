Ein Plus, das nach mehr aussah. Die OHB Aktie schließt am Mittwoch 1,11 Prozent höher bei 181,80 Euro (Stand 17:47 Uhr, comdirect) und bleibt damit unter den TecDAX Gewinnern. Am Mittag hatte der Bremer Raumfahrtkonzern noch bei 187 Euro notiert, ein Plus von 4 Prozent.
OHB Aktie: TecDAX Gewinner – Bundeswehr-Fantasie hält, aber vom Tageshoch bleibt nur ein Viertel
Die OHB Aktie steigt am Mittwoch um 1,11 Prozent auf 181,80 Euro und ist TecDAX Gewinner. Am Mittag stand noch ein Plus von 4 Prozent. Was vom 15-Milliarden-Bericht übrig bleibt.
Warum steigt die OHB Aktie heute?
Der Auslöser ist ein Bericht des Handelsblatts. Demnach könnte die Bundeswehr in wenigen Wochen einen Vertrag über eine eigene Satellitenkonstellation unterschreiben, mit einem Konsortium aus Rheinmetall, OHB und Airbus. Insider rechnen mit rund 15 Milliarden Euro einschließlich zehn Jahren Betrieb. Etwa 600 Satelliten sollen Soldaten, Drohnen und Flugzeuge in Echtzeit vernetzen. Die ersten starten frühestens 2030.
Für OHB wäre das eine neue Dimension. Nach Medienberichten soll der Konzern die Satelliten bauen, Rheinmetall das Bodensegment liefern. Zum Vergleich: In den ersten neun Monaten 2026 kam OHB auf eine Gesamtleistung von 946,5 Millionen Euro.
Warum das Plus geschrumpft ist
Dass von 4 Prozent am Mittag nur gut 1 Prozent übrig blieb, hat zwei Gründe. Der erste ist der Gesamtmarkt: Am Nachmittag weitete der DAX seine Verluste aus und fiel unter 25.000 Punkte. In solchen Phasen sichern Anleger Gewinne, wo sie welche haben. Die OHB Aktie war seit Montag von 172 auf zeitweise 187 Euro gestiegen.
Der zweite Grund liegt im Bericht selbst. Unterschrieben ist nichts, eine amtliche Bestätigung gibt es nicht. Offen ist auch, welcher Anteil des Volumens auf welchen Partner entfällt und wie viel davon Betrieb statt Bau ist. Der Markt hat am Vormittag die Schlagzeile gekauft und am Nachmittag das Kleingedruckte gelesen.
Was jetzt für die OHB Aktie zählt
Haushalt am Freitag
Der Bundestag berät abschließend über den Etat 2027. Der Verteidigungshaushalt soll auf fast 140 Milliarden Euro steigen.
Vertragsunterschrift
Erst eine offizielle Vergabe macht aus der Fantasie Auftragsbestand.
Die Marke von 180 Euro
Hier schloss die Aktie am Montag. Bleibt der Kurs darüber, ist die Erholung intakt.
Stammdaten
OHB SE: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Handelssymbol OHB, US-Handelssymbol OHBTF (OTC)
Kurs: 181,80 Euro, plus 1,11 Prozent (Stand 17:47 Uhr, comdirect)
Weitere genannte Unternehmen:
Rheinmetall AG: ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, US-Handelssymbol RNMBF (OTC)
Airbus SE: ISIN NL0000235190, WKN 938914, Handelssymbol AIR, US-Handelssymbol EADSF (OTC)
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.