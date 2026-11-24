Die Nvidia Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040) steht an der Nasdaq nach der Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang im Rampenlicht – und zugleich im Fokus der US-Handelspolitik: Das Bureau of Industry and Security (BIS) im US-Handelsministerium hat am Montag, 23. November 2026, sieben Firmen rund um den Netzwerk-Betreiber Megaspeed auf die Entity List gesetzt. Nach Angaben von Al Jazeera legte die Nvidia Aktie am selben Tag um 31,5 Prozent zu, der S&P 500 gewann 4,7 Prozent, die Nasdaq Composite 6,51 Prozent. Ob und wie stark die Sperrliste den Kurs beeinflusst, nennt keine der Quellen.
Nvidia Aktie: US-Handelsministerium setzt Megaspