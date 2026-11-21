Warum ist die Nvidia-Aktie am Freitag eingebrochen?

Reuters berichtete, die SEC untersuche die Bilanzierungspraxis von Nvidia. Die Aktie schloss 14,01 Prozent tiefer bei 125,53 Dollar.

Wie lange fällt die Nvidia-Aktie schon?

Sieben Handelstage und sieben Wochen in Folge. Die Wochenserie ist die längste seit 2008.

Hat Nvidia gegen Regeln verstoßen?

Das ist nicht festgestellt. Bekannt ist nur, dass laut Reuters eine Untersuchung läuft.

Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Nvidia-Aktie?

Die ISIN ist US67066G1040, das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet NVDA.