Für die Börse ist der Ölpreis derzeit mehr als ein Rohstoffthema. Energie ist der wichtigste Treiber der Inflation, die heute mit einer PCE-Rate von 3,8 Prozent erneut über den Erwartungen der Notenbank lag. Ein Ölpreis, der wieder steigt, statt weiter zu fallen, nimmt den Hoffnungen auf nachlassenden Preisdruck den Wind aus den Segeln – und stützt die Erwartung weiterer Zinserhöhungen.

Am Aktienmarkt zählen Ölförderer und vor allem Raffineriebetreiber zu den Profiteuren: Hohe Auslastung bei steigenden Produktpreisen ist für sie das günstigste Umfeld. Auf der Verliererseite stehen Fluggesellschaften, Logistiker und Chemiekonzerne, für die Energie ein zentraler Kostenfaktor ist. Für Europa mit seiner hohen Importabhängigkeit wiegt ein Preisanstieg bei Brent schwerer als für die USA.