Die Occidental Petroleum-Aktie (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) steht an einem spannenden Wendepunkt. Während fallende Ölpreise und neue Sorgen über die weltweite Energienachfrage die Stimmung an der Wall Street belasten, setzt die britische Investmentbank Barclays ein bemerkenswert optimistisches Signal. Analystin Betty Jiang hat das Kursziel für Occidental Petroleum von 71 auf 73 USD angehoben und das Rating "overweight" bestätigt. Damit hält Barclays an einer positiven Bewertung des amerikanischen Öl- und Gaskonzerns fest. Besonders interessant: Am Montag verlor die Occidental Petroleum-Aktie an der New York Stock Exchange 2,4 Prozent und beendete den Handel bei 57,36 USD. Bis zum neuen Kursziel 73 USD ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 27,3 Prozent. Gleichzeitig hat Occidental Petroleum zuletzt beeindruckende Fortschritte beim Schuldenabbau erzielt und Milliarden an freiem Cashflow erwirtschaftet. Doch reicht diese finanzielle Stärke aus, um die Risiken eines schwächeren Ölmarktes auszugleichen?
Occidental Petroleum Aktie: Ölpreis-Risiken oder große Kaufchance?
Warum Barclays trotzdem auf eine kräftige Erholung setzt
Barclays-Aktienanalyse: Betty Jiang erhöht das Kursziel auf 73 USD
Die aktuelle Occidental Petroleum-Aktienanalyse von Barclays liefert ein positives Signal für die langfristigen Bewertungsperspektiven des Energiekonzerns. Analystin Betty Jiang erhöht das Kursziel von 71 auf 73 USD. Das entspricht einer Anhebung um rund 2,8 Prozent. Gleichzeitig bleibt das Rating "overweight" unverändert. Damit beurteilt Barclays die Occidental Petroleum-Aktie weiterhin überdurchschnittlich positiv. Besonders bemerkenswert ist die Entscheidung angesichts eines Ölmarktes, der zuletzt von erheblichen Preisschwankungen und geopolitischen Unsicherheiten geprägt war. Die öffentlich zugängliche Zusammenfassung der Analystenentscheidung enthält allerdings keine detaillierte Begründung für die konkrete Kurszielanhebung. Welche einzelnen Annahmen Betty Jiang in ihrem Bewertungsmodell verändert hat, lässt sich deshalb nicht abschließend feststellen. Die operative Entwicklung von Occidental Petroleum liefert jedoch mehrere Argumente, die eine positive Bewertung grundsätzlich unterstützen könnten. Dazu gehören der beschleunigte Schuldenabbau, die starke Cashflow-Generierung und die hohe Produktionsleistung.
Occidental Petroleum: Milliarden-Cashflow sorgt für Aufmerksamkeit
Ein Blick auf die jüngsten Quartalszahlen zeigt, warum Occidental Petroleum für Anleger interessant bleibt. Im dritten Quartal 2026 erwirtschaftete das Unternehmen einen operativen Cashflow aus fortgeführten Aktivitäten von rund 4,1 Milliarden USD. Der freie Cashflow vor Veränderungen des Working Capital erreichte rund 2,8 Milliarden USD. Gleichzeitig investierte Occidental Petroleum etwa 1,3 Milliarden USD in seine Geschäftstätigkeit. Diese Zahlen verdeutlichen die erhebliche Fähigkeit des Konzerns, aus seiner Öl- und Gasproduktion liquide Mittel zu generieren. Besonders für ein kapitalintensives Energieunternehmen ist ein starker Cashflow entscheidend. Er ermöglicht Investitionen in bestehende Förderanlagen, unterstützt den Schuldenabbau und schafft grundsätzlich Spielraum für Ausschüttungen an Aktionäre. Allerdings hängen diese Mittelzuflüsse stark von den Energiepreisen ab. Sollten Öl- und Gaspreise deutlich sinken, könnte auch die Cashflow-Generierung unter Druck geraten. Das von Barclays bestätigte Rating "overweight" trifft damit auf ein Unternehmen, dessen finanzielle Stärke weiterhin eng mit der Entwicklung der Rohstoffmärkte verbunden ist.
