Eine neue Meldung vom Mittwoch gibt es nicht. Die OHB Aktie setzt ihre Erholung fort, die am Montag mit einem Sprung von 172,00 auf 180,00 Euro begann. Heute endet zudem das Deutsche Eigenkapitalforum in Frankfurt, auf dem sich OHB seit Montag Investoren präsentiert. Solche Konferenzen bringen Nebenwerte häufig neu auf den Radar institutioneller Anleger.