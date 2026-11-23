Der Terminpreis für Brent ist nur die halbe Wahrheit. Wer Öl tatsächlich kaufen muss, zahlt den Preis für Dated Brent, die physische Nordseesorte. Anfang Oktober lag dieser Preis nach Angaben von Goldman Sachs rund 31 Dollar über dem Papierpreis, ein Zeichen akuter Knappheit nach der faktischen Sperrung der Straße von Hormus Ende Februar. Heute beträgt der Aufschlag nur noch etwa einen Dollar. Zugleich sind die Frachtraten für Rohöl im Atlantikbecken laut Goldman-Analyst Michele Della Vigna um 60 bis 70 Prozent unter ihr Oktoberhoch gefallen.

Das passt zum Preisverlauf: Laut Coinpaper liegt Brent (North Sea Dated) rund 32 Prozent unter dem Hoch von etwa 136 Dollar Anfang Oktober. Am 30. Oktober hatte der Brent-Future laut Reuters noch fast 118 Dollar erreicht. Die Lieferketten funktionieren wieder, Tanker fahren, und die Angst vor einem Versorgungsausfall verliert an Gewicht. Ein Preisversprechen leitet sich daraus nicht ab: Zwei Schläge auf Infrastruktur am Golf würden den Aufschlag schnell wieder öffnen.