OHB Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Rüstungswerte ziehen an, der Raumfahrtkonzern steigt auf 188 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die OHB Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,09 Prozent auf 188,20 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Rheinmetall führt den Dax an, die Verteidigungsfantasie erfasst auch den Bremer Satellitenbauer.

Bild: NASA / Unsplash

Schub aus zwei Richtungen: Die OHB Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,09 Prozent auf 188,20 Euro und ist siebtgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Technologie und Verteidigung sind die gefragtesten Themen des Tages, OHB bedient beide. Kurs der OHB Aktie am Morgen 188,20 € Tagesgewinn, Platz 7 der SDAX Gewinner +4,09 % ESA-Auftrag ClearSpace-1 (mehr als) 102 Mio. € Kursziel Berenberg („Buy“) 346 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; OHB SE; Analystenangaben laut dpa-AFX Der Auslöser Warum steigt die OHB Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die OHB Aktie profitiert von der Markterholung und von der Stärke der Rüstungswerte. Rheinmetall gehört mit rund 4,6 Prozent Plus zu den größten Gewinnern im Dax. Berenberg hatte zuletzt Verteidigungsaufträge als wichtigsten Kurstreiber für OHB genannt, etwa für militärische Satellitenprogramme. Für den SDAX Gewinner ist es eine Fortsetzung. Seit dem Xetra-Schluss vom 20. November bei 172,00 Euro hat die Aktie gut neun Prozent zugelegt. Der Rückschlag nach den Quartalszahlen ist damit etwa zur Hälfte aufgeholt. Der Hintergrund Aufträge füllen die Bücher Am 17. November erhielt OHB von der europäischen Raumfahrtagentur ESA einen Auftrag über mehr als 102 Millionen Euro für die Mission ClearSpace-1 zur Beseitigung von Weltraumschrott. Die Jahresziele wurden mit den Quartalszahlen bestätigt, der Gewinn je Aktie lag nach neun Monaten allerdings mit 0,96 Euro unter dem Vorjahreswert von 1,20 Euro. Berenberg, JPMorgan, Deutsche Bank Research und NuWays raten zum Kauf, die Kursziele reichen von 300 bis 346 Euro. Was für die OHB Aktie spricht Rüstungs- und Technologiewerte gefragt

ESA-Auftrag über mehr als 102 Millionen Euro

Vier Kaufvoten mit Zielen ab 300 Euro Was Anleger bedenken sollten Gewinn je Aktie unter Vorjahr

Kurs schwankt stark

Markterholung bislang nur technisch Kurz erklärt Fragen und Antworten zur OHB Aktie Warum ist die OHB Aktie SDAX Gewinner?

Der Titel steigt mit dem Markt und mit den Rüstungswerten. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Wie hoch sind die Kursziele?

Zwischen 300 Euro (JPMorgan, Deutsche Bank Research) und 346 Euro (Berenberg). OHB Aktie: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Börsenkürzel OHB. Fazit zur OHB Aktie Die OHB Aktie ist zurück im Aufwärtsmodus. Raumfahrt und Verteidigung treffen den Nerv der Börse. Der SDAX Gewinner muss nun zeigen, dass aus Aufträgen auch mehr Gewinn wird.

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