Es gibt Wochen, die eine Aktie verändern. Für die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, US-Handelssymbol: NVDA, Nasdaq) war es diese: Rekordzahlen am Dienstag, ein Verwaltungsrat, der die Rückkehr des Gründers ausschließt, eine Anfrage aus Kalifornien – und am Freitagabend ein Reuters-Bericht, der alles überlagert. Die US-Börsenaufsicht SEC untersucht demnach die Bilanzierungspraxis des Chipkonzerns. Die Nvidia-Aktie schloss 14,01 Prozent tiefer bei 125,53 Dollar.
Nvidia-Aktie: Sieben Verlustwochen, minus 46 Prozent – und jetzt prüft die Börsenaufsicht die Bilanzierung
Die Nvidia-Aktie bricht am Freitag um 14 Prozent auf 125,53 Dollar ein. Reuters berichtet über eine SEC-Untersuchung der Bilanzierung. Die Wochenbilanz des einst wertvollsten Konzerns der Welt.
Der Freitag
Ein Bericht, der 500 Milliarden kostet
Die Nvidia-Aktie lag am Freitag bereits rund 7 Prozent im Minus, als Reuters meldete: Mitarbeiter der SEC-Durchsetzungsabteilung prüfen mögliche Bilanzierungsfragen bei Nvidia. Die Agentur beruft sich auf zwei mit der Sache vertraute Personen. Wann die Untersuchung begann und um welche Bilanzierungsthemen es geht, konnte Reuters nicht klären. Das Wall Street Journal hatte schon am Dienstag über eine SEC-Prüfung berichtet, ohne deren Schwerpunkt zu kennen.
Wichtig: Eine Untersuchung ist kein Befund. Die SEC kommentierte den Bericht nicht, Nvidia reagierte laut Reuters zunächst nicht auf Anfragen. Ein Verstoß ist nicht festgestellt.
Die Börse wartete das nicht ab. Rund 500 Milliarden Dollar Börsenwert gingen allein am Freitag verloren. Es war der siebte Verlusttag in Folge und der Abschluss der siebten Verlustwoche – die längste Serie seit der Finanzkrise 2008. Auf Wochensicht verlor die Nvidia-Aktie rund 22 Prozent.
Die Woche
Fünf Tage, fünf schlechte Nachrichten
Dienstag: Rekordquartal mit 115,84 Milliarden Dollar Umsatz und angehobenem Ausblick. Der Verwaltungsrat schließt eine Rückkehr von Jensen Huang aus.
Mittwoch: Die Nvidia-Aktie gibt frühe Gewinne wieder ab.
Donnerstag: Neues 52-Wochen-Tief bei 145,98 Dollar, Kalifornien verlangt Aufklärung zu China-Lieferungen.
Freitag: SEC-Bericht, Kurssturz, Platz vier der wertvollsten Konzerne hinter Apple, Microsoft und Alphabet.
Einordnung der Redaktion
Billig oder zu Recht abgestraft
Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 8 für den Marktführer bei KI-Chips wäre vor zwei Monaten undenkbar gewesen. Die niedrige Bewertung ist aber nur dann ein Argument, wenn die Gewinne belastbar sind – und genau daran lässt ein Bericht über eine Bilanzprüfung Zweifel aufkommen, solange niemand weiß, worum es geht. Das ist der Grund, warum Käufer bislang fehlen.
Für die Nvidia-Aktie zählen jetzt drei Dinge: eine Stellungnahme des Unternehmens zur SEC, ein Name für die Konzernspitze und ein erster Handelstag im Plus.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie am Freitag eingebrochen?
Reuters berichtete, die SEC untersuche die Bilanzierungspraxis von Nvidia. Die Aktie schloss 14,01 Prozent tiefer bei 125,53 Dollar.
Wie lange fällt die Nvidia-Aktie schon?
Sieben Handelstage und sieben Wochen in Folge. Die Wochenserie ist die längste seit 2008.
Hat Nvidia gegen Regeln verstoßen?
Das ist nicht festgestellt. Bekannt ist nur, dass laut Reuters eine Untersuchung läuft.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Nvidia-Aktie?
Die ISIN ist US67066G1040, das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet NVDA.
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