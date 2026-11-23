Es ist die spektakulärste Kehrtwende, die die Wall Street seit Langem gesehen hat. Am Montag hat der Verwaltungsrat von Nvidia Jensen Huang einstimmig und mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Gremiums eingesetzt – nur elf Tage nach seinem Rücktritt. Die Nvidia-Aktie reagierte mit einem Kurssprung von bis zu 30 Prozent im vorbörslichen Handel und notierte zum US-Handelsstart bei rund 163 Dollar, nach 125,53 Dollar zum Freitagsschluss. Damit hat das Papier an einem Tag einen Großteil des Verlusts seit dem Rücktritt wettgemacht. Diese Nvidia Aktienanalyse prüft, was die Rückkehr für das Unternehmen bedeutet, welche Baustellen bleiben und was die Nvidia Aktienprognose jetzt bestimmt.