Der Konzern wächst so schnell wie nie, die Aktie ist so günstig wie selten – und an der Spitze steht niemand, der sie gegründet hat. Selten war eine Bilanzvorlage so aufgeladen wie diese. Am Dienstag, 17. November, legt Nvidia die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor, fünf Tage nach dem Rücktritt von Jensen Huang. Interimschefin Colette Kress muss beweisen, dass die wertvollste Chipfirma der Welt größer ist als ihr Gründer. Und die Börse gibt keinen Vertrauensvorschuss: Eine kurze vorbörsliche Erholung verpuffte, am Freitagnachmittag fällt die Nvidia-Aktie um 3,93 Prozent auf 159,66 Dollar – seit dem vergangenen Freitag summiert sich das Minus auf rund 14 Prozent. Diese Nvidia Aktienanalyse zeigt, was in den Zahlen steckt, was der Markt bereits eingepreist hat – und wo die eigentlichen Risiken liegen.
Nvidia Aktienanalyse: Die 108-Milliarden-Probe ohne Jensen Huang – Comeback oder Value-Falle?
Rekordwachstum, KGV nahe 10, kein Chef: Vor den Quartalszahlen am 17. November steht die Nvidia-Aktie vor ihrem wichtigsten Termin seit Jahren. Unsere große Nvidia Aktienanalyse zerlegt Geschäft, Erwartungen, Bilanz, Bewertung und Führungsfrage – und zeigt, worauf es am Dienstagabend wirklich ankommt.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
- ISIN
- US67066G1040
- Kurs
- 159,66 USD (−3,93 %)
- Börsenwert
- rund 3,85 Bio. USD
- Interimschefin
- Colette Kress (zugleich Finanzchefin)
- Vorsitz Verwaltungsrat
- Harvey C. Jones
- Quartalszahlen
- 17.11.2026, ca. 22:20 Uhr MEZ
Stand: 13.11.2026, Kurs am 13.11.2026, 17:24 Uhr MEZ; Börsenwert eigene Rechnung mit 24,1 Mrd. Aktien
Die Ausgangslage
Rekordkonzern, Rabattaktie: ein Widerspruch, der sich auflösen muss
Wer verstehen will, warum der Dienstag so wichtig ist, muss zwei Zahlen nebeneinanderlegen: ein Umsatzwachstum von mehr als 90 Prozent – und ein Kursverlust von rund einem Drittel seit dem Rekordhoch.
Am 6. Oktober schloss die Nvidia-Aktie mit 239,24 Dollar auf Rekordhoch. Fünf Wochen später ist davon wenig übrig. Erst belasteten Sorgen über die Finanzierung des KI-Booms und steigende Speicherkosten, dann folgte die Affäre um Jensen Huang, eine Untersuchung des Verwaltungsrats und schließlich der Rücktritt am 12. November. Am Tiefpunkt des Donnerstags lag der Börsenwert laut Yahoo Finance rund 2 Billionen Dollar unter dem Oktober-Rekord. Mit 159,66 Dollar notiert die Aktie heute rund 33 Prozent unter ihrem Höchststand – und tiefer als zu jedem Schlusskurs dieser Woche.
Das Paradoxe daran: An den Geschäftszahlen hat sich in dieser Zeit nichts verschlechtert. Die Gewinnschätzungen der Analysten liegen weitgehend dort, wo sie vor dem Absturz lagen. Die Nvidia Aktienanalyse beginnt deshalb mit einer einfachen Frage: Preist der Markt ein echtes Geschäftsrisiko ein – oder nur einen vorübergehenden Vertrauensverlust?
Das Geschäftsmodell
Wo Nvidia sein Geld verdient – und warum der Vorsprung nicht an einer Person hängt
Nvidia ist längst kein Grafikkartenhersteller mehr, sondern der Ausrüster der KI-Fabriken dieser Welt.
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 26. Juli) setzte Nvidia 96,2 Milliarden Dollar um, 106 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Davon entfielen 89,0 Milliarden Dollar auf das Rechenzentrumsgeschäft, ein Plus von 117 Prozent und rund 92,5 Prozent des Konzernumsatzes. Das kleinere Segment Edge Computing mit Gaming, Robotik und PCs steuerte 7,2 Milliarden Dollar bei. Die Bruttomarge lag bei 75,0 Prozent, der Nettogewinn nach US-GAAP bei 59,7 Milliarden Dollar. Rund 26 Milliarden Dollar flossen über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre zurück.
Die Hardware: Vera Rubin übernimmt
Die neue Plattform Vera Rubin ist seit August in voller Produktion. Laut Earnings Whispers soll sie im laufenden Quartal bereits etwa ein Fünftel des Rechenzentrumsumsatzes beisteuern. Racks laufen unter anderem bei CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle und Nebius.
Die Software: der eigentliche Burggraben
Die Programmierplattform CUDA, Bibliotheken und Netzwerktechnik binden Entwickler und Kunden über Jahre. Diesen Vorsprung hat ein ganzes Ökosystem aufgebaut – er verschwindet nicht mit einem Personalwechsel.
Die Kunden: Auftragsbücher bis 2028
Amazon Web Services will in den Jahren 2027 und 2028 zusätzlich zwei Millionen Nvidia-Grafikprozessoren einsetzen. Für das Geschäftsjahr 2028 stellte Kress ein Umsatzwachstum von rund 70 Prozent in Aussicht – Analysten hatten damals mit 44 Prozent gerechnet.
Die Lücke: China
Der Ausblick von 108 Milliarden Dollar enthält keinen einzigen Dollar Rechenzentrumsumsatz aus China. Das ist Risiko und Reserve zugleich: Jede Lockerung der Exportregeln wäre zusätzliches Geschäft.
Nvidia Quartalszahlen am 17. November
Die Messlatte liegt über dem eigenen Ausblick
Nvidia muss am Dienstag nicht nur liefern, sondern übertreffen – und zwar bei einem Wert, den das Management selbst nicht in Aussicht gestellt hat.
Nvidia hat für das dritte Quartal einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar plus oder minus 2 Prozent angekündigt, also zwischen 105,8 und 110,2 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll laut Earnings Whispers zwischen 2,32 und 2,47 Dollar liegen. Analysten erwarten im Schnitt rund 109 Milliarden Dollar Umsatz und 2,49 Dollar Gewinn je Aktie – der Gewinnkonsens liegt damit bereits über dem oberen Ende der eigenen Spanne. Die inoffizielle „Flüsterschätzung“ des Marktes liegt sogar bei 2,60 Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal mit 57 Milliarden Dollar Umsatz entspräche das einem Plus von rund 91 Prozent.
Nvidia-Umsatz in ausgewählten Quartalen
Mrd. USD
- Ausblick des Managements
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Q3 GJ 2027: Mittelwert des Ausblicks, Spanne 105,8 bis 110,2 Mrd. USD.
Quelle: Nvidia; Earnings Whispers
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|57,0
|Q1 GJ 2027
|81,6
|Q2 GJ 2027
|96,2
|Q3 GJ 2027
|108,0
Bereinigter Gewinn je Aktie im Quartal
USD
- Analystenkonsens
Non-GAAP-Werte. Q3 GJ 2027: Konsensschätzung, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Nvidia; Earnings Whispers
Daten als Tabelle
|Quartal
|Gewinn je Aktie
|Q3 GJ 2026
|1,30
|Q1 GJ 2027
|1,87
|Q2 GJ 2027
|2,22
|Q3 GJ 2027
|2,49
Entscheidend wird jedoch weniger das abgelaufene Quartal als das, was Kress über die Zukunft sagt. Aus Sicht unserer Nvidia Aktienanalyse sind das die sechs Punkte, auf die es am Dienstagabend ankommt:
Der Ausblick auf das vierte Quartal
Er ist die wichtigste Zahl des Abends. Ein Ausblick, der die Erwartungen nur trifft, dürfte in dieser Lage kaum reichen. Ein deutlich höherer Wert wäre das stärkste Signal, dass die Kunden vom Führungswechsel unbeeindruckt bestellen.
Die Bruttomarge
Für das laufende Quartal sind rund 74 Prozent angekündigt, nach 75 Prozent im Vorquartal. Teurere Speicherchips drücken. Laut Earnings Whispers sieht das Management den Tiefpunkt im vierten Quartal bei 71 bis 72 Prozent. Jede Abweichung nach unten würde die Margensorge neu entfachen.
Das Rechenzentrum und Vera Rubin
Wie schnell der Wechsel auf die neue Plattform gelingt, entscheidet über Stückzahlen und Margen im kommenden Jahr.
Forderungen und Vorräte
Die Forderungen stiegen laut Yahoo Finance zuletzt auf 63 Milliarden Dollar, die Zahlungsfrist auf rund 60 Tage. Zahlen die Kunden pünktlich, entkräftet das die Sorge, Nvidia finanziere seine eigene Nachfrage.
Das Bekenntnis zur 70-Prozent-Marke
Bestätigt Kress das Wachstumsziel für das Geschäftsjahr 2028, wäre das ein klares Zeichen von Kontinuität. Eine Relativierung wäre das Gegenteil.
Der Auftritt der Interimschefin
Kress kennt Zahlen, Kunden und Investoren seit 2013. Jetzt muss sie zeigen, dass sie auch Strategie und Technologie glaubwürdig vertreten kann – und wie es mit der Chefsuche weitergeht.
Ein Blick zurück mahnt zur Vorsicht: Laut einer Auswertung von InsiderFinance übertraf Nvidia in den vergangenen zehn Quartalen jeweils sogar das obere Ende des eigenen Ausblicks – und trotzdem fiel die Aktie am Folgetag in sechs Fällen. Der Optionsmarkt hatte vor dem Rücktritt eine Kursbewegung von rund 4,5 Prozent in beide Richtungen eingepreist. Nach den Ereignissen dieser Woche dürfte die Spanne eher größer ausfallen.
Die Bilanz
Die „Bank von Nvidia“: 99 Milliarden Dollar Polster, 530 Milliarden Dollar Zusagen
Hinter dem Rekordwachstum hat sich ein Geflecht aus Beteiligungen, Garantien und Abnahmezusagen gebildet, das Anleger zunehmend beschäftigt – erst recht ohne den Architekten an der Spitze.
Nach einer Auswertung von Yahoo Finance summieren sich Nvidias Zusagen und Garantien auf rund 530 Milliarden Dollar. Den größten Block bilden Liefer- und Kapazitätsverpflichtungen mit 279 Milliarden Dollar. Dazu kommt eine Leasinggarantie zugunsten von OpenAI über 105 Milliarden Dollar, die allerdings nur bei einem Zahlungsausfall greift. Hinzu kommen Beteiligungen an KI-Unternehmen und Partnern wie Intel, CoreWeave und SpaceX. Dem stehen zum Ende des zweiten Quartals rund 99 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und Wertpapieren gegenüber, bei 33 Milliarden Dollar Schulden. Die Vorräte lagen laut Earnings Whispers bei 32 Milliarden Dollar.
Die Bewertung
KGV um 10: so günstig wie selten im KI-Zyklus
Der Kern jeder Nvidia Aktienanalyse ist die Bewertung – und hier zeigt sich der größte Widerspruch des Marktes.
Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,31 Dollar für das laufende Geschäftsjahr 2027 und 15,91 Dollar für das Geschäftsjahr 2028. Beim aktuellen Kurs von 159,66 Dollar entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 17 beziehungsweise rund 10. Auch Barron's verweist darauf, dass die Aktie inzwischen mit weniger als dem Zwölffachen der Gewinne der kommenden zwölf Monate bewertet wird. Für einen Konzern, dessen Umsatz sich binnen eines Jahres nahezu verdoppelt, ist das außergewöhnlich niedrig. Zusätzlichen Rückhalt bietet die Rückkaufermächtigung: Zum Ende des zweiten Quartals standen noch rund 99 Milliarden Dollar zur Verfügung.
Nvidia-Aktie: Kurs-Gewinn-Verhältnis beim Kurs von 159,66 Dollar
KGV
- Basis Analystenkonsens
Kurs am 13.11.2026, 17:24 Uhr MEZ, geteilt durch den erwarteten Gewinn je Aktie. Rechenbeispiel, keine Prognose.
Quelle: Analystenkonsens laut Yahoo Finance/TipRanks; eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Geschäftsjahr
|KGV
|GJ 2027 (bis Januar 2027)
|17,1
|GJ 2028 (bis Januar 2028)
|10,0
Der Abschlag hat eine klare Ursache: Anleger zweifeln nicht an den Zahlen von heute, sondern daran, wer die Zahlen von morgen verantwortet – und wie lange der Boom bei den Rechenzentrumsinvestitionen noch trägt. Ein niedriges KGV kann deshalb beides sein: eine Gelegenheit, wenn die Gewinne wie erwartet steigen, oder eine sogenannte Value-Falle, wenn die Schätzungen in den kommenden Quartalen sinken.
