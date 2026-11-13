33 Jahre lang war die Machtfrage im Chipmarkt geklärt. Wer künstliche Intelligenz trainieren wollte, kaufte bei Nvidia – und Jensen Huang bestimmte Preise, Takt und Technik einer ganzen Branche. Seit Donnerstag ist der Gründer weg, und plötzlich ist der Kampf um die Krone wieder offen. Die Nvidia-Aktie schloss 4,34 Prozent tiefer bei 166,19 Dollar. Die Herausforderer nutzten den Moment: Die AMD-Aktie stieg um 5,86 Prozent auf 585,30 Dollar, die Broadcom-Aktie um 5,54 Prozent, die Alphabet-Aktie um 1,79 Prozent. Selbst SpaceX legte zu – ausgerechnet einer der größten Nvidia-Kunden. Wer erbt Huangs Imperium? Wir analysieren die Kandidaten, ihre Waffen und die Chancen und Risiken für ihre Aktien.
Nvidia gegen AMD, Alphabet, SpaceX und Broadcom: Der Krieg um die Chip-Krone – wer erbt Jensen Huangs Imperium?
Jensen Huang ist weg, der Thron im KI-Chipmarkt wackelt. Während die Nvidia-Aktie einbricht, greifen die Herausforderer an: Die AMD-Aktie springt in vier Tagen um rund 30 Prozent, Alphabet setzt auf eigene TPU-Chips, Broadcom baut Chips nach Maß, SpaceX plant mit Tesla die größte Chipfabrik der Welt, und Cerebras gewinnt Microsoft als Kunden. Wer hat die besten Karten? Die große Analyse zu Chancen und Risiken der Nvidia-Aktie, AMD-Aktie, Alphabet-Aktie, Broadcom-Aktie und SpaceX-Aktie.
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Der Titelverteidiger
Nvidia: Ein König ohne Krone
Wer Nvidia nach dem Rücktritt Huangs abschreibt, unterschätzt die Zahlen. Wer die Nvidia-Aktie für unverwundbar hält, unterschätzt die Konkurrenz.
Auf dem Papier ist Nvidia stärker denn je. Im zweiten Geschäftsquartal wuchs das Rechenzentrumsgeschäft um 117 Prozent auf 89 Milliarden Dollar, für das laufende Quartal stellt der Konzern 108 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Doch an der Spitze steht jetzt Finanzchefin Colette Kress als Interimschefin, ein dauerhafter Nachfolger fehlt. Genau diese Lücke öffnet den Rivalen die Tür: Jeder Großkunde, der bisher aus Gewohnheit bei Nvidia bestellt hat, fragt sich nun, wie abhängig er bleiben will.
Chancen der Nvidia-Aktie
Marktführer mit Vorsprung bei Chips, Software (CUDA) und Netzwerktechnik; gemessen an den Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2028 ein KGV von rund 10; am 17. November kann Nvidia mit starken Zahlen beweisen, dass das Geschäft größer ist als ein Mann.
Risiken der Nvidia-Aktie
Kein Nachfolger, laufende Untersuchungen, steigende Speicherkosten – und Kunden, die gezielt nach Alternativen suchen. Mehrere Analysten haben ihre Kursziele in dieser Woche deutlich gesenkt.
Herausforderer Nr. 1
AMD: Lisa Sus Stunde ist gekommen
Kein Konzern profitiert so direkt von Nvidias Führungskrise wie der ewige Zweite. Die AMD-Aktie ist der Gewinner der Woche.
AMD ist der einzige Anbieter, der Rechenzentren sowohl leistungsstarke KI-Beschleuniger als auch Server-Prozessoren aus einer Hand liefert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 45 Prozent auf den Rekordwert von 13,4 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 97 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt Konzernchefin Lisa Su rund 17 Milliarden Dollar in Aussicht. Ihre Waffen gegen Nvidia heißen Helios – komplette KI-Rechenzentrumsschränke mit Instinct-MI450-Beschleunigern – und die neuen EPYC-Prozessoren „Venice“. Am Donnerstag stufte William Blair die AMD-Aktie auf „Outperform“ hoch und Nvidia im selben Zug ab.
Chancen der AMD-Aktie
Rekordwachstum, ein Ausblick mit rund 66 Prozent Plus und Kunden, die ihre Bezugsquellen verbreitern wollen. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2027 liegt das KGV bei etwa 33 – deutlich niedriger als das aktuelle von rund 92.
Risiken der AMD-Aktie
Nach rund 30 Prozent Plus in vier Tagen ist viel Hoffnung eingepreist. Kundenwechsel von Nvidia zu AMD sind bisher nicht belegt, die Lieferfähigkeit ist begrenzt, und mit einem Beta von rund 2,6 schwankt die Aktie stark.
