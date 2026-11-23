Der Ölpreis rutscht am Montag weiter ab, obwohl sich die Meldungen vom Golf häufen: Brent kostet um 12:45 Uhr MEZ rund 90,87 US-Dollar je Barrel, 1,8 Prozent weniger als am Freitag, die US-Sorte WTI notiert bei 82,02 Dollar (−1,6 Prozent). Am Wochenende gab es nach Angaben der britischen Seehandelsbehörde UKMTO mehrere Angriffe auf Schiffe im Golf und nahe der Straße von Hormus, und die Huthi beanspruchten einen Angriff auf eine saudische Raffinerie, den niemand unabhängig bestätigt hat. Der Markt reagiert trotzdem gelassen. Der Grund liegt im physischen Handel: Dort hat sich die Knappheit der vergangenen Monate aufgelöst, und das drückt auf Brent, WTI und Ölaktien wie Exxon, Chevron, Shell, BP oder Equinor.
Ölpreis: Brent fällt auf 91 Dollar, der Aufschlag am physischen Markt ist von 31 auf 1 Dollar geschmolzen - Kippt der Ölmarkt 2027 in den Überschuss?
Der Ölpreis gibt am Montag trotz neuer Angriffe am Golf weiter nach: Brent notiert um 12:45 Uhr MEZ bei etwa 90,87 Dollar. Am physischen Markt ist der Aufschlag auf Nordseeöl nahezu verschwunden, Frachtraten sind eingebrochen, und die IEA rechnet für 2027 mit einem Angebotsüberschuss. Was das für Brent, Ölaktien und das OPEC+-Treffen am 29. November bedeutet.
Der physische Markt
Warum fällt der Ölpreis trotz Angriffen am Golf?
Der Terminpreis für Brent ist nur die halbe Wahrheit. Wer Öl tatsächlich kaufen muss, zahlt den Preis für Dated Brent, die physische Nordseesorte. Anfang Oktober lag dieser Preis nach Angaben von Goldman Sachs rund 31 Dollar über dem Papierpreis, ein Zeichen akuter Knappheit nach der faktischen Sperrung der Straße von Hormus Ende Februar. Heute beträgt der Aufschlag nur noch etwa einen Dollar. Zugleich sind die Frachtraten für Rohöl im Atlantikbecken laut Goldman-Analyst Michele Della Vigna um 60 bis 70 Prozent unter ihr Oktoberhoch gefallen.
Das passt zum Preisverlauf: Laut Coinpaper liegt Brent (North Sea Dated) rund 32 Prozent unter dem Hoch von etwa 136 Dollar Anfang Oktober. Am 30. Oktober hatte der Brent-Future laut Reuters noch fast 118 Dollar erreicht. Die Lieferketten funktionieren wieder, Tanker fahren, und die Angst vor einem Versorgungsausfall verliert an Gewicht. Ein Preisversprechen leitet sich daraus nicht ab: Zwei Schläge auf Infrastruktur am Golf würden den Aufschlag schnell wieder öffnen.
Die IEA-Zahlen
Was sagt die IEA zum Ölmarkt 2027?
Die Internationale Energieagentur zeichnet in ihrem November-Bericht ein anderes Bild als der Krieg: Das weltweite Angebot soll 2027 um 6,6 Millionen Barrel pro Tag auf 108,1 Millionen Barrel steigen, die Nachfrage nur um rund 2 Millionen Barrel, nachdem sie 2026 um 2,7 Millionen Barrel eingebrochen war (nach Coinpaper, 20.11.). Im Oktober stiegen die beobachteten Ölbestände um 52 Millionen Barrel, der erste Monatsanstieg seit Juni. S&P Global rechnet laut Admirals mit einem Überhang von 3,8 Millionen Barrel pro Tag im Jahr 2027.
Die Prognosen
Welche Preisprognosen gibt es für Brent 2027?
Mehrere Häuser rechnen mit niedrigeren Preisen. Eigene Prognosen gibt aktiencheck.de nicht ab; die Zahlen stammen von Dritten und sind Marktmeinungen, keine Zusagen.
|Haus
|Brent-Prognose
|Datum
|Goldman Sachs
|88 $ im Durchschnitt 2027, 78 $ im Dezember 2027
|15.11.2026
|Morgan Stanley
|86,30 $ im Durchschnitt 2027
|16.11.2026
|US-Energiebehörde EIA
|rund 86 $ im Durchschnitt 2027
|10.11.2026
Zahlen laut Admirals (Broker-Blog), zitiert nach den genannten Häusern und Daten. Keine Prognose und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Admirals, Stand 20.11.2026
Der Termin
Was entscheidet das OPEC+-Treffen am 29. November?
Am Sonntag, 29. November, beraten die Minister der 21 OPEC+-Länder (nach dem Austritt der Emirate am 1. Mai) über die Förderpolitik für 2027. Nach Angaben von Admirals und Discovery Alert hatte die Gruppe am 1. November die Dezember-Fördermenge zum dritten Mal in Folge unverändert gelassen und den Rahmen für 2027 auf dieses Treffen vertagt. Zur Wahl stehen eine verlängerte Pause, eine schrittweise Rückkehr zu mehr Fördermenge oder neue Basismengen auf Basis einer Kapazitätsprüfung. Kurz davor stehen die US-Lagerdaten: Das American Petroleum Institute meldet am Dienstag, die US-Energiebehörde EIA am Mittwoch um 10:30 Uhr New Yorker Zeit (16:30 Uhr MEZ). In der Woche bis 13. November stiegen die US-Rohölvorräte laut Discovery Alert um 3,4 Millionen auf 417,8 Millionen Barrel.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis am Montag?
Brent kostet rund 90,87 Dollar, WTI rund 82,02 Dollar (Januar-Kontrakte, 12:45 Uhr MEZ).
Warum fällt der Ölpreis trotz des Iran-Kriegs?
Am physischen Markt hat sich die Knappheit gelöst: Der Aufschlag auf Dated Brent ist stark geschrumpft, die Frachtraten sind gefallen, und die IEA erwartet für 2027 mehr Angebot.
Wann tagt die OPEC+?
Am 29. November beraten die Minister über die Förderpolitik für 2027.
Was bedeutet das für Ölaktien?
Ölkonzerne verdienen am Preis je Barrel; ein dauerhaft niedrigerer Brent-Preis würde Gewinne und Ausschüttungen unter Druck setzen. Zu einzelnen Aktien gibt aktiencheck.de keine Bewertung ab.
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