Nvidia Aktienanalyse: Die 108-Milliarden-Probe ohne Jensen Huang – Comeback oder Value-Falle?

Umsatzausblick für das dritte Quartal, plus/minus 2 Prozent 108 Mrd. $

erwarteter Gewinn je Aktie – über dem oberen Ende der eigenen Spanne 2,49 $

erwartetes Umsatzplus gegenüber dem Vorjahresquartal +91 %

KGV auf Basis der Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2028 rund 10