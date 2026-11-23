Die Börsen ziehen den Ölpreis nach unten. Der Nasdaq verlor in der vergangenen Woche rund zehn Prozent, ausgelöst von Zweifeln am Nutzen der KI-Milliardeninvestitionen. Am Montag öffneten die asiatischen Märkte erneut schwächer, Südkoreas Technologiewerte gaben um rund vier Prozent nach. Anleger befürchten, dass die Schwäche auf Industrie und Konsum übergreift und damit den Ölverbrauch dämpft.

Hinzu kommt ein strukturelles Argument: Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet laut Marktberichten im laufenden Quartal mit einem Angebotsüberschuss von etwa zwei Millionen Barrel pro Tag. Wer bei Ölpreisen von über 90 Dollar Gewinne mitnehmen wollte, hatte also genug Gründe.