Gewinn von 1,6 Milliarden USD: Occidental überzeugt operativ
Auch beim Ergebnis präsentierte sich Occidental Petroleum zuletzt robust. Im dritten Quartal 2026 erzielte der Konzern einen auf die Stammaktionäre entfallenden Nettogewinn von rund 1,6 Milliarden USD. Das entspricht einem verwässerten Gewinn je Aktie von 1,61 USD. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte erreichte der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten rund 2,0 Milliarden USD beziehungsweise 1,91 USD je Aktie. Die Differenz zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten Ergebnis resultierte hauptsächlich aus Verlusten bei Derivaten. Für Anleger ist deshalb wichtig, zwischen dem tatsächlich bilanzierten Gewinn und bereinigten Kennzahlen zu unterscheiden. Die operative Entwicklung zeigt, dass Occidental Petroleum weiterhin erhebliche Erträge erwirtschaftet. Allerdings ist die Gewinnentwicklung im Öl- und Gasgeschäft grundsätzlich zyklisch. Schon vergleichsweise moderate Veränderungen der Rohstoffpreise können die Profitabilität deutlich beeinflussen. Die Barclays-Aktienanalyse von Betty Jiang mit dem Kursziel 73 USD signalisiert dennoch eine positive Einschätzung der weiteren Aktienperspektiven.
Schuldenabbau: Occidental erreicht die wichtige Marke von 10 Milliarden USD
Einer der wichtigsten Fortschritte betrifft die Bilanz. Occidental Petroleum reduzierte seine ausstehenden Finanzschulden im dritten Quartal 2026 um weitere 1,8 Milliarden USD. Damit erreichte der Konzern sein Ziel, die ausstehenden Schulden auf rund 10 Milliarden USD zu senken. Seit Jahresbeginn wurden insgesamt etwa 10,4 Milliarden USD an Schulden zurückgeführt. Diese Entwicklung ist für die Bewertung des Unternehmens von erheblicher Bedeutung. Eine geringere Verschuldung kann die Zinsbelastung reduzieren, die finanzielle Flexibilität verbessern und das Unternehmen widerstandsfähiger gegenüber schwächeren Ölpreisen machen. Gerade in einer Branche, deren Einnahmen stark von schwankenden Rohstoffpreisen abhängen, ist eine solide Bilanz ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig bleibt der Schuldenabbau eine wesentliche Voraussetzung dafür, künftig mehr Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Die positive Barclays-Aktienanalyse mit dem Rating "overweight" steht damit vor dem Hintergrund einer deutlich verbesserten finanziellen Ausgangslage.
CEO Richard Jackson kündigt nächste Etappe beim Schuldenabbau an
Vorstandschef Richard Jackson zeigte sich nach Veröffentlichung der Quartalszahlen zufrieden mit den finanziellen Fortschritten. Das Unternehmen habe im dritten Quartal einen wichtigen Meilenstein erreicht und die ausstehenden Schulden auf 10 Milliarden USD reduziert, nachdem seit Jahresbeginn bereits 10,4 Milliarden USD zurückgezahlt worden seien. Gleichzeitig verwies Richard Jackson auf die starke operative Entwicklung und die verbesserte Bilanz. Besonders interessant ist das langfristige Ziel, den nachhaltigen jährlichen Cashflow bis 2030 um mehr als 4 Milliarden USD zu steigern. Darüber hinaus hat Occidental Petroleum ein neues Schuldenziel von 6 Milliarden USD formuliert. Damit könnte der Konzern seine finanzielle Flexibilität weiter erhöhen. Für Anleger wäre dies eine wichtige Entwicklung, weil zusätzliche Mittel künftig verstärkt für Dividenden, Aktienrückkäufe oder weitere strategische Investitionen zur Verfügung stehen könnten. Allerdings hängt die Geschwindigkeit dieser Fortschritte auch von den Ölpreisen und der operativen Entwicklung ab.
Permian Basin: Das Herzstück der Occidental-Wachstumsstrategie
Eine zentrale Rolle spielt das Permian Basin im Westen von Texas und im Südosten von New Mexico. Die Region gehört zu den wichtigsten Fördergebieten für Erdöl und Erdgas in den Vereinigten Staaten. Occidental Petroleum verfügt dort über umfangreiche Aktivitäten und eine bedeutende Produktionsbasis. Das Unternehmen profitiert von seiner langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung und Bewirtschaftung entsprechender Förderanlagen. Besonders wichtig sind eine effiziente Bohrstrategie, niedrige Förderkosten und eine konsequente Kapitaldisziplin. Denn hohe Produktionsmengen allein garantieren noch keine attraktiven Renditen. Entscheidend ist, wie profitabel das geförderte Öl und Gas verkauft werden kann. Im dritten Quartal 2026 profitierte Occidental Petroleum von einer starken Entwicklung seiner Förderaktivitäten im Permian Basin und in den Rocky Mountains. Diese Regionen trugen dazu bei, dass die weltweite Produktion über dem Mittelpunkt der Unternehmensprognose lag. Für die langfristige Bewertung der Occidental Petroleum-Aktie bleibt die Wettbewerbsfähigkeit dieser Fördergebiete ein wesentlicher Faktor.
