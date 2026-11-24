Die Nordsee-Sorte Brent sei um mehr als 3 Prozent unter die Marke von 90 Dollar je Fass gefallen, die US-Sorte WTI habe erstmals seit August nahe 80 Dollar notiert. Auslöser seien Signale geopolitischer Entspannung: Ein möglicher US-Militärschlag gegen den Iran sei Berichten zufolge ins neue Jahr verschoben worden, zudem habe einer von drei US-Flugzeugträgerverbänden die Region verlassen. Hinzu komme der starke US-Dollar, der Rohöl für Käufer außerhalb der USA verteuere und die Nachfrage zusätzlich bremse. Für Europa komme die Entlastung zur rechten Zeit, denn die Verbraucherpreise im Euroraum (HVPI) seien im Oktober im Jahresvergleich um 4,0% gestiegen. Billigeres Öl dämpfe über Treibstoff und Heizkosten den Preisdruck der kommenden Monate. An den Zinserwartungen für Dezember ändere das vorerst wenig, da die Notenbanken vor allem auf die hartnäckige Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel achten würden. Würden die Verhandlungen ohne Rückschlag bleiben, dürfte der Ölpreis gedämpft bleiben.