Die Analysten sind gespalten wie selten. Bernstein und Baird senkten ihre Kursziele in dieser Woche auf jeweils 200 Dollar, Evercore auf 186 Dollar. Truist stufte auf „Halten“ ab und halbierte das Ziel von 346 auf 174 Dollar. Morgan Stanley strich Nvidia von der Liste der Top-Favoriten, bleibt aber bei 300 Dollar, TD Cowen bei „Kaufen“ mit 275 Dollar. Morningstar beziffert den fairen Wert auf 310 Dollar, stuft die Unsicherheit aber als „sehr hoch“ ein. KeyBanc-Analyst John Vinh wertet die Ernennung von Kress angesichts ihrer langen Erfahrung als konstruktiv. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Führungsfrage
Ohne Huang: Wer gibt jetzt den Takt vor?
Seit Donnerstag führt Colette Kress den Konzern übergangsweise und bleibt zugleich Finanzchefin. Der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones ist erster eigenständiger Vorsitzender des Verwaltungsrats in der Firmengeschichte. Die Herausforderung ist groß: Huang führte Nvidia Berichten zufolge mit rund 60 direkt unterstellten Managern und ohne formale Nachfolgeplanung. Wedbush-Analyst Dan Ives traut Kress zu, das Schiff zu stabilisieren, hält langfristig aber einen externen Chef für nötig. Stéphane Houri von ODDO BHF sieht in ihr eine Übergangslösung. Als mögliche Nachfolger werden in Medien und von Analysten unter anderem Rechenzentrumschef Ian Buck, Technikchef Michael Kagan, Chefwissenschaftler Bill Dally sowie extern Arm-Chef Rene Haas genannt. Bestätigt ist nichts. Medienberichten zufolge hat Huang zudem zugesagt, vor dem US-Kongress auszusagen – ein Termin ist nicht bekannt.
Jensen ist kein gewöhnlicher Chef – er IST Nvidia.
Die Szenarien
Drei Wege für den Dienstagabend
Szenario 1: Der Befreiungsschlag
Umsatz und Gewinn liegen klar über dem Konsens, der Ausblick auf das vierte Quartal übertrifft die Erwartungen deutlich, Kress bestätigt das 70-Prozent-Ziel und zeigt sich souverän in der Telefonkonferenz. Dann könnte sich die These durchsetzen, dass das Geschäft größer ist als ein Mann – und ein Teil des Führungsabschlags schnell aus dem Kurs verschwinden.
Szenario 2: Starke Zahlen, offene Fragen
Die Zahlen überzeugen, doch Margenausblick oder Aussagen zu Zusagen und Nachfolge bleiben vage. Die Nvidia-Aktie dürfte dann zwischen Erleichterung und Skepsis pendeln, bis ein dauerhafter Chef feststeht.
Szenario 3: Die nächste Abwärtswelle
Ein vorsichtiger Ausblick, eine schwächere Marge oder Signale verzögerter Zahlungen von Kunden – kombiniert mit neuen Schlagzeilen aus Washington. Dann droht ein erneuter Test der Tiefs aus dieser Woche.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktienanalyse
Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen?
Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.
Was erwarten Analysten von den Nvidia Quartalszahlen?
Im Schnitt rund 109 Milliarden Dollar Umsatz und 2,49 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Nvidia selbst hat 108 Milliarden Dollar plus oder minus 2 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 2,32 bis 2,47 Dollar in Aussicht gestellt.
Wie ist die Nvidia-Aktie bewertet?
Beim Kurs von 159,66 Dollar liegt das KGV auf Basis der Analystenschätzungen bei gut 17 für das laufende und rund 10 für das kommende Geschäftsjahr.
Was ist bei den Zahlen am wichtigsten?
Der Ausblick auf das vierte Quartal, die Entwicklung der Bruttomarge, die Zahlungsmoral der Kunden und der Auftritt von Interimschefin Colette Kress.
Wer wird neuer Nvidia-Chef?
Das ist offen. Colette Kress führt übergangsweise, der Verwaltungsrat prüft interne und externe Kandidaten.
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