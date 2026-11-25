Der Bremer Raumfahrtkonzern gewinnt wieder an Höhe: Die OHB Aktie legt am Mittwochmorgen um 1,78 Prozent auf 183,00 Euro zu und ist viertgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:23 Uhr, comdirect). Am Freitag hatte der Titel auf Xetra noch bei 172,00 Euro geschlossen.
OHB Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – ESA-Großauftrag und Kaufempfehlungen bringen den Raumfahrtwert zurück
Die OHB Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,78 Prozent auf 183,00 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach dem Rücksetzer nach den Quartalszahlen stützen ein ESA-Auftrag über 102 Millionen Euro und mehrere Kaufvoten.
Der Auslöser
Warum steigt die OHB Aktie heute?
Eine neue Meldung vom Mittwoch gibt es nicht. Die OHB Aktie setzt ihre Erholung fort, die am Montag mit einem Sprung von 172,00 auf 180,00 Euro begann. Heute endet zudem das Deutsche Eigenkapitalforum in Frankfurt, auf dem sich OHB seit Montag Investoren präsentiert. Solche Konferenzen bringen Nebenwerte häufig neu auf den Radar institutioneller Anleger.
Inhaltlich hat der SDAX Gewinner zuletzt geliefert. Am 17. November meldete OHB einen Auftrag der europäischen Raumfahrtagentur ESA über mehr als 102 Millionen Euro für die Mission ClearSpace-1, bei der Weltraumschrott aus dem Orbit entfernt werden soll. Einen Tag später folgte eine Vereinbarung mit SUAS Aerospace zur Entwicklung von Startplatzinfrastruktur in Irland.
Der Hintergrund
Nach dem Rücksetzer zurück im Spiel
Die Quartalszahlen vom 12. November hatten Anleger zunächst verschreckt. OHB bestätigte zwar die Jahresziele, doch der Gewinn je Aktie lag nach neun Monaten mit 0,96 Euro unter dem Vorjahreswert von 1,20 Euro. Die OHB Aktie fiel binnen zwei Tagen von über 210 auf unter 180 Euro.
Die Analysten ließen sich davon kaum beirren. Berenberg senkte das Kursziel leicht von 358 auf 346 Euro und blieb bei „Buy“. JPMorgan bestätigte „Overweight“ mit 300 Euro, Deutsche Bank Research „Buy“ mit 300 Euro, NuWays „Kaufen“ mit 340 Euro. Als Kurstreiber nennt Berenberg vor allem Verteidigungsaufträge.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur OHB Aktie
Warum ist die OHB Aktie SDAX Gewinner?
Der Titel erholt sich vom Rücksetzer nach den Quartalszahlen. ESA-Auftrag und Analystenvoten stützen.
Was ist ClearSpace-1?
Eine ESA-Mission zur Beseitigung von Weltraumschrott. OHB erhielt dafür einen Auftrag über mehr als 102 Millionen Euro.
Wie hoch sind die Kursziele?
Sie reichen von 300 Euro bei JPMorgan und Deutscher Bank bis 346 Euro bei Berenberg.
OHB Aktie: ISIN DE0005936124, WKN 593612, Börsenkürzel OHB.
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