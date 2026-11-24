Der Ölpreis steht unter Druck: Die Nordseesorte Brent schloss am Montag bei 89,37 US-Dollar je Barrel, ein Minus von 3,5 Prozent, WTI bei 80,17 US-Dollar (Bloomberg via Rigzone). Brent hat im November rund ein Fünftel verloren und notiert nahe dem tiefsten Stand seit Ende August. Der Auslöser: wachsende Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Konflikt. Und doch hebt Goldman Sachs die Dezember-Prognose für Brent von 90 auf 105 US-Dollar an. Beides passt zusammen, wenn man die Risiken kennt.
Ölpreis: Brent fällt auf 89 Dollar, Goldman sieht im Dezember 105 – wer hat recht?
Der Ölpreis rutscht auf den tiefsten Stand seit Ende August, weil die Hoffnung auf eine Einigung zwischen den USA und dem Iran wächst. Goldman Sachs hält dagegen und hebt die Dezember-Prognose für Brent auf 105 Dollar an.
Der Auslöser
Warum fällt der Ölpreis trotz Hormus-Spannungen?
Nach Bloomberg lösten Anleger am Montag Absicherungen gegen eine mögliche US-Eskalation am Wochenende auf. US-Präsident Trump habe der Diplomatie mehr Zeit gegeben und zugleich gesagt, er könne den Krieg im nächsten Jahr wieder aufnehmen, falls die Gespräche scheitern. Katar vermittelt: Der katarische Premier traf nach Newsquawk US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio. Auf der anderen Seite ordnete Irans Armeechef an, die Straße von Hormus bis zur Erfüllung von sieben Bedingungen geschlossen zu halten.
Die Ölströme laufen dennoch weiter. Nach Angaben der IEA sind die Rohölausfuhren aus dem Persischen Golf wieder auf 74 Prozent des Vorkriegsniveaus gestiegen. Kpler beziffert den Durchsatz durch Hormus in den zehn Tagen bis 19. November auf rund 9,5 Millionen Barrel pro Tag, nach 12,2 Millionen im Oktober. Dazu kommt Angebot aus Libyen: Die Sharara-Pipeline läuft wieder (Trading Economics).
Am Dienstag lag Brent im Februar-Kontrakt bis 10:57 Uhr MEZ zwischen 85,70 und 87,13 US-Dollar, WTI (Januar) zwischen 79,20 und 80,61 US-Dollar (Newsquawk). Kotak Neo nennt Brent am Mittag rund 89 US-Dollar. Die Zahlen unterscheiden sich, weil unterschiedliche Kontraktmonate zitiert werden.
Das große Bild
Warum hebt Goldman die Brent-Prognose, während der Markt fällt?
Goldman Sachs hat laut Kotak Neo (24.11.2026) die Dezember-Prognose für Brent von 90 auf 105 US-Dollar und für WTI von 81 auf 94 US-Dollar angehoben. Für 2027 nennt die Bank ein Szenario mit bis zu 140 US-Dollar für Brent, falls die Förderung in der Region 3,5 Millionen Barrel pro Tag unter dem Schnitt von 2025 bleibt. Es handelt sich um eine Prognose der Bank, nicht um eine Einschätzung von aktiencheck.de.
Der Widerspruch zum aktuellen Preis ist offensichtlich: Der Markt handelt rund 15 US-Dollar unter dem Dezember-Ziel der Bank. Die Gegenseite stützt sich auf Überschüsse. Die IEA erwartet für das laufende Quartal einen Überschuss von rund 2 Millionen Barrel pro Tag (Bloomberg), und Bernstein rechnet damit, dass der Markt in den nächsten drei Jahren in den Überschuss kippt, weil das Angebot schneller wächst als die Nachfrage. Auch Goldman selbst warnt laut Bloomberg und Trading Economics vor einem möglichen Überangebot im nächsten Jahr.
|Markt
|Stand
|Veränderung / Spanne
|Brent (US-Dollar je Barrel)
|89,37
|minus 3,5 % (Montag)
|WTI (US-Dollar je Barrel)
|80,17
|minus 4,5 % (Montag)
|Erdgas TTF (Euro je MWh)
|88,21–91,75
|fester als am Montag
Brent und WTI: Settlements 23.11.2026 (Januar-Kontrakte). TTF: Spanne bis 10:57 Uhr MEZ am 24.11.2026.
Quelle: Bloomberg via Rigzone; Newsquawk
Gas und Aktien
Was bedeutet der Ölpreis für Erdgas und Energie-Aktien?
Erdgas läuft gegen den Trend: Der niederländische TTF handelte am Dienstag zwischen 88,21 und 91,75 Euro je Megawattstunde und damit fester als am Montag. Kpler rechnet damit, dass rund 12 Millionen Tonnen jährlicher Flüssiggaskapazität in Katar bis 2027 ausfallen (Newsquawk). Für Ölkonzerne wie Exxon, Chevron, Shell, BP oder TotalEnergies ist der Brent-Preis die zentrale Ertragsgröße; fällt er, sinkt das Gewinnpotenzial der Förderung, bei Raffinerien zählt dagegen die Marge. Auch Diesel gab nach, nachdem er zuvor stärker gestiegen war als Rohöl (Bloomberg).
Termine
Was müssen Anleger beim Ölpreis jetzt beobachten?
Entscheidend bleibt die Diplomatie: ob die Vermittlung Katars Fortschritte bringt und wie sich der Verkehr durch Hormus entwickelt. Ein weiterer Faktor ist die US-Politik, denn laut Trading Economics könnten Demokraten im Kongress die anstehende Haushaltsfrist nutzen, um auf ein Ende des Konflikts zu drängen. Die wöchentlichen US-Lagerdaten der EIA gehören traditionell mittwochs zu den Taktgebern des Rohölmarkts.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent schloss am Montag bei 89,37 US-Dollar, WTI bei 80,17 US-Dollar (Bloomberg via Rigzone, 23.11.2026). Am Dienstagvormittag lag Brent im Februar-Kontrakt zwischen 85,70 und 87,13 US-Dollar (Newsquawk).
Warum fällt der Ölpreis im November? Als Gründe nennen die Quellen die Hoffnung auf Gespräche zwischen den USA und dem Iran, steigende Exporte aus dem Persischen Golf und die Erwartung eines Überschusses. Brent verlor im November rund ein Fünftel (Bloomberg).
Was sagt Goldman Sachs zum Ölpreis? Die Bank hat laut Kotak Neo ihre Dezember-Prognose für Brent von 90 auf 105 US-Dollar angehoben. Das ist eine externe Einschätzung, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie reagieren Öl-Aktien? Die Aktien von Ölkonzernen folgen dem Ölpreis nur zum Teil; Kosten, Raffineriemargen und Dividenden spielen mit. Ein Urteil über einzelne Aktien ist damit nicht verbunden.
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