Herausforderer Nr. 2
Alphabet: Googles geheime Waffe heißt TPU
Seit mehr als zehn Jahren baut Google eigene KI-Chips. Jetzt könnte sich die Geduld auszahlen.
Googles Antwort auf Nvidia heißt Tensor Processing Unit. Die Spezialchips liefen ursprünglich nur in Googles eigenen Rechenzentren, inzwischen vermietet und verkauft der Konzern sie auch an externe Kunden. Am Montag stellte Google mit dem TPU 8tx und dem TPU 8i Max zwei neue Systeme vor – erstmals vier neue TPU-Systeme in einem Jahr. Dazu kommt eine strategische Wette: Beim Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic, einem großen TPU-Kunden, will Google Aktien für rund 10 Milliarden Dollar übernehmen.
Chancen der Alphabet-Aktie
Weniger Abhängigkeit von Nvidia im eigenen KI-Ausbau, ein neues Geschäft mit Chips und Rechenleistung, ein Cloudgeschäft, das sich zuletzt mehr als verdoppelt hat, und ein erwartetes KGV von rund 15.
Risiken der Alphabet-Aktie
Gewaltige Investitionen drücken Gewinn und freien Cashflow, die Aktie liegt rund 27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 408,61 Dollar, und ein schwacher Anthropic-Börsenstart würde die Beteiligung schmälern.
Der Waffenschmied
Broadcom: Chips nach Maß für die Nvidia-Kunden
Broadcom baut keine Chips für alle, sondern für wenige ganz Große. Der Konzern entwickelt maßgeschneiderte KI-Beschleuniger für Kunden, die sich von Nvidia unabhängiger machen wollen – darunter Googles TPUs, für die Broadcom laut einer Mitteilung vom April bis 2031 liefern soll. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden Dollar, der Umsatz mit KI-Halbleitern um 221 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar. Jeder Cloudkonzern, der nach Huangs Abgang auf eigene Chips setzt, ist ein potenzieller Broadcom-Kunde.
Chancen der Broadcom-Aktie
Der Trend zu eigenen Chips der Cloudkonzerne spielt Broadcom direkt in die Hände. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel lag zuletzt bei rund 533 Dollar und damit über dem Rekordschluss vom Juni.
Risiken der Broadcom-Aktie
Nur sechs Kunden für maßgeschneiderte Beschleuniger – fällt einer aus oder verschiebt Aufträge, schlägt das voll durch. Die Aktie notierte Anfang der Woche rund ein Drittel unter dem Rekord. Am 9. Dezember folgen die nächsten Zahlen.
Der Joker
SpaceX: Größter Kunde, engster Partner – und künftiger Rivale?
Auf den ersten Blick gehört SpaceX nicht in diese Liste. Auf den zweiten Blick ist Elon Musks Konzern der spannendste Spieler im Chip-Poker.
SpaceX hat im Februar Musks KI-Firma xAI übernommen und ging im Juni an die Börse. Sein schnellstwachsendes Geschäft hat der Konzern auf Nvidia gebaut: Im August kündigte Musk an, ausschließlich auf Nvidias Vera-Rubin-Architektur zu setzen. Umgekehrt ist Nvidia mit einem Anteil im Wert von zuletzt rund 21 Milliarden Dollar einer der größten SpaceX-Aktionäre. Doch Musk will mehr Kontrolle: Laut dem Analysehaus SemiAnalysis entwickelt SpaceX ein eigenes KI-Rack, das Nvidia-Chips nutzt, aber die übrige Hardware selbst bestimmt – und Platz für Chips anderer Anbieter lässt.
Der eigentliche Paukenschlag heißt Terafab. Gemeinsam mit Tesla plant SpaceX in Texas die größte Chipfabrik der Welt für 2-Nanometer-Chips – für Teslas Autos und Roboter ebenso wie für KI-Rechenzentren im Weltall. Laut einer öffentlichen Bekanntmachung will SpaceX zunächst 55 Milliarden Dollar investieren, mit weiteren Ausbaustufen bis zu 119 Milliarden Dollar. Und nach dem Rücktritt Huangs erklärte Musk öffentlich, es wäre eine Ehre, ihn einzustellen. Ob daraus mehr wird, ist völlig offen – doch der Gedanke allein zeigt, wie weit Musks Ehrgeiz im Chipgeschäft reicht.
Chancen der SpaceX-Aktie
KI-Rechenzentren auf der Erde und im All, die Kombination mit Starlink und eine eigene Chipfertigung könnten SpaceX unabhängig von Lieferengpässen machen. Die Aktie legte am Tag des Huang-Rücktritts gegen den Trend zu.
