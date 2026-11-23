Es ist die spektakulärste Kehrtwende, die die Wall Street seit Langem gesehen hat. Am Montag hat der Verwaltungsrat von Nvidia Jensen Huang einstimmig und mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Gremiums eingesetzt – nur elf Tage nach seinem Rücktritt. Die Nvidia-Aktie reagierte mit einem Kurssprung von bis zu 30 Prozent im vorbörslichen Handel und notierte zum US-Handelsstart bei rund 163 Dollar, nach 125,53 Dollar zum Freitagsschluss. Damit hat das Papier an einem Tag einen Großteil des Verlusts seit dem Rücktritt wettgemacht. Diese Nvidia Aktienanalyse prüft, was die Rückkehr für das Unternehmen bedeutet, welche Baustellen bleiben und was die Nvidia Aktienprognose jetzt bestimmt.
Nvidia Aktienanalyse: Jensen Huang ist zurück, die Aktie springt um fast 30 Prozent – Neustart der KI-Rally oder nur ein Strohfeuer?
Elf Tage nach seinem Rücktritt holt der Verwaltungsrat den Gründer einstimmig zurück – sechs Tage nachdem das Gremium ein Comeback öffentlich ausgeschlossen hatte. Die Nvidia-Aktie springt um fast 30 Prozent. Unsere Nvidia Aktienanalyse zeigt, was die Rückkehr wirklich ändert, welche Risiken bleiben, wie die Aktie jetzt bewertet ist und welche Wege die Nvidia Aktienprognose nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
- ISIN
- US67066G1040
- WKN
- 918422
- Handelssymbol
- NVD
- US-Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Kurs
- rund 163 Dollar
- Börsenwert
- rund 3,9 Billionen Dollar
- Vorstandschef
- Jensen Huang
- Verwaltungsratschef
- Harvey Jones
Stand: 23.11.2026, Kurs Nasdaq 23.11.2026 zum Handelsstart; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Die Stammdaten für Anleger: Die Nvidia-Aktie trägt die ISIN US67066G1040 und die WKN 918422. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol NVD gehandelt, in den USA unter dem Kürzel NVDA an der Nasdaq.
Die Kehrtwende
Elf Tage, die eine Billionen-Aktie erschütterten: so kam es zum Comeback
Um die Nvidia Aktie zu verstehen, lohnt ein Blick auf die elf Tage zwischen Rücktritt und Rückkehr.
Am 12. November war Huang zurückgetreten, nachdem Berichte über außereheliche Affären bekannt geworden waren – darunter mit einer Frau, die im Verdacht steht, für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet zu haben. Finanzchefin Colette Kress übernahm übergangsweise. Am 17. November erklärte Huang öffentlich, er würde zurückkehren, wenn der Verwaltungsrat dies wünsche. Wenige Stunden später schloss Verwaltungsratschef Harvey Jones genau das zu Beginn des Analystengesprächs aus. Sechs Tage danach die Wende: Nach mehreren Gesprächen mit Huang sei das Gremium von seiner Aufrichtigkeit und Führungsfähigkeit überzeugt, teilte Nvidia mit.
Bemerkenswert ist die Begründung. Nach Angaben von Nvidia hat der Verwaltungsrat bei seiner Entscheidung Einschätzungen von hochrangigen Stellen der US-Regierung eingeholt und ist auf dieser Grundlage überzeugt, dass von Huangs Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit ausgeht. Die unabhängige Untersuchung, ob Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstaktion war, läuft jedoch weiter – mit seiner Mitwirkung. Harvey Jones bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats, Colette Kress kehrt auf ihren Posten als Finanzchefin zurück.
Ich fühle mich geehrt, zu Nvidia zurückzukehren und eines der bedeutendsten Technologieunternehmen der Welt zu Beginn einer neuen industriellen Revolution zu führen.
Nvidia-Aktie: Absturz und Comeback
Dollar
Schlusskurse, am 23. November Kurs zum US-Handelsstart.
Quelle: Nasdaq; FourWeekMBA; Stocktwits; Motley Fool; aktiencheck.de-Kursdaten
Daten als Tabelle
|Datum
|Dollar
|11. November (vor Rücktritt)
|173,73
|16. November
|156,14
|17. November
|155,46
|19. November
|145,98
|20. November
|125,53
|23. November (Handelsstart)
|162,73
Die Bedeutung
Warum Huang für die Nvidia-Aktie so viel wert ist
Selten hat eine einzelne Person den Wert eines Konzerns so sichtbar beeinflusst – das zeigt diese Nvidia Aktienanalyse deutlich.
Huang hat Nvidia vor mehr als 30 Jahren mitgegründet und als einziger Chef vom Grafikkartenhersteller zum wichtigsten Lieferanten des KI-Booms gemacht. Wie eng die Börse das Unternehmen mit ihm verbindet, zeigen die Zahlen: Zwischen dem letzten Handelstag vor dem Rücktritt und dem Freitag verlor die Aktie rund 28 Prozent. Analysten kappten ihre Ziele teils drastisch, Evercore ISI etwa von 465 auf 186 Dollar. Der Technologieanalyst Dan Ives senkte sein Ziel nach dem Rücktritt von 300 auf 225 Dollar – rechnerisch ein Preisschild von 75 Dollar je Aktie für den Gründer. Mit der Rückkehr fällt dieser Abschlag an der Börse nun großteils weg.
Das Geschäft
Die Maschine läuft: Rekordzahlen als Fundament
Operativ war Nvidia auch ohne Huang nicht zu bremsen. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar, das Rechenzentrumsgeschäft lieferte 107,6 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,68 Dollar, die Bruttomarge bei 74,9 Prozent. Für das vierte Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht – ohne Rechenzentrumsgeschäft in China. Für das kommende Geschäftsjahr erhöhte das Management die Wachstumserwartung von 70 auf rund 75 Prozent. Die Rückkehr des Gründers trifft also auf ein Geschäft, das in Rekordform ist.
Nvidia: Quartalsumsatz
Mrd. Dollar
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Der Prognosewert ist eine Einschätzung des Unternehmens.
Quelle: Nvidia, Mitteilungen; Q4 GJ 2027 = Mitte der Unternehmensprognose
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|57,0
|Q4 GJ 2026
|68,1
|Q1 GJ 2027
|81,6
|Q2 GJ 2027
|96,2
|Q3 GJ 2027
|115,8
|Q4 GJ 2027 (Prognose)
|130,0
Die Baustellen
Was die Rückkehr nicht löst
Die Rückkehr beseitigt die Führungsfrage, aber nicht die übrigen Risiken. Die US-Börsenaufsicht SEC prüft nach Medienberichten in einem frühen Stadium mögliche Bilanzierungsfragen, zudem laufen Aktionärsklagen. Am 1. und 2. Dezember sollen Huang und Chefjustiziar Tim Teter hinter verschlossenen Türen Fragen mehrerer Ausschüsse des Repräsentantenhauses beantworten, unter anderem zu Chipexporten und Verbindungen zum Kunden Megaspeed aus Singapur. Bereits am 17. November hatte Nvidia einen neuen Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrolle unter Leitung von Direktorin Suzanne Nora Johnson gegründet, dem die zuständigen Teams direkt berichten. Für Anleger heißt das: Die Schlagzeilen werden so schnell nicht verschwinden.
Die Bewertung
KGV um 15: was Anleger nach dem Sprung bezahlen
Nach dem Kurssprung stellt sich in dieser Nvidia Aktienanalyse die Frage, wie viel Erleichterung bereits eingepreist ist.
Zum Handelsstart am Montag war Nvidia an der Börse rund 3,9 Billionen Dollar wert. Rechnet man den bereinigten Quartalsgewinn von 2,68 Dollar auf ein Jahr hoch, ergibt sich ein KGV von rund 15. Legt man die Gewinnschätzung von Goldman Sachs für 2027 von 16,70 Dollar je Aktie zugrunde, wären es knapp 10. Zum Rekordschluss von 239,24 Dollar Anfang Oktober fehlen trotz des Sprungs noch rund 32 Prozent. Die Nvidia-Aktie ist damit nach klassischen Maßstäben weiterhin deutlich niedriger bewertet als vor der Krise – wobei ein Teil dieses Abschlags die offenen Untersuchungen widerspiegelt.
Die Analysten
Kursziele von 174 bis 300 Dollar: die Wall Street vor dem Comeback
Die jüngsten Einschätzungen stammen aus der Woche der Quartalszahlen, also vor der Rückkehr Huangs. Am optimistischsten waren Rosenblatt mit 300 Dollar, Wedbush mit 293 Dollar und die Bank of America mit 280 Dollar. Cantor Fitzgerald nannte 250 Dollar, JPMorgan 230 Dollar, Barclays 210 Dollar und TD Cowen 200 Dollar. Am vorsichtigsten war Truist mit einer Halteempfehlung und 174 Dollar. Mehrere Häuser hatten ihre Ziele gerade wegen des Risikos um die Führung gesenkt – mit Huangs Rückkehr dürften viele ihre Annahmen überprüfen. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Nvidia-Aktie: Kursziele nach den Quartalszahlen
Dollar
Kurs: US-Handelsstart am 23. November 2026. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Benzinga, Stocktwits; Stand 17. bis 18. November 2026, vor der Rückkehr Huangs
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Rosenblatt
|300
|Wedbush
|293
|Bank of America
|280
|Cantor Fitzgerald
|250
|JPMorgan
|230
|Barclays
|210
|TD Cowen
|200
|Truist
|174
|Kurs 23. November (Handelsstart)
|162,73
Die Szenarien
Nvidia Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Zwei Marken stehen im Fokus: der letzte Schlusskurs vor dem Rücktritt bei 173,73 Dollar und das Freitagstief bei 125,53 Dollar. Dazwischen entscheidet sich, ob die Rückkehr den Trend wendet.
Szenario 1: Das Comeback trägt
Die Anhörungen im Kongress verlaufen ohne neue Belastungen, die Untersuchung entlastet Huang und Analysten heben ihre Ziele an. Dann könnte die Aktie das Niveau vor dem Rücktritt bei rund 174 Dollar zurückerobern und den Abstand zum Rekordhoch weiter verkürzen.
Szenario 2: Erleichterung, dann Geduld
Nach dem Sprung nehmen Anleger Gewinne mit, die offenen Verfahren bremsen. Die Aktie pendelt zwischen 145 und 175 Dollar, bis die Zahlen zum vierten Quartal im Februar neue Impulse liefern.
Szenario 3: Die Schatten holen ihn ein
Neue Erkenntnisse aus Untersuchung, SEC-Prüfung oder Kongressanhörungen belasten. Dann könnte ein großer Teil des Sprungs wieder verloren gehen – bis hin zu einem erneuten Test der Region um 125 Dollar.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Nvidia-Aktie?
Die ISIN lautet US67066G1040, die WKN 918422. In Deutschland wird die Aktie unter dem Handelssymbol NVD geführt, in den USA unter NVDA an der Nasdaq.
Warum ist Jensen Huang zurück?
Der Verwaltungsrat stimmte nach mehreren Gesprächen einstimmig für seine Wiedereinsetzung. Nach Einschätzungen hochrangiger Stellen der US-Regierung sieht das Gremium kein Risiko für die nationale Sicherheit.
Wie stark ist die Nvidia-Aktie gestiegen?
Vorbörslich um bis zu 30 Prozent. Zum US-Handelsstart notierte sie bei rund 163 Dollar nach 125,53 Dollar am Freitag.
Sind damit alle Probleme gelöst?
Nein. Die unabhängige Untersuchung läuft weiter, die SEC prüft mögliche Bilanzierungsfragen, und am 1. und 2. Dezember stehen Befragungen im Kongress an.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Nach den Quartalszahlen reichten die genannten Ziele von 174 Dollar bei Truist bis 300 Dollar bei Rosenblatt. Das sind Einschätzungen Dritter aus der Zeit vor Huangs Rückkehr.
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