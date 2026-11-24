Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Ticker NVDA) ist am Montag, 23. November 2026, um 31,5 Prozent auf 165,05 US-Dollar gesprungen, gemessen am Nasdaq-Schlusskurs. Auslöser war die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten, nachdem die Aktie am Freitag zuvor noch um 14 Prozent auf 125,53 Dollar eingebrochen war. Rechnerisch entspricht der Schlusskurs rund 151 Euro. Der Börsenwert wuchs an einem Tag um etwa 950 Milliarden Dollar. Diese Nvidia Aktienanalyse ordnet ein, was hinter dem Kurssprung steckt, wie belastbar die Geschäftszahlen sind und was die Nvidia Aktienprognose des Marktes derzeit hergibt.
Nvidia Aktienanalyse: Huang zurück, Aktie plus 31 Prozent – ist der Governance-Abschlag damit Geschichte?
Die Nvidia Aktie sprang nach der Rückkehr von Jensen Huang um 31,5 Prozent auf 165,05 Dollar. Die Nvidia Aktienanalyse prüft Zahlen, Bewertung, Risiken und die Nvidia Aktienprognose der Analysten.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation, Santa Clara
- ISIN
- US67066G1040
- Ticker
- NVDA (Nasdaq)
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones
- 52-Wochen-Spanne
- 124,50 bis 243,37 $
- Nächste Dividende
- 0,25 $, Zahltag 23.12.2026
Stand: 23.11.2026, Nasdaq-Schlusskurs vom 23.11.2026
Der Auslöser
Was ist bei der Nvidia Aktie passiert?
Innerhalb von elf Tagen verließ der Gründer das Unternehmen, der Vorstand wollte ihn zunächst nicht zurückholen, dann setzte er ihn doch wieder ein.
Am 12. November trat Jensen Huang als Vorstandschef zurück. Am 17. November, bei der Vorlage der Quartalszahlen, hieß es noch, der Vorstand wolle ihn nicht zurückholen; Finanzchefin Colette Kress führte das Unternehmen kommissarisch. Am 20. November berichteten Medien unter Berufung auf zwei Informanten, die US-Börsenaufsicht SEC prüfe mögliche Unregelmäßigkeiten in der Berichterstattung; Nvidia bestätigte das nicht, die SEC äußerte sich nicht. Die Aktie verlor 14 Prozent. Am 23. November teilte Nvidia dann mit, der Vorstand habe Huang einstimmig als President, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats wieder eingesetzt, mit sofortiger Wirkung. Als Begründung nannte das Unternehmen unter anderem Hinweise aus hohen Stellen der US-Regierung und erklärte, es sehe kein Risiko für die nationale Sicherheit. Ein neuer Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrolle aus unabhängigen Direktoren soll entstehen, außerdem sucht Nvidia einen Chief Compliance Officer.
Die Tagesspanne am Montag reichte von 156,93 bis 171,50 Dollar. Nachbörslich notierte die Aktie nach Medienberichten in der Nähe des Schlusskurses.
Die Hintergründe des Abgangs sind öffentlich nicht vollständig geklärt. Nvidia verweist auf eine Untersuchung von Berichten, Huang sei Ziel einer ausländischen Geheimdienstaktion gewesen, durch einen Ausschuss unabhängiger Direktoren.
Das Geschäft
Wie gut läuft das Geschäft hinter der Nvidia Aktie?
Operativ gibt es an dem Unternehmen wenig zu bemängeln. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 25. Oktober, Mitteilung vom 17. November) steigerte Nvidia den Umsatz auf 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 20 Prozent zum Vorquartal und 103 Prozent zum Vorjahr. Das Rechenzentrumsgeschäft steuerte 107,6 Milliarden Dollar bei (+110 Prozent). Der Nettogewinn lag nach GAAP bei 65,3 Milliarden Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,68 Dollar, die bereinigte Bruttomarge bei 74,9 Prozent.
Für das vierte Quartal stellt Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar in Aussicht, plus/minus drei Prozent, ohne China-Rechenzentrumsgeschäft, bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent. Die Finanzchefin hob nach Medienberichten außerdem die Wachstumsaussicht für das Geschäftsjahr 2028 von 70 auf 75 Prozent an.
|Kennzahl
|Q3 FY2027
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|115,8 Mrd. $
|+103 %
|davon Data Center
|107,6 Mrd. $
|+110 %
|Nettogewinn (GAAP)
|65,3 Mrd. $
|–
|Ergebnis je Aktie (bereinigt)
|2,68 $
|–
|Bruttomarge (bereinigt)
|74,9 %
|–
|Free Cashflow
|43,8 Mrd. $
|–
|Prognose Q4 Umsatz
|130 Mrd. $ (±3 %)
|–
Quartal bis 25.10.2026. Die Q4-Prognose enthält eine zusätzliche Woche und schließt China-Rechenzentrumsgeschäft aus.
Quelle: Nvidia-Mitteilung vom 17.11.2026
Die Bilanz ist komfortabel: Barmittel und marktfähige Wertpapiere summieren sich auf rund 97,7 Milliarden Dollar, die langfristigen Schulden betragen 32,4 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal flossen 28,1 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück, die Dividende von 0,25 Dollar je Aktie wird am 23. Dezember gezahlt (Stichtag 2. Dezember).
