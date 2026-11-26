Der Ölpreis bleibt nach dem Satz nach oben vom Mittwoch auf hohem Niveau: Brent-Rohöl zur Lieferung im Januar kostete am Donnerstag um 08:07 Uhr MEZ 94,75 US-Dollar je Barrel, um 11:15 Uhr waren es 93,86 Dollar (minus 0,8 Prozent), WTI lag bei 83,39 Dollar. Am Mittwoch hatten Brent und WTI laut dpa-AFX um rund 3 Dollar zugelegt. Auslöser sind Meldungen aus dem Persischen Golf und dem Roten Meer, die den Markt in Alarmbereitschaft halten.

Wegen Thanksgiving sind die US-Börsen geschlossen, das Handelsvolumen dürfte nach dpa-AFX gering bleiben. Das macht Preissprünge wahrscheinlicher, nicht unwahrscheinlicher.