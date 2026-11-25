Nach der spektakulären Erholungsrally vom Wochenbeginn kehrte an den Aktienmärkten gestern rasch wieder Ernüchterung ein, so die Raiffeisen Bank International AG (RBI).
NVIDIA-Euphorie verpufft - Wall Street zittert vor neuen Inflationsdaten
KI-Boom auf der Kippe?
Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von NVIDIA habe am Montag zwar die akute Führungsunsicherheit rund um den wichtigsten Konzern des KI-Booms beseitigt und der Aktie einen gewaltigen Kurssprung beschert, die grundsätzlichen Zweifel am KI-Investitionsboom habe sie jedoch nicht ausräumen können. Genau diese Unterscheidung sei gestern wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Zahlreiche Halbleiter-, KI-Infrastruktur- und Rechenzentrumswerte seien erneut deutlich unter Druck geraten. Für zusätzliche Nervosität hätten die Kreditmärkte gesorgt, wo die Absicherungskosten zahlreicher KI-naher Unternehmen deutlich angezogen hätten. Dies zeige, dass die Zweifel an der schuldenfinanzierten Expansion und den erst später erwarteten Erträgen inzwischen über den Aktienmarkt hinausreichen würden. Warum die jüngste Gegenbewegung dennoch mehr sein könnte als ein kurzes Aufflackern, werde im aktuellen Marktgeflüster „Das Comeback des Jahres?“ ausführlicher beleuchtet.
An den europäischen Aktienmärkten hätten jedenfalls die negativen Vorzeichen dominiert. Der ATX habe 1,90 % verloren, während der DAX um 1,26 % und der EURO STOXX 50 um 1,16 % nachgegeben hätten. Wesentlich differenzierter habe sich dagegen die Wall Street präsentiert. Während der S&P 500 mit einem Minus von 0,50 % etwas schwächer geschlossen und der technologielastige NASDAQ-100 1,99 % verloren habe, hätten der Dow Jones I. A. um 0,85 % und der Russell 2000 um 0,57 % zugelegt. Dahinter habe eine ausgeprägte Umschichtung zulasten von Technologie- und Wachstumswerten gestanden. Der IT-Sektor sei besonders deutlich unter Druck geraten, während Gesundheit und defensiver Konsum zugelegt hätten. Auch Wachstums- und Momentumwerte hätten erheblich schwächer abgeschnitten als Value- und dividendenstarke Aktien. Die Bewegung habe damit weniger für eine neuerliche breite Flucht aus Aktien als für eine Umschichtung innerhalb des Marktes gesprochen.
Dass die Zweifel am KI-Boom so schnell wieder in den Vordergrund gerückt seien, dürfte auch mit dem weiterhin anspruchsvollen Zinsumfeld zusammenhängen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bewege sich weiterhin knapp unter der Marke von 5 %, wodurch sowohl die Finanzierung des kapitalintensiven KI-Ausbaus als auch die Bewertung weit in der Zukunft liegender Gewinne belastet blieben. Etwas Entlastung komme unterdessen wieder vom Ölpreis. Nach dem gestrigen Anstieg infolge neuer Angriffe auf Schiffe rund um die Straße von Hormus gebe Brent heute Morgen wieder nach und notiere bei rund USD 90,5 je Fass. Damit bleibe der Preis trotz der weiterhin fragilen geopolitischen Lage erheblich unter den Ende Oktober erreichten Höchstständen und nehme zumindest einen Teil des Inflationsdrucks heraus.
Der nächste wichtige Prüfstein folge bereits heute mit den PCE-Inflationsdaten. Bei der von der Fed besonders genau beobachteten PCE-Inflation rechne der Konsens für Oktober mit einem weiteren Anstieg der Gesamtinflation von zuletzt 3,6 % auf 3,8 %. Auch bei der Kernrate werde eine Beschleunigung von 3,1 % auf 3,2 % erwartet. Damit könnten die Daten das bereits von Verbraucher- und Erzeugerpreisen gezeichnete Bild eines weiterhin hartnäckigen Inflationsdrucks bestätigen. Eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im Dezember sei am Markt bereits praktisch vollständig eingepreist. Gerade für die zuletzt besonders volatilen Technologie- und KI-Werte dürfte daher entscheidend werden, ob die heutigen Inflationsdaten lediglich die bestehenden Zinserwartungen bestätigen oder die Erwartungen an einen noch restriktiveren Fed-Kurs verstärken würden. Ebenfalls veröffentlicht werde die zweite Schätzung zum US-BIP für das dritte Quartal. Hier erwarte der Markt unverändert ein annualisiertes Wachstum von 3,4 % gegenüber dem Vorquartal.
Bei den übrigen Anlageklassen setze sich das schwächere Bild heute Morgen fort. Gold falle nach den deutlichen gestrigen Verlusten weiter zurück und notiere derzeit bei rund USD 3.525 je Feinunze. Auch der Bitcoin gebe nochmals etwas nach und falle auf rund USD 59.200.
An den asiatischen Aktienmärkten setze sich der Verkaufsdruck heute Morgen fort, allerdings mit erheblichen regionalen Unterschieden. Besonders stark treffe es erneut die technologie- und halbleiterlastigen Märkte in Südkorea und Taiwan, während Japan vergleichsweise moderat nachgebe und sich Hongkong weitgehend behaupten könne. Neben den anhaltenden Zweifeln am KI-Investitionsboom würden dabei auch neuerliche US-Zolldrohungen die Stimmung belasten.
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