Nach Bloomberg lösten Anleger am Montag Absicherungen gegen eine mögliche US-Eskalation am Wochenende auf. US-Präsident Trump habe der Diplomatie mehr Zeit gegeben und zugleich gesagt, er könne den Krieg im nächsten Jahr wieder aufnehmen, falls die Gespräche scheitern. Katar vermittelt: Der katarische Premier traf nach Newsquawk US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio. Auf der anderen Seite ordnete Irans Armeechef an, die Straße von Hormus bis zur Erfüllung von sieben Bedingungen geschlossen zu halten.

Die Ölströme laufen dennoch weiter. Nach Angaben der IEA sind die Rohölausfuhren aus dem Persischen Golf wieder auf 74 Prozent des Vorkriegsniveaus gestiegen. Kpler beziffert den Durchsatz durch Hormus in den zehn Tagen bis 19. November auf rund 9,5 Millionen Barrel pro Tag, nach 12,2 Millionen im Oktober. Dazu kommt Angebot aus Libyen: Die Sharara-Pipeline läuft wieder (Trading Economics).