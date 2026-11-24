Laut Kharon und Al Jazeera betrifft die Interim Rule im Federal Register sieben Unternehmen: Megaspeed International in Singapur, mehrere Tochter- und Partnerfirmen in Singapur, Malaysia und Thailand sowie weitere Gesellschaften der Gruppe. Die Behörde begründet den Schritt mit dem erheblichen Risiko, dass fortgeschrittene Computing-Güter an nicht genehmigte Endnutzer umgeleitet werden. Für alle gelisteten Firmen gilt eine Lizenzpflicht, die Behörde wendet dabei die Regel der „presumption of denial“ an – Anträge werden also grundsätzlich abgelehnt.

Ein BIS-Sprecher stellte laut Kharon klar, dass es nun auch unzulässig sei, fortgeschrittene Chips an Megaspeed zu exportieren, wenn sie außerhalb der USA hergestellt wurden. Kritiker bezweifeln, ob die Regel dafür ausreicht; BIS-Beamte widersprechen. Hinzu kommt eine Regel der Vorwoche, die für den Rechenzeit-Zugang in Indonesien, Malaysia und Singapur eine Lizenz verlangt.