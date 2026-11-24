Am 12. November trat Jensen Huang als Vorstandschef zurück. Am 17. November, bei der Vorlage der Quartalszahlen, hieß es noch, der Vorstand wolle ihn nicht zurückholen; Finanzchefin Colette Kress führte das Unternehmen kommissarisch. Am 20. November berichteten Medien unter Berufung auf zwei Informanten, die US-Börsenaufsicht SEC prüfe mögliche Unregelmäßigkeiten in der Berichterstattung; Nvidia bestätigte das nicht, die SEC äußerte sich nicht. Die Aktie verlor 14 Prozent. Am 23. November teilte Nvidia dann mit, der Vorstand habe Huang einstimmig als President, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats wieder eingesetzt, mit sofortiger Wirkung. Als Begründung nannte das Unternehmen unter anderem Hinweise aus hohen Stellen der US-Regierung und erklärte, es sehe kein Risiko für die nationale Sicherheit. Ein neuer Ausschuss für nationale Sicherheit und Exportkontrolle aus unabhängigen Direktoren soll entstehen, außerdem sucht Nvidia einen Chief Compliance Officer.

Die Tagesspanne am Montag reichte von 156,93 bis 171,50 Dollar. Nachbörslich notierte die Aktie nach Medienberichten in der Nähe des Schlusskurses.