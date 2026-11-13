Nvidia gegen AMD, Alphabet, SpaceX und Broadcom: Der Krieg um die Chip-Krone – wer erbt Jensen Huangs Imperium?

Die großen Cloudkonzerne geben jedes Jahr dreistellige Milliardenbeträge für Rechenzentren aus – und ein großer Teil davon floss bisher an einen einzigen Lieferanten. Kein Einkäufer der Welt mag eine solche Abhängigkeit. Deshalb entwickelt Google eigene TPUs, deshalb wächst Broadcom mit Chips nach Maß, deshalb gewinnt AMD Großkunden, und deshalb will Musk seine Chips am Ende selbst fertigen. Die Führungskrise bei Nvidia beschleunigt diese Bewegung, weil sie das Risiko der Abhängigkeit plötzlich greifbar macht.

Zugleich wäre es voreilig, Nvidia abzuschreiben. Der Konzern hat den größten Vorsprung bei Software, die meisten Entwickler und ein Geschäft, das so schnell wächst wie nie. Selbst Musks SpaceX baut sein KI-Geschäft bislang ausschließlich auf Nvidia-Chips. Das wahrscheinlichste Szenario ist deshalb kein Machtwechsel über Nacht, sondern eine langsame Aufteilung des Marktes: Nvidia bleibt die Nummer eins, gibt aber Anteile ab – an AMD bei den Grafikprozessoren, an Google und Broadcom bei den Chips nach Maß. Für Anleger heißt das: Der KI-Boom hat nicht mehr nur einen Gewinner.