Rückschlag für die Occidental-Petroleum-Aktie zum Wochenstart: Seaport Global Securities hat das US-Ölunternehmen von „Buy“ auf „Neutral“ abgestuft. Nach Angaben von GuruFocus verantwortet Analyst Vin Lovaglio die Studie. Ein Kursziel für die Occidental-Petroleum-Aktie (Handelssymbol OXY, ISIN US6745991058) nennt Seaport nicht. Laut Investing.com rutschte das Papier nach der Abstufung vorbörslich um 0,9 Prozent ab.
Occidental-Petroleum-Aktie: Seaport-Analyst Vin Lovaglio stuft auf „Neutral“ ab – Kaufvotum gestrichen
Seaport Global Securities nimmt bei der Occidental-Petroleum-Aktie die Kaufempfehlung zurück: Das Rating sinkt von „Buy“ auf „Neutral“, ein Kursziel nennt das Haus nicht. Die Aktie gab vorbörslich nach – und bei den Analysten überwiegen nun die Halten-Stimmen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Occidental Petroleum Corp.
- Handelssymbol
- OXY (NYSE)
- ISIN
- US6745991058
- Analyst
- Vin Lovaglio
- Bank
- Seaport Global Securities (Seaport Research Partners)
- Rating
- Neutral (zuvor Buy)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 16.11.2026, Kurs laut GuruFocus-Meldung vom 16.11.2026
Abstufung
Seaport zieht die Kaufempfehlung zurück – das Lager der Vorsichtigen wächst
Mit der Abstufung durch Seaport verschiebt sich das Gesamtbild bei der Occidental-Petroleum-Aktie weiter in Richtung Zurückhaltung. Laut Investing.com raten nun 12 Analysten zum Kauf und 16 zum Halten, eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht. Der Konsens lautet damit „Halten“. Investing.com wertet die Seaport-Entscheidung als zusätzliches Gewicht für die vorsichtige Analystensicht, die sich seit den Quartalszahlen aufgebaut hat.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Buy
|Neutral
|Kursziel
|nicht bekannt
|nicht genannt
Quelle: Investing.com, GuruFocus
Eine ausführliche Begründung von Seaport ist in den vorliegenden Berichten nicht wiedergegeben. Auffällig ist jedoch der Zusammenhang: Laut dem Finanzdienst Newsquawk passte Seaport am selben Tag die Einstufungen mehrerer Energiewerte an. Magnolia Oil & Gas wurde auf „Buy“ hochgestuft, Crescent Energy und SM Energy von „Sell“ auf „Neutral“ angehoben, Viper Energy auf „Neutral“ und Murphy Oil auf „Sell“ gesenkt. Die Occidental-Abstufung ist damit Teil einer breiteren Neubewertung des Sektors.
Was die Occidental-Petroleum-Aktie belastet
Sorgen um den Golf von Amerika
Laut Investing.com fürchten Marktbeobachter eine Verlangsamung der Förderung im Golf von Amerika im Jahr 2027 – wegen des Zeitplans für neue Wasserinjektionsbohrungen.
Weitere Kurszielsenkung
Wells Fargo bleibt laut Investing.com zwar bei „Overweight“, senkte das Kursziel nach dem Quartalsbericht aber von 82 auf 76 Dollar.
Schwacher Kursverlauf
Die Occidental-Petroleum-Aktie hat laut Investing.com im vergangenen Monat mehr als 6 Prozent verloren und notiert deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 67,45 Dollar.
Starke Zahlen als Gegengewicht
Operativ hatte Occidental zuletzt überzeugt. Im dritten Quartal lag der bereinigte Gewinn je Aktie laut Investing.com bei 1,91 Dollar und damit klar über der Konsensschätzung von 1,47 Dollar. Der freie Cashflow erreichte rund 2,8 Milliarden Dollar. Bewertungsseitig weist GuruFocus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,5 aus, bei einer Marktkapitalisierung von rund 58,7 Milliarden Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Seaport Global Securities (Seaport Research Partners), Analyst Vin Lovaglio. Der genaue Zeitpunkt der Originalstudie ist nicht bekannt; die früheste belegte Veröffentlichung ist eine Meldung von GuruFocus vom 16.11.2026, 07:40 Uhr (US-Ostküstenzeit). Die Einstufung „Neutral“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel wurde nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: sgsecurities.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action sowie seaportglobal.com/special-pages/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Occidental Petroleum Corp. (OXY): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Seaport Global Securities (Analyst Vin Lovaglio) vom 16.11.2026, 13:40 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Seaport Global Securities (Analyst Vin Lovaglio).
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