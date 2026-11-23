Der Ölpreis startet gespalten in die neue Woche: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet gegen 03:16 Uhr MEZ rund 92,29 US-Dollar, ein Minus von 0,3 Prozent. Die US-Sorte WTI notiert bei 83,26 Dollar (minus 0,2 Prozent). Auf Wochensicht verlor Brent rund vier Prozent, WTI rund fünf Prozent – es ist der dritte Wochenverlust in Folge. Der Brent-Preis liegt damit etwa 20 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat. Für Ölpreis und Ölaktien wie Exxon, Chevron, Shell, BP und Equinor stehen sich zwei Kräfte gegenüber: ein Aktiencrash, der die Nachfrage bedroht, und ein Krieg am Golf, der das Angebot gefährdet.
Ölpreis: Brent bei 92 Dollar nach dem dritten Wochenminus – Börsencrash drückt, Iran-Krieg stützt – wer gewinnt vor dem OPEC+-Treffen?
Der Ölpreis startet mit Brent bei rund 92,29 Dollar in die Woche, nach dem dritten Wochenverlust in Folge und einem Monatsminus von etwa 20 Prozent. Der Aktiencrash schürt Nachfragesorgen, doch Angriffe nahe der Straße von Hormus und im Golf begrenzen die Verluste. Was den Ölpreis trägt, was ihn drückt und warum der 29. November zählt.
Die Bremse
Warum fällt der Ölpreis trotz Iran-Krieg?
Die Börsen ziehen den Ölpreis nach unten. Der Nasdaq verlor in der vergangenen Woche rund zehn Prozent, ausgelöst von Zweifeln am Nutzen der KI-Milliardeninvestitionen. Am Montag öffneten die asiatischen Märkte erneut schwächer, Südkoreas Technologiewerte gaben um rund vier Prozent nach. Anleger befürchten, dass die Schwäche auf Industrie und Konsum übergreift und damit den Ölverbrauch dämpft.
Hinzu kommt ein strukturelles Argument: Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet laut Marktberichten im laufenden Quartal mit einem Angebotsüberschuss von etwa zwei Millionen Barrel pro Tag. Wer bei Ölpreisen von über 90 Dollar Gewinne mitnehmen wollte, hatte also genug Gründe.
Die Stütze
Was stützt den Ölpreis im Golf?
Der Krieg der USA und Israels gegen Iran ist weiter ungelöst. Am Wochenende gab es Berichten zufolge Angriffe auf Schiffe im Golf und nahe der Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des weltweit gehandelten Rohöls fließt. Die Houthi-Miliz beanspruchte am Sonntag einen Angriff auf eine saudische Raffinerie; eine unabhängige Bestätigung liegt nicht vor. Analyst Mukesh Sahdev von XAnalysts verweist darauf, dass die Zahl leerer Tanker steigt, während beladene Schiffe nicht zulegen – ein Hinweis auf Störungen im Abtransport, der sich seiner Ansicht nach bald im Preis niederschlagen könnte.
Politisch bleibt es offen: Nach Berichten hat Präsident Trump bislang keine neuen Schläge angeordnet und die Entscheidung über weitere Militäraktionen auf die Zeit nach Neujahr vertagt, falls Verhandlungen scheitern. Das hält einen Risikoaufschlag im Ölpreis, solange kein Abkommen in Sicht ist.
Der Termin
Was entscheidet das OPEC+-Treffen am 29. November?
Am 29. November beraten die OPEC+-Minister über die Förderpolitik für 2027. Das ist der wichtigste feste Termin der Woche: Beschließt das Bündnis Zurückhaltung, stützt das den Ölpreis; setzt es auf mehr Menge bei ohnehin erwartetem Überangebot, droht weiterer Druck. Welche Linie die Allianz fährt, ist offen, ein Beschluss lässt sich nicht vorhersagen. Wichtig für Anleger ist zudem die Jahresbilanz: Trotz des Monatsrückgangs liegt Brent im Jahresvergleich noch rund 48 Prozent im Plus, WTI rund 42 Prozent (CFD-Kurse).
|Sorte
|Preis (USD/Barrel)
|Tag
|Woche
|Monat
|Jahr
|Brent
|92,29
|−0,3 %
|−4 %
|ca. −20 %
|ca. +48 %
|WTI
|83,26
|−0,2 %
|−5 %
|ca. −18 %
|ca. +42 %
Kurse 23.11.2026, 03:16 Uhr MEZ. Monats- und Jahreswerte: CFD-Kurse, Stand 23.11.2026 ohne Uhrzeit; Wochenveränderung laut Marktberichten.
Quelle: aktiencheck.de Redaktion
Die Ölaktien
Was heißt das für Ölaktien und Energie-Werte?
Ölkonzerne wie ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies und Equinor verdienen am Preis je Barrel; ein Monatsminus von rund 20 Prozent drückt die Erwartungen an Gewinne und Ausschüttungen. Das Risiko liegt in zwei Richtungen: Ein Frieden am Golf könnte den Preisaufschlag abbauen, eine Eskalation ihn schlagartig vergrößern. Aktien dieser Branche reagieren daher oft stärker als der Rohstoff selbst. Zu einzelnen Titeln gibt aktiencheck.de keine Bewertung ab.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis am Montag?
Brent kostet rund 92,29 Dollar je Barrel, WTI rund 83,26 Dollar (Stand 03:16 Uhr MEZ).
Warum fällt der Ölpreis?
Der Börsencrash schürt Nachfragesorgen, zudem erwartet die IEA einen Angebotsüberschuss.
Was stützt den Ölpreis?
Angriffe auf Schiffe nahe Hormus, der ungelöste Iran-Krieg und ein Angriff auf eine saudische Raffinerie, den die Houthi für sich reklamieren.
Wann tagt die OPEC+?
Am 29. November berät die Allianz über die Förderpolitik für 2027.
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