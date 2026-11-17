Die Occidental Petroleum-Aktie bietet Anlegern derzeit eine interessante Mischung aus finanzieller Stärke und erheblichen Marktrisiken. Die Barclays-Aktienanalyse vom November 2026 bestätigt das Rating "overweight" und erhöht das Kursziel von 71 auf 73 USD. Analystin Betty Jiang bleibt damit grundsätzlich optimistisch. Bei einem aktuellen NYSE-Schlusskurs von 57,36 USD ergibt sich bis zum Kursziel 73 USD ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 27,3 Prozent. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern dafür eine solide Grundlage. Occidental Petroleum erwirtschaftete im dritten Quartal einen operativen Cashflow von 4,1 Milliarden USD, erzielte einen freien Cashflow vor Veränderungen des Working Capital von 2,8 Milliarden USD und reduzierte seine ausstehenden Schulden auf 10 Milliarden USD. Gleichzeitig bleibt die Abhängigkeit von den Ölpreisen ein wesentlicher Risikofaktor. Für eine nachhaltige positive Kursentwicklung dürfte entscheidend sein, dass Occidental Petroleum seine operative Effizienz weiter verbessert, den Schuldenabbau fortsetzt und auch bei schwankenden Rohstoffpreisen ausreichend hohe Cashflows erzielt. Barclays bleibt mit dem Rating "overweight" optimistisch. Ob die Aktie tatsächlich in Richtung des Kursziels 73 USD steigen kann, hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie sich Ölmarkt, Finanzierungskosten und operative Ertragskraft entwickeln.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

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