Risiken der SpaceX-Aktie
Enorme Investitionen, keine Erfahrung in der Halbleiterfertigung und ein Zeitplan, der noch viele Fragen offenlässt. Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 11 Prozent verloren, und Musks politische Verbindungen sorgen regelmäßig für Schwankungen.
Die Außenseiter und der stille Gewinner
Cerebras und TSMC: David gegen Goliath – und der, der beide beliefert
Einen radikal anderen Weg geht Cerebras: Statt viele Grafikprozessoren zu vernetzen, baut das Unternehmen einen einzigen Chip in der Größe eines ganzen Siliziumwafers – besonders schnell beim Beantworten von KI-Anfragen. Am Donnerstagabend meldete Cerebras einen Umsatzsprung um 70 Prozent, einen Ausblick weit über den Erwartungen und Microsoft als neuen Großkunden. Die Aktie sprang nachbörslich um mehr als 18 Prozent. Der Haken: Beim Milliardenvertrag mit OpenAI hinkt Cerebras hinterher, weil Rechenzentren fehlen. Und dann ist da TSMC: Der taiwanische Auftragsfertiger produziert die modernsten Chips für Nvidia, AMD und Broadcom gleichermaßen. Wer auch immer den Chip-Krieg gewinnt – TSMC verdient mit.
Das große Bild
Das Ende der Monokultur: Warum der KI-Chipmarkt neu verteilt wird
Der Rücktritt von Jensen Huang hat einen Trend nicht ausgelöst, sondern sichtbar gemacht, der seit Jahren läuft.
Die großen Cloudkonzerne geben jedes Jahr dreistellige Milliardenbeträge für Rechenzentren aus – und ein großer Teil davon floss bisher an einen einzigen Lieferanten. Kein Einkäufer der Welt mag eine solche Abhängigkeit. Deshalb entwickelt Google eigene TPUs, deshalb wächst Broadcom mit Chips nach Maß, deshalb gewinnt AMD Großkunden, und deshalb will Musk seine Chips am Ende selbst fertigen. Die Führungskrise bei Nvidia beschleunigt diese Bewegung, weil sie das Risiko der Abhängigkeit plötzlich greifbar macht.
Zugleich wäre es voreilig, Nvidia abzuschreiben. Der Konzern hat den größten Vorsprung bei Software, die meisten Entwickler und ein Geschäft, das so schnell wächst wie nie. Selbst Musks SpaceX baut sein KI-Geschäft bislang ausschließlich auf Nvidia-Chips. Das wahrscheinlichste Szenario ist deshalb kein Machtwechsel über Nacht, sondern eine langsame Aufteilung des Marktes: Nvidia bleibt die Nummer eins, gibt aber Anteile ab – an AMD bei den Grafikprozessoren, an Google und Broadcom bei den Chips nach Maß. Für Anleger heißt das: Der KI-Boom hat nicht mehr nur einen Gewinner.
Große Cloud-Anbieter erwägen, ihre Bezugsquellen für KI-Prozessoren zu verbreitern – das öffnet AMD die Tür zu Marktanteilen.
Die Termine
Die nächsten Schlachten: Wann sich der Chip-Krieg entscheidet
Häufige Fragen zum Chip-Krieg zwischen Nvidia, AMD, Alphabet, Broadcom und SpaceX
Wer sind die wichtigsten Konkurrenten von Nvidia bei KI-Chips?
AMD mit seinen Instinct-Beschleunigern und Helios-Systemen, Alphabet mit den selbst entwickelten TPUs, Broadcom mit maßgeschneiderten Chips für Cloudkonzerne sowie Spezialisten wie Cerebras. SpaceX ist bislang Nvidia-Kunde, plant mit Tesla aber eine eigene Chipfabrik.
Warum ist die AMD-Aktie nach dem Rücktritt von Jensen Huang gestiegen?
Anleger setzen darauf, dass Cloudkonzerne nach Nvidias Führungskrise stärker auf AMD ausweichen. Dazu kamen Rekordzahlen, ein starker Ausblick und Hochstufungen durch Oppenheimer und William Blair.
Baut SpaceX eigene Chips?
SpaceX nutzt bisher Nvidia-Chips, plant aber gemeinsam mit Tesla die Chipfabrik Terafab in Texas für 2-Nanometer-Chips. Wann dort Chips in nennenswerter Menge entstehen, ist offen.
Was sind TPUs von Google?
Tensor Processing Units sind von Google selbst entwickelte Spezialchips für künstliche Intelligenz. Google nutzt sie selbst und bietet sie Cloudkunden als Alternative zu Nvidia-Grafikprozessoren an.
Bleibt Nvidia Marktführer bei KI-Chips?
Kurzfristig ja: Nvidia hat den größten Vorsprung bei Software und Produktion, die Nachfrage übersteigt das Angebot. Mittelfristig dürften die Konkurrenten Marktanteile gewinnen.
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