Produktion von 1,427 Millionen Barrel täglich übertrifft Erwartungen
Occidental Petroleum erreichte im dritten Quartal 2026 eine durchschnittliche weltweite Produktion von rund 1,427 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Damit lag die Fördermenge über dem Mittelpunkt der eigenen Prognosespanne. Besonders positiv entwickelten sich die Aktivitäten im Permian Basin und in den Rocky Mountains. Gleichzeitig gab es temporäre Belastungen im Golf von Amerika. Dort beeinträchtigten Einschränkungen bei einer externen Gaspipeline und Wartungsarbeiten die Produktion einzelner Anlagen. Die starke Entwicklung anderer Geschäftsbereiche konnte diese Belastungen jedoch ausgleichen. Für Anleger ist diese operative Stabilität wichtig, weil Produktionsausfälle unmittelbar die Umsatz- und Cashflow-Entwicklung beeinträchtigen können. Gleichzeitig verdeutlichen die Ergebnisse, dass Occidental Petroleum über eine breite Förderbasis verfügt. Allerdings bleibt das Unternehmen weiterhin von der Entwicklung der Öl- und Gaspreise abhängig. Das Kursziel 73 USD von Barclays signalisiert, dass Betty Jiang die Aktie trotz dieser zyklischen Risiken positiv einstuft.
Ölpreise unter Druck: Die größte Gefahr für Occidental Petroleum
So überzeugend die operative Entwicklung auch ausfällt, der Ölpreis bleibt der entscheidende Risikofaktor. Im dritten Quartal 2026 lag der durchschnittliche realisierte Rohölpreis von Occidental Petroleum bei 85,91 USD je Barrel. Gegenüber dem zweiten Quartal entsprach dies einem Rückgang um rund 11 Prozent. Der durchschnittliche WTI-Referenzpreis betrug 85,79 USD, während Brent bei 91,62 USD lag. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie stark sich Veränderungen der Marktpreise auf die Erlöse eines Ölproduzenten auswirken können. Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch geopolitische Entwicklungen, insbesondere im Nahen Osten. Eine Entspannung internationaler Konflikte könnte bestehende Risikoaufschläge am Ölmarkt reduzieren und die Preise belasten. Gleichzeitig könnten eine schwächere Weltkonjunktur oder ein höheres Ölangebot zusätzlichen Druck erzeugen. Für Occidental Petroleum wäre ein dauerhaft niedrigeres Preisniveau eine Herausforderung, weil Gewinne und Cashflows unmittelbar davon beeinflusst werden. Das Rating "overweight" von Barclays bedeutet deshalb nicht, dass die Aktie unabhängig von der Ölpreisentwicklung steigen dürfte.
Midstream-Geschäft: Warum die Ergebnisse stark schwanken können
Neben der eigentlichen Öl- und Gasförderung betreibt Occidental Petroleum umfangreiche Aktivitäten im Bereich Midstream und Marketing. Dazu gehören unter anderem Transport, Vermarktung und weitere Dienstleistungen rund um Energieprodukte. Im dritten Quartal 2026 erzielte dieser Geschäftsbereich einen Vorsteuergewinn von 55 Millionen USD. Im zweiten Quartal hatte der Wert noch bei rund 1,3 Milliarden USD gelegen. Der starke Rückgang erklärt sich unter anderem durch geringere Gasmargen und zeitliche Effekte bei der Vermarktung von Rohöl. Bereinigt um bestimmte Sondereffekte lag das Ergebnis allerdings über dem oberen Ende der Unternehmensprognose. Diese Unterschiede verdeutlichen, wie stark einzelne Geschäftsbereiche durch Marktpreise, Handelsbedingungen und zeitliche Verschiebungen beeinflusst werden können. Für die Bewertung der Occidental Petroleum-Aktie ist deshalb entscheidend, zwischen kurzfristigen Ergebnisschwankungen und der langfristigen operativen Ertragskraft zu unterscheiden. Die aktuelle Barclays-Aktienanalyse von Betty Jiang mit dem Kursziel 73 USD liefert eine positive Gesamteinschätzung des Unternehmens.
