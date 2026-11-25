Der nächste wichtige Prüfstein folge bereits heute mit den PCE-Inflationsdaten. Bei der von der Fed besonders genau beobachteten PCE-Inflation rechne der Konsens für Oktober mit einem weiteren Anstieg der Gesamtinflation von zuletzt 3,6 % auf 3,8 %. Auch bei der Kernrate werde eine Beschleunigung von 3,1 % auf 3,2 % erwartet. Damit könnten die Daten das bereits von Verbraucher- und Erzeugerpreisen gezeichnete Bild eines weiterhin hartnäckigen Inflationsdrucks bestätigen. Eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im Dezember sei am Markt bereits praktisch vollständig eingepreist. Gerade für die zuletzt besonders volatilen Technologie- und KI-Werte dürfte daher entscheidend werden, ob die heutigen Inflationsdaten lediglich die bestehenden Zinserwartungen bestätigen oder die Erwartungen an einen noch restriktiveren Fed-Kurs verstärken würden. Ebenfalls veröffentlicht werde die zweite Schätzung zum US-BIP für das dritte Quartal. Hier erwarte der Markt unverändert ein annualisiertes Wachstum von 3,4 % gegenüber dem Vorquartal.