Der Auslöser ist ein Bericht des Handelsblatts. Demnach könnte die Bundeswehr in wenigen Wochen einen Vertrag über eine eigene Satellitenkonstellation unterschreiben, mit einem Konsortium aus Rheinmetall, OHB und Airbus. Insider rechnen mit rund 15 Milliarden Euro einschließlich zehn Jahren Betrieb. Etwa 600 Satelliten sollen Soldaten, Drohnen und Flugzeuge in Echtzeit vernetzen. Die ersten starten frühestens 2030.

Für OHB wäre das eine neue Dimension. Nach Medienberichten soll der Konzern die Satelliten bauen, Rheinmetall das Bodensegment liefern. Zum Vergleich: In den ersten neun Monaten 2026 kam OHB auf eine Gesamtleistung von 946,5 Millionen Euro.