Dividende: Können Aktionäre künftig stärker profitieren?
Der erfolgreiche Schuldenabbau könnte langfristig auch für die Aktionäre attraktiv werden. Occidental Petroleum hatte seine Quartalsdividende im August 2026 um weitere 8 Prozent auf 0,28 USD je Aktie erhöht. Auf Jahresbasis entspricht dies bei unveränderter Ausschüttung 1,12 USD je Aktie. Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 57,36 USD ergibt sich daraus eine rechnerische Dividendenrendite von rund 2,0 Prozent. Allerdings ist die zukünftige Ausschüttung nicht garantiert und hängt von der Geschäftsentwicklung sowie den Entscheidungen des Managements ab. Besonders interessant ist das erklärte Ziel, den nachhaltigen Cashflow bis 2030 deutlich zu steigern. Sollte Occidental Petroleum gleichzeitig seine Verschuldung weiter reduzieren, könnte zusätzlicher finanzieller Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe entstehen. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass die Kapitalrückführung bei einem Ölproduzenten stark von den erzielten Rohstoffpreisen abhängt. Das Rating "overweight" von Barclays signalisiert eine positive Einschätzung, ersetzt aber keine Analyse der zukünftigen Ausschüttungsfähigkeit.
Kursziel 73 USD: Barclays sieht 27 Prozent Kurspotenzial
Die Bewertungslücke zwischen Aktienkurs und Analystenziel ist erheblich. Bei einem NYSE-Schlusskurs von 57,36 USD liegt das neue Barclays-Kursziel 73 USD um 15,64 USD höher. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 27,3 Prozent. Die Anhebung des bisherigen Kursziels von 71 auf 73 USD entspricht einem Plus von 2,8 Prozent. Analystin Betty Jiang bestätigt gleichzeitig das Rating "overweight". Für Anleger ist diese Kombination interessant, weil Barclays die langfristigen Bewertungsperspektiven offenbar etwas positiver beurteilt als zuvor. Allerdings bleibt ein Kursziel eine Prognose und keine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Sollte der Ölpreis stärker fallen oder die operative Entwicklung hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte sich auch die Bewertung verändern. Die aktuelle Occidental Petroleum-Aktienanalyse zeigt damit eine positive Einschätzung, die weiterhin von erheblichen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten begleitet wird.
Wall Street ist gespalten: Nicht alle Analysten teilen den Optimismus
Ein Blick auf weitere Analysteneinschätzungen zeigt, wie unterschiedlich die Perspektiven für Occidental Petroleum beurteilt werden. Wells Fargo bestätigte am 11. November 2026 das Rating "overweight", senkte das Kursziel jedoch von 82 auf 76 USD. Analyst Sam Margolin sieht damit weiterhin erhebliches Kurspotenzial, beurteilt die Bewertung aber vorsichtiger als zuvor. Goldman Sachs erhöhte sein Kursziel Ende Oktober von 69 auf 76 USD und bestätigte die Kaufempfehlung. Analyst Neil Mehta positioniert sich damit ebenfalls positiv. Deutlich zurückhaltender zeigt sich Seaport Global. Das Analysehaus stufte Occidental Petroleum am 16. November von "buy" auf "neutral" ab. Die Unterschiede verdeutlichen, wie stark die Einschätzungen über Ölpreise, Cashflows und die zukünftige Unternehmensbewertung auseinandergehen. Barclays bleibt mit dem Kursziel 73 USD und dem Rating "overweight" auf der optimistischen Seite. Die Analystin Betty Jiang sieht damit weiterhin Potenzial, obwohl andere Marktbeobachter vorsichtiger geworden sind.
Die Chancen: Schuldenabbau, starker Cashflow und langfristige Effizienzsteigerungen
Für Occidental Petroleum sprechen mehrere fundamentale Faktoren. Erstens hat das Unternehmen seine Verschuldung seit Jahresbeginn massiv reduziert. Zweitens zeigt der freie Cashflow von rund 2,8 Milliarden USD im dritten Quartal, dass die operative Geschäftstätigkeit erhebliche finanzielle Mittel generieren kann. Drittens verfügt Occidental Petroleum über eine bedeutende Produktionsbasis in wichtigen amerikanischen Förderregionen. Viertens könnte eine weitere Verbesserung der operativen Effizienz die Wettbewerbsfähigkeit stärken. Fünftens eröffnet das Ziel, den nachhaltigen jährlichen Cashflow bis 2030 um mehr als 4 Milliarden USD zu erhöhen, langfristige Perspektiven. Schließlich könnte eine weitere Reduzierung der Schulden zusätzlichen Spielraum für Kapitalrückführungen schaffen. Sollten sich diese Entwicklungen erfolgreich fortsetzen und die Ölpreise auf einem auskömmlichen Niveau bleiben, könnte dies eine höhere Aktienbewertung unterstützen. Das Kursziel 73 USD von Barclays verdeutlicht das rechnerische Kurspotenzial, das Betty Jiang weiterhin sieht.
Die Risiken: Ölpreisverfall könnte die positive Investmentstory gefährden
Auf der Risikoseite steht vor allem die hohe Abhängigkeit von den Öl- und Gaspreisen. Ein deutlicher Preisrückgang könnte die Umsätze, Gewinne und Cashflows von Occidental Petroleum erheblich belasten. Hinzu kommen mögliche Produktionsausfälle, steigende Förderkosten und regulatorische Unsicherheiten. Auch geopolitische Entwicklungen können die Marktbedingungen kurzfristig stark verändern. Eine Entspannung internationaler Konflikte könnte bestehende Risikoaufschläge bei den Ölpreisen reduzieren, während eine Eskalation neue Preisschwankungen auslösen könnte. Darüber hinaus erfordert die langfristige Entwicklung von Förderanlagen kontinuierliche Investitionen. Sollte der freie Cashflow deutlich sinken, könnte sich auch der weitere Schuldenabbau verlangsamen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, dass Occidental Petroleum seine finanzielle Disziplin auch in einem schwächeren Marktumfeld beibehält. Das Rating "overweight" von Barclays bedeutet keineswegs, dass diese Risiken ausgeschlossen werden können.
Fazit: Occidental Petroleum-Aktie zwischen Ölpreisrisiken und neuer Stärke
Die Occidental Petroleum-Aktie bietet Anlegern derzeit eine interessante Mischung aus finanzieller Stärke und erheblichen Marktrisiken. Die Barclays-Aktienanalyse vom November 2026 bestätigt das Rating "overweight" und erhöht das Kursziel von 71 auf 73 USD. Analystin Betty Jiang bleibt damit grundsätzlich optimistisch. Bei einem aktuellen NYSE-Schlusskurs von 57,36 USD ergibt sich bis zum Kursziel 73 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 27,3 Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern dafür eine solide Grundlage. Occidental Petroleum erwirtschaftete im dritten Quartal einen operativen Cashflow von 4,1 Milliarden USD, erzielte einen freien Cashflow vor Veränderungen des Working Capital von 2,8 Milliarden USD und reduzierte seine ausstehenden Schulden auf 10 Milliarden USD. Gleichzeitig bleibt die Abhängigkeit von den Ölpreisen ein wesentlicher Risikofaktor. Für eine nachhaltige positive Kursentwicklung dürfte entscheidend sein, dass Occidental Petroleum seine operative Effizienz weiter verbessert, den Schuldenabbau fortsetzt und auch bei schwankenden Rohstoffpreisen ausreichend hohe Cashflows erzielt. Barclays bleibt mit dem Rating "overweight" optimistisch. Ob die Aktie tatsächlich in Richtung des Kursziels 73 USD steigen kann, hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie sich Ölmarkt, Finanzierungskosten und operative Ertragskraft entwickeln.
Teilen Sie diese Occidental Petroleum-Aktienanalyse mit Ihren Freunden! Schließlich ist ein Kursziel mit 27 Prozent rechnerischem Aufwärtspotenzial fast so spannend wie ein neuer Ölfund. Und wer den Artikel nicht teilt, muss beim nächsten Börsenstammtisch erklären, warum er zwar ständig den Benzinpreis kontrolliert, aber seine Freunde bei den neuesten Öl-Aktien-Nachrichten auf dem Trockenen sitzen lässt!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.