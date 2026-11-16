Occidental-Petroleum-Aktie: Seaport-Analyst Vin Lovaglio stuft auf „Neutral“ ab – Kaufvotum gestrichen

Mit der Abstufung durch Seaport verschiebt sich das Gesamtbild bei der Occidental-Petroleum-Aktie weiter in Richtung Zurückhaltung. Laut Investing.com raten nun 12 Analysten zum Kauf und 16 zum Halten, eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht. Der Konsens lautet damit „Halten“. Investing.com wertet die Seaport-Entscheidung als zusätzliches Gewicht für die vorsichtige Analystensicht, die sich seit den Quartalszahlen aufgebaut hat.