Die Bewertung
Wie teuer ist die Nvidia Aktie nach dem Sprung?
Vor dem Sprung, beim Kurs von 125,53 Dollar, lagen das KGV bei 13,5, das erwartete KGV bei 8,7 und das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 8,4. Rechnet man diese Werte grob auf den Montagsschluss von 165,05 Dollar hoch, ergeben sich ein KGV von rund 17,7, ein erwartetes KGV von rund 11,4 und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 11; das sind eigene Näherungen, keine veröffentlichten Daten. Im Vergleich zu den Wettbewerbern bleibt Nvidia damit günstig: Das erwartete KGV liegt bei AMD bei 28,2, bei Broadcom bei 17,5, bei TSMC bei 15,3 und bei Intel bei 36,8 (Kurse vom 20. November).
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Nvidia
|ca. 11,4
|TSMC
|15,3
|Broadcom
|17,5
|AMD
|28,2
|Intel
|36,8
Nvidia: eigene Hochrechnung auf den Kurs vom 23.11. (165,05 $). Wettbewerber: Kurse vom 20.11.2026, vor dem Markt-Rebound; die Werte können sich seither verändert haben.
Quelle: Analystenübersichten, Stand 20.–22.11.2026; eigene Berechnung
Der niedrige KGV-Wert spiegelt zugleich einen Abschlag für Unsicherheit wider: Die Aktie stand bis Freitag rund 48 Prozent unter ihrem Hoch.
Die Analysten
Wie sieht die Nvidia Aktienprognose der Analysten aus?
Die Nvidia Aktienprognose der Wall Street ist trotz der Turbulenzen überwiegend zuversichtlich. Nach den zuletzt veröffentlichten Übersichten von rund 63 Analysten raten etwa drei Viertel zum Kauf, rund ein Viertel zum Halten und zwei Analysten zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 244 Dollar, der Median bei 235 bis 240 Dollar, die Spanne reicht von 130 bis 425 Dollar. Nach der Rückkehr von Huang hoben mehrere Häuser nach Medienberichten ihre Einstufung oder ihr Kursziel an, darunter Bernstein, Melius Research und Citi; einzelne Häuser verweisen auf einen verbleibenden Abschlag wegen der ungeklärten Fragen im Vorstand und bei der SEC.
|Merkmal
|Angabe
|Zahl der Analysten
|rund 62–63
|Kaufempfehlungen
|rund 45–49
|Halten
|rund 12–16
|Verkaufen
|2
|Ø-Kursziel
|rund 244 $
|Median
|235–240 $
|Spanne der Kursziele
|130–425 $
Die Verteilung weicht je nach Datenanbieter ab; die Übersichten waren zum Teil noch nicht vollständig aktualisiert. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenübersichten, Stand 23./24.11.2026
Die Zahlen sind Konsens- und Drittangaben; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose ab.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Nvidia Aktie?
Charttechnisch hat die Aktie die 52-Wochen-Tiefmarke von 124,50 Dollar knapp verteidigt und ist mit einem Aufwärts-Gap über 156 Dollar eröffnet. Das Tageshoch lag bei 171,50 Dollar. Als nächste Hürden nennen Marktbeobachter Marken um 178,6 und 193,9 Dollar, nach unten Unterstützungen um 141 Dollar. Die 50-Tage- und die 200-Tage-Linie liegen je nach Berechnung zwischen rund 195 und 210 Dollar und damit deutlich über dem Kurs; der Abstand zeigt, wie weit die Aktie noch vom früheren Trend entfernt ist. Das Hoch lag bei 243,37 Dollar.
Ein Anstieg von 31 Prozent an einem Tag lässt Chartindikatoren schnell veralten; die Marken sind deshalb nur grobe Orientierung.
Was jetzt zählt
Was sollten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt beobachten?
Die SEC-Frage
Bestätigt oder entkräftet das Unternehmen den Medienbericht, und was bedeutet das für die Bilanzierung?
Politik und Exportkontrolle
Der neue Ausschuss und die Rolle der US-Regierung entscheiden über den Zugang zu China.
Nachziehende Analystenstudien
Nach dem Sprung sind Anpassungen von Einstufungen und Kurszielen zu erwarten.
Terminlage
Dell meldet am 24. November nach US-Börsenschluss, am 26. November bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am 27. November ist früher Handelsschluss. Die nächsten Nvidia-Quartalszahlen sind nach den üblichen Terminen Ende Februar zu erwarten, ein Datum liegt der Redaktion nicht vor.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum ist die Nvidia Aktie am Montag um 31 Prozent gestiegen? Der Vorstand setzte Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Vorstandschef ein. Das beruhigte Anleger nach dem Kursrutsch der Vorwoche.
Wo steht die Nvidia Aktie aktuell? Zum Nasdaq-Schluss am 23. November 2026 bei 165,05 Dollar, nach 125,53 Dollar am Freitag.
Was ist die Nvidia Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 244 Dollar, die Spanne reicht von 130 bis 425 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Kursprognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist das KGV der Nvidia Aktie? Auf den Montagsschluss hochgerechnet liegt das erwartete KGV bei rund 11, das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 18; beides sind eigene Näherungen.
Gibt es eine SEC-Untersuchung? Medien berichteten am 20. November über eine mögliche Prüfung durch die SEC; Nvidia hat das nicht bestätigt, die SEC äußerte sich nicht.
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