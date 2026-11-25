Noch am Dienstag war Brent zeitweise auf den tiefsten Stand seit September gefallen, die Sorge vor einem Überangebot beherrschte den Markt. Einen Tag später sieht die Welt anders aus. Die Nordseesorte Brent schloss am Mittwoch 3,5 Prozent höher bei 94,61 Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI legte um 2 Prozent auf 83,68 Dollar zu. Zwei Nachrichten trafen zusammen: eine geopolitische aus dem Nahen Osten und eine fundamentale aus den USA.
Ölpreis springt auf 94,61 Dollar: Huthi melden Angriff auf Saudi-Raffinerie, US-Lager steigen kaum – kippt jetzt die These vom Überangebot?
Brent hat am Mittwoch 3,5 Prozent zugelegt und bei 94,61 Dollar geschlossen. Die jemenitischen Huthi reklamieren einen Angriff auf die größte saudische Raffinerie Ras Tanura. Zugleich meldet die US-Energiebehörde EIA nur einen kleinen Lageraufbau von 1,1 Millionen Barrel, die Raffinerien laufen mit 97,5 Prozent Auslastung. Was die Zahlen bedeuten – für Ölpreis, Inflation und Energieaktien.
Die Geopolitik
Ras Tanura: ein Angriff auf das Herz der saudischen Ölindustrie
Die mit dem Iran verbündeten Huthi aus dem Jemen erklärten am Mittwoch, sie hätten die Raffinerie Ras Tanura und das Finanzviertel der Hauptstadt Riad angegriffen. Ras Tanura ist die größte Raffinerie Saudi-Arabiens. Ob und in welchem Umfang Anlagen beschädigt wurden, war zunächst offen. Für den Markt reicht allein die Meldung: Sie zeigt, dass nach den Angriffen auf Schiffe nahe der Straße von Hormus vom Dienstag nun auch die Infrastruktur des größten Ölexporteurs ins Visier gerät.
Damit kehrt die Risikoprämie zurück, die in den vergangenen Wochen Stück für Stück aus dem Preis gewichen war. Brent hatte binnen eines Monats rund 21 Prozent verloren, weil die Förderung der OPEC+ fast wieder das Niveau vor dem Konflikt erreicht hat. Die Frage ist nun, ob dieses Angebot so sicher ist, wie der Markt unterstellt hat.
Die US-Daten
Kleiner Aufbau, große Details
Die wöchentlichen Daten der Energiebehörde EIA stützten die Preise zusätzlich. Die Rohölbestände stiegen in der Woche bis zum 20. November um 1,1 Millionen Barrel auf 418,9 Millionen Barrel. Das war weniger als erwartet und nur ein Drittel des Zuwachses der Vorwoche. Die Vorräte liegen damit rund 3 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt für diese Jahreszeit.
Raffinerien auf Hochtouren
Die Verarbeitung stieg um 428.000 Barrel pro Tag, die Auslastung um 1,8 Prozentpunkte auf 97,5 Prozent. Erwartet worden war ein Plus von lediglich 0,3 Punkten. Die Raffinerien ziehen also deutlich mehr Rohöl aus dem Markt.
Importe verzerren das Bild
Die Exporte fielen um 1,22 Millionen Barrel pro Tag, die Nettoimporte stiegen um 1,89 Millionen Barrel pro Tag. Dass die Lager trotz dieses Schubs nur leicht zulegten, spricht für eine robuste Nachfrage.
Cushing leert sich
Am wichtigen Lager- und Lieferort Cushing in Oklahoma sanken die Bestände um 534.000 Barrel.
Produkte: moderater Zuwachs
Die Benzinvorräte stiegen um 1,7 Millionen Barrel auf 217,7 Millionen, nach 5,2 Millionen in der Vorwoche. Die Destillate legten um 715.000 Barrel auf 105,6 Millionen zu und liegen 6 Prozent unter dem Fünfjahresschnitt.
Auch am Gasmarkt drehte das Bild: Die US-Erdgasvorräte sanken in der Berichtswoche um 24 Milliarden Kubikfuß, nachdem sie in der Vorwoche noch um 20 Milliarden gestiegen waren. Die Heizsaison hat begonnen.
Die Folgen
Was das für Inflation, Zinsen und Aktien bedeutet
Für die Börse ist der Ölpreis derzeit mehr als ein Rohstoffthema. Energie ist der wichtigste Treiber der Inflation, die heute mit einer PCE-Rate von 3,8 Prozent erneut über den Erwartungen der Notenbank lag. Ein Ölpreis, der wieder steigt, statt weiter zu fallen, nimmt den Hoffnungen auf nachlassenden Preisdruck den Wind aus den Segeln – und stützt die Erwartung weiterer Zinserhöhungen.
Am Aktienmarkt zählen Ölförderer und vor allem Raffineriebetreiber zu den Profiteuren: Hohe Auslastung bei steigenden Produktpreisen ist für sie das günstigste Umfeld. Auf der Verliererseite stehen Fluggesellschaften, Logistiker und Chemiekonzerne, für die Energie ein zentraler Kostenfaktor ist. Für Europa mit seiner hohen Importabhängigkeit wiegt ein Preisanstieg bei Brent schwerer als für die USA.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Warum ist der Ölpreis am 25. November 2026 gestiegen?
Die Huthi meldeten einen Angriff auf die saudische Raffinerie Ras Tanura. Zudem stiegen die US-Rohöllager mit 1,1 Millionen Barrel weniger stark als erwartet.
Wo steht der Ölpreis aktuell?
Brent schloss bei 94,61 Dollar je Barrel, WTI bei 83,68 Dollar.
Wie hoch sind die US-Rohöllagerbestände?
418,9 Millionen Barrel, rund 3 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt.
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