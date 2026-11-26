Ölpreis: Brent-Aufschlag von über 10 Dollar auf WTI, Hormus-Meldungen und OPEC+ am Sonntag – wie viel Risikoprämie steckt im Ölpreis?
aktiencheck.de Redaktion5 Min.
Nach einem Sprung von rund 3 Dollar am Mittwoch pendelt Brent am Donnerstag um 94 Dollar, WTI liegt bei 83 Dollar. Meldungen aus der Straße von Hormus, Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien und das OPEC+-Treffen am Wochenende bestimmen den Ölpreis. Was dahintersteckt.
Der Ölpreis bleibt nach dem Satz nach oben vom Mittwoch auf hohem Niveau: Brent-Rohöl zur Lieferung im Januar kostete am Donnerstag um 08:07 Uhr MEZ 94,75 US-Dollar je Barrel, um 11:15 Uhr waren es 93,86 Dollar (minus 0,8 Prozent), WTI lag bei 83,39 Dollar. Am Mittwoch hatten Brent und WTI laut dpa-AFX um rund 3 Dollar zugelegt. Auslöser sind Meldungen aus dem Persischen Golf und dem Roten Meer, die den Markt in Alarmbereitschaft halten.
Wegen Thanksgiving sind die US-Börsen geschlossen, das Handelsvolumen dürfte nach dpa-AFX gering bleiben. Das macht Preissprünge wahrscheinlicher, nicht unwahrscheinlicher.
Ölpreis aktuell
Warum steigt der Ölpreis nach den Hormus-Meldungen?
Nach Angaben von dpa-AFX berichteten Medien von Explosionen auf zwei Öltankern in der Straße von Hormus. Iran sprach von Seeminen. Die Angaben waren zunächst unbestätigt. Hinzu kommen Angriffe der Huthi-Rebellen auf Saudi-Arabien, darunter laut dpa-AFX ein Ölexporthafen am Roten Meer. Beides trifft die Nervenpunkte des Rohölmarkts: Durch die Straße von Hormus läuft ein erheblicher Teil des weltweit gehandelten Erdöls, und Saudi-Arabien ist der größte Exporteur der OPEC.
Der Markt preist damit eine Risikoprämie ein: einen Aufschlag für das Risiko, dass Lieferungen gestört werden. Solange die Meldungen unbestätigt sind, bleibt dieser Aufschlag schwer zu bemessen, und er kann schnell schrumpfen, wenn sich Entwarnung abzeichnet.
Was bedeutet der Abstand zwischen Brent und WTI?
Brent kostete am Donnerstagvormittag 93,86 Dollar, WTI 83,39 Dollar. Die Differenz von 10,47 Dollar hat die Redaktion aus den dpa-AFX-Kursen errechnet. Eine solch große Lücke deutet darauf hin, dass Lieferrisiken vor allem den seegestützten Brent-Markt treiben, während das US-Öl durch die heimische Förderung weniger betroffen ist. Für Öl-Aktien ist das relevant: Konzerne mit Förderung in Europa und im Nahen Osten wie Shell, BP, TotalEnergies oder Equinor profitieren anders von Brent als US-Produzenten wie Exxon, Chevron oder Occidental von WTI.
Ölpreise im Überblick
Sorte
Stand
Preis
Veränderung
Brent (Januar)
26.11., 08:07 Uhr
94,75 USD
+0,15 %
Brent (Januar)
26.11., 11:15 Uhr
93,86 USD
-0,8 %
WTI (Januar)
26.11., 11:15 Uhr
83,39 USD
-0,4 %
OPEC-Korb
25.11. (Tagesschluss)
82,94 USD
+1,43 USD
Kurse in US-Dollar je Barrel; Lieferung Januar. Die Quellen zeigen abweichende Live-Kästen, maßgeblich sind die datierten Meldungen.
Quelle: dpa-AFX via finanznachrichten.de und finanzen.at (26.11.2026)
Was entscheidet das OPEC+-Treffen am Sonntag?
Nach einem Bericht von it-boltwise.de tagt die OPEC+ am 29. November, um die Förderpolitik für 2027 festzulegen. Für den Ölpreis ist das der nächste große Termin. Eine Ausweitung der Förderung würde die Risikoprämie dämpfen, ein Festhalten an der Förderlinie sie stützen. Eine Wette auf die Entscheidung gibt die Redaktion bewusst nicht ab: Der Ausgang ist offen, und das Treffen findet nach dem Handelsschluss der Woche statt, der Markt wird also am Montag reagieren.
Zusätzlich meldet derselbe Bericht schwächer als erwartet ausgefallene US-Rohöllagerdaten. Diese Angabe konnte die Redaktion nicht mit einer zweiten Quelle abgleichen.
Wie wirkt die US-Politik auf den Ölpreis?
Nach der Wahlniederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen rechnet der Markt laut dpa-AFX vorerst nicht mit US-Angriffen auf den Iran. Diese Sorge hatte die Ölpreise in der ersten Novemberhälfte belastet, weil ein Krieg die Lieferwege gefährdet hätte. Ihr Nachlassen nimmt den Preisen Auftrieb weg, ersetzt ihn aber durch die aktuellen Meldungen vom Golf.
Warum interessiert der Ölpreis auch Goldminen?
Der Ölpreis wirkt auch außerhalb der Energiebranche: Barrick Mining nennt in seiner Guidance für 2026 einen WTI-Annahmepreis von 70 Dollar. Laut Unternehmen entsprechen 10 Dollar mehr je Barrel etwa 12 Dollar höheren Kosten je Unze Gold. Bei einem WTI-Kurs von rund 83 Dollar liegt der Preis damit um 13 Dollar über der Annahme. Rechnerisch wären das gut 15 Dollar je Unze, was angesichts von Gesamtkosten (AISC) von 1.911 Dollar im dritten Quartal überschaubar bleibt, aber zusätzlich auf die Margen drückt, während der Goldpreis fällt. Diese Rechnung stammt von der Redaktion.
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent (Januar) kostete am Donnerstag um 11:15 Uhr MEZ 93,86 Dollar, WTI 83,39 Dollar.
Warum ist Rohöl am Mittwoch gestiegen? Laut dpa-AFX stützten unbestätigte Meldungen über Explosionen an Tankern in der Straße von Hormus und Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien die Preise; Brent legte um rund 3 Dollar zu.
Wann tagt die OPEC+? Nach it-boltwise.de am 29. November, um die Förderpolitik für 2027 festzulegen.
Was bedeutet der Ölpreis für Rohstoff-Aktien? Ölkonzerne reagieren auf Preisniveau und Förderlage, Bergbauunternehmen über Energiekosten. Die Wirkung ist je nach Unternehmen unterschiedlich.
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