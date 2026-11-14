Nvidia-Aktie vor der Stunde der Wahrheit: Sechs Verlustwochen, 570 Milliarden weg – was Colette Kress am Dienstag liefern muss

Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen?

Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.

Was erwarten Analysten?

Im Schnitt rund 109 Milliarden Dollar Umsatz und 2,49 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie. Nvidia selbst hat 108 Milliarden Dollar plus oder minus 2 Prozent angekündigt.

Wie viel hat die Nvidia-Aktie in dieser Woche verloren?

12,75 Prozent auf 162,85 Dollar. Nach eigener Rechnung entspricht das rund 570 Milliarden Dollar an Börsenwert. Es war die sechste Verlustwoche in Folge.

Wer führt Nvidia jetzt?

Finanzchefin Colette Kress leitet den Konzern übergangsweise, Harvey C. Jones ist Vorsitzender des Verwaltungsrats. Ein dauerhafter Nachfolger wird gesucht.