Vor einer Woche war Jensen Huang noch Chef von Nvidia. Am kommenden Dienstag legt der Chipkonzern zum ersten Mal seit dem Börsengang 1999 Quartalszahlen vor, ohne dass Huang an der Spitze steht. Erklären muss sie Interimschefin Colette Kress. Die Ausgangslage könnte kaum angespannter sein. Die Nvidia-Aktie schloss die Woche bei 162,85 Dollar, ein Minus von 12,75 Prozent. Nach eigener Rechnung lösten sich damit rund 570 Milliarden Dollar an Börsenwert auf. Es war die sechste Verlustwoche in Folge. Am 17. November entscheidet sich, ob aus dem Führungsschock eine Vertrauenskrise wird – oder ob die Zahlen die Geschichte drehen.
Nvidia-Aktie vor der Stunde der Wahrheit: Sechs Verlustwochen, 570 Milliarden weg – was Colette Kress am Dienstag liefern muss
Die Nvidia-Aktie verliert in der Woche des Huang-Rücktritts 12,75 Prozent und rund 570 Milliarden Dollar an Börsenwert – die sechste Verlustwoche in Folge. Am Dienstag, 17. November, legt Nvidia die ersten Quartalszahlen ohne Jensen Huang vor. Analysten erwarten rund 109 Milliarden Dollar Umsatz, der Optionsmarkt eine Kursbewegung von rund 8 Prozent. Die große Nvidia Aktienanalyse: die sechs Zahlen, auf die es ankommt, das große Bild für die KI-Börse und die Chancen und Risiken für die Nvidia-Aktie.
Die Woche
Vom Verdacht zum Rücktritt: sechs Wochen im freien Fall
Die Talfahrt begann lange vor dieser Woche, doch erst jetzt bekam sie ein Gesicht. Am Montag leitete der Verwaltungsrat eine unabhängige Untersuchung ein, nachdem Medien über eine ausländische Geheimdienstoperation rund um Huang berichtet hatten. Am Dienstag kamen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Ermittlungen des FBI hinzu, außerdem eine Sammelklage von Aktionären. Am Mittwochabend folgten Berichte über eine zweite Beziehung Huangs und über Vorbereitungen für seine Ablösung. Am Donnerstag verkündete Nvidia den sofortigen Rücktritt. Am Freitag strich HSBC die Kaufempfehlung und senkte auf „Halten“ mit einem Kursziel von 170 Dollar. Wichtig für die Einordnung: Ein strafbares Verhalten wird Huang nicht vorgeworfen.
Nvidia Quartalszahlen
Die Erwartungen: fast eine Verdopplung des Umsatzes
Nvidia hat für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, plus oder minus 2 Prozent. Analysten rechnen im Schnitt mit rund 109 Milliarden Dollar und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,49 Dollar – mehr als das obere Ende der eigenen Spanne von 2,32 bis 2,47 Dollar. Die inoffizielle „Flüsterschätzung“ des Marktes liegt sogar bei 2,60 Dollar. Im Vorjahresquartal hatte Nvidia 57 Milliarden Dollar umgesetzt, das Wachstum läge also bei rund 90 Prozent.
Nvidia-Umsatz je Quartal
Mrd. USD
- Ausblick des Managements
Geschäftsjahr endet Ende Januar. Q3 GJ 2027: Mittelwert des Ausblicks.
Quelle: Nvidia; Earnings Whispers
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|57,0
|Q1 GJ 2027
|81,6
|Q2 GJ 2027
|96,2
|Q3 GJ 2027
|108,0
Nvidia Aktienanalyse
Sechs Punkte, auf die es am Dienstag ankommt
1. Der Ausblick auf das vierte Quartal
Er ist die wichtigste Zahl des Abends. Ein Ausblick, der die Erwartungen nur trifft, dürfte in dieser Lage kaum reichen. Ein deutlich höherer Wert wäre das stärkste Signal, dass die Kunden vom Führungswechsel unbeeindruckt bestellen.
2. Die Bruttomarge
Angekündigt sind rund 74 Prozent nach 75 Prozent im Vorquartal. Teurere Speicherchips drücken, laut Earnings Whispers sieht das Management den Tiefpunkt im vierten Quartal bei 71 bis 72 Prozent. Wie empfindlich die Börse auf Margen reagiert, zeigte am Freitag der Netzwerkausrüster Cisco: Rekordumsatz, aber sinkende Marge – die Aktie fiel um 6,24 Prozent.
3. Der Auftritt von Colette Kress
Kress ist seit 2013 Finanzchefin und für die Wall Street ein vertrautes Gesicht. Entscheidend ist, ob sie glaubwürdig vermittelt, dass Strategie und Produktfahrplan ohne Huang stehen. Jede Andeutung zur Nachfolge wird auf die Goldwaage gelegt.
4. Vera Rubin
Wie schnell der Wechsel auf die neue Chipplattform gelingt, entscheidet über Stückzahlen und Margen im kommenden Jahr.
5. Forderungen und Zahlungsmoral
Die Forderungen stiegen laut Yahoo Finance zuletzt auf 63 Milliarden Dollar. Zahlen die Kunden pünktlich, entkräftet das die Sorge, Nvidia finanziere einen Teil seiner Nachfrage selbst.
6. Kundenbindung
Die Börse wettete diese Woche darauf, dass Großkunden zu AMD, Broadcom und eigenen Chips abwandern. Bestätigt Nvidia ungebrochene Bestellungen, könnte diese Umschichtung schnell rückwärtslaufen.
Das große Bild
Warum der 17. November die ganze KI-Börse bewegt
Nvidia ist nicht irgendeine Aktie. Der Konzern ist das Fieberthermometer des KI-Booms – und diesmal misst er auch das Vertrauen in eine ganze Branche.
Diese Woche hat gezeigt, wie eng alles zusammenhängt. Als Huang ging, schossen die Konkurrenten nach oben: AMD gewann in der Woche 18,93 Prozent, Broadcom 18,16 Prozent. Die von Nvidia abhängigen KI-Clouds wie Nebius verloren dagegen zweistellig. Am Freitag lief die Wette teilweise rückwärts, AMD verlor an einem Tag 8,75 Prozent. Die Börse sucht nach Orientierung – und die kann nur Nvidia selbst liefern. Überzeugt Kress, dürfte die Unsicherheit für den gesamten Sektor sinken. Enttäuscht sie, trifft das nicht nur die Nvidia-Aktie, sondern jedes Unternehmen, dessen Geschäftsmodell am Bau von KI-Rechenzentren hängt.
Hinzu kommt der Zinsdruck: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg am Freitag zeitweise auf 5,17 Prozent, eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gilt als wahrscheinlich. Für hoch bewertete Technologiewerte ist das Gegenwind. Nvidia selbst ist allerdings längst nicht mehr hoch bewertet.
Bewertung
KGV von rund 10: günstig oder Value-Falle?
Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,31 Dollar für das laufende und 15,91 Dollar für das kommende Geschäftsjahr. Beim aktuellen Kurs entspricht das nach eigener Rechnung einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 17,5 beziehungsweise rund 10. Vom Rekordhoch bei 243,37 Dollar Anfang Oktober ist die Aktie rund ein Drittel entfernt. Für den Marktführer einer Wachstumsbranche ist das ungewöhnlich niedrig – der Abschlag spiegelt die Führungsfrage, die laufenden Untersuchungen und die Sorge um die Nachhaltigkeit der Investitionen wider.
Die Analysten sind gespalten wie selten. Das durchschnittliche Kursziel von 60 Analysten lag laut Bloomberg zuletzt bei rund 288 Dollar, HSBC sieht nach der Abstufung nur noch 170 Dollar, TD Cowen hält an 275 Dollar fest. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zu den Nvidia Quartalszahlen
Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen?
Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.
Was erwarten Analysten?
Im Schnitt rund 109 Milliarden Dollar Umsatz und 2,49 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Nvidia selbst hat 108 Milliarden Dollar plus oder minus 2 Prozent angekündigt.
Wie viel hat die Nvidia-Aktie in dieser Woche verloren?
12,75 Prozent auf 162,85 Dollar. Nach eigener Rechnung entspricht das rund 570 Milliarden Dollar an Börsenwert. Es war die sechste Verlustwoche in Folge.
Wer führt Nvidia jetzt?
Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern übergangsweise, Harvey C. Jones ist Vorsitzender des Verwaltungsrats. Ein dauerhafter Nachfolger wird gesucht.
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