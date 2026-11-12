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Österreichische Post Aktie: Sondereffekt verhilft zu Gewinnsprung

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 18:23 3 Min. Raiffeisen Bank International AG

Österreichische Post steigert das EBIT deutlich und peilt nun das obere Ende der Ergebnisbandbreite an.

Bild: Rohit Choudhari / Unsplash

Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Österreichische Post-Aktie (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker: O3P) unter die Lupe. Österreichische Post habe heute Morgen das Zahlenwerk für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Der Umsatz sei gegenüber der Vorjahresperiode um 5,3% auf EUR 762,8 Mio. gewachsen und habe damit knapp unter den Konsensschätzungen in Höhe von EUR 764 Mio. gelegen. Der Bereich Brief, Filiale & Services habe sich mit einem Umsatzrückgang von 3,7% auf EUR 268,1 Mio. wie auch zuletzt und erwartungsgemäß negativ entwickelt. Diese Einbußen seien jedoch erneut von E-Commerce & Logistics mit einem soliden Wachstum von 10,4% auf EUR 461,5 Mio. mehr als ausgeglichen worden. Das Segment Bank habe ebenso um 8,7% auf EUR 37,2 Mio. zugelegt. Das EBIT habe im Jahresvergleich deutlich um 56,5% auf EUR 64,4 Mio. gesteigert werden können. Unterstützend hätten dabei in Summe positive Sondereffekte von rund EUR 25 Mio. insbesondere aus der Auflösung einer Rückstellung im Zusammenhang mit dem Familienbeihilfenrückersatz für Beamt:innen gewirkt. Aufgrund der signifikanten Sondereffekte und deren unterschiedlicher Berücksichtigung in den Analyst:innenprognosen habe die EBIT-Erwartung von EUR 42 Mio. bis EUR 63 Mio. gereicht. Der tatsächliche Wert habe somit auch die höchste Schätzung übertroffen. Das EBITDA habe sich in Q3 um 46,6% auf EUR 140,3 Mio. erhöht, während der Gewinn je Aktie um 28,1% auf EUR 0,53 gestiegen sei. Ausblick: Österreichische Post prognostiziere weiterhin einen leichten Umsatzanstieg für das Gesamtjahr 2026. Nachdem bislang ein EBIT innerhalb der Bandbreite der Vorjahre erwartet worden sei, strebe das Unternehmen nun das obere Ende dieser Bandbreite und damit ein EBIT von über EUR 200 Mio. an. Die prognostizierten Investitionen in Sachanlagen (CAPEX) seien von EUR 140 Mio. bis EUR 160 Mio. auf EUR 120 Mio. bis EUR 130 Mio. zurückgeschraubt worden. Die letzte Empfehlung zur Aktie der Österreichischen Post lautete HALTEN, so Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: 3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten. 5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird. Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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