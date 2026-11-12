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NVIDIA Aktie: Weitere Kursverluste?

aktiencheck.de Redaktion 12.11.2026, 09:05 2 Min. UBS

NVIDIA Aktie im freien Fall - drohen weitere Kursverluste? Nach dem jüngsten Allzeithoch hat der KI-Champion rund 30% an Wert verloren und wichtige charttechnische Unterstützungen durchbrochen. Nun rücken die Marken bei 165 USD und 150 USD in den Fokus, während auf der Oberseite erhebliche Hürden warten

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Nach dem jüngsten Abverkauf hat die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) gestern den Versuch einer Stabilisierung unternommen, kam nachbörslich jedoch erneut unter Druck, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Die Aktie von NVIDIA sei zuletzt unter erheblichen Abgabedruck geraten, wobei die Korrektur bislang in zwei Etappen verlaufen sei. Ausgehend vom neuen Rekordhoch, das erst Anfang Oktober markiert worden sei, hätten die Kurse zunächst an die 200-Tage-Linie zurückgesetzt, ehe sich die Abwärtsdynamik mit dem Rückfall unter den GD200 im November noch einmal verschärft habe. Allein am Montag und Dienstag sei es zu Abschlägen von 4,3% bzw. 5,5% gekommen. Ausblick: Die NVIDIA-Aktie habe seit dem Anstieg auf das Allzeithoch rund 30% an Wert verloren und dabei gleich mehrere wichtige Chartmarken unterboten. ▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite würden sich die Blicke nun auf das Abwärts-Gap vom Wochenbeginn zwischen 179,90 USD und 186,64 USD richten. Darüber würden das Juni- und das Juli-Tief im Bereich von 190,00 USD eine Barriere bilden, die zunächst bremsend wirken dürfte. Gelinge dort der Re-Break (wichtig: per Tagesschluss), müsste auf dem Weg zur 200-Tage-Linie das Gap vom vergangenen Donnerstag geschlossen und die 200 USD-Marke überboten werden. Oberhalb der langfristigen Trendlinie würde sich das angeschlagene Chartbild dann zunehmend aufhellen. ▼ Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe hingegen das Korrekturtief vom Dienstag (165,89 USD) mit dem bisherigen Jahrestief vom 30. März (164,27 USD) im Fokus. Setze sich der Abwärtstrend darunter fort, könnte es in der Folge zu weiteren Abgaben bis zum 2025er-Januar-Top bei 153,13 USD kommen. Darunter solle auf den Preisbereich um 150,00 USD geachtet werden, bevor es um eine Schließung der beiden kleinen Gaps vom 25. und 24. Juni des vergangenen Jahres gehen würde. (Analyse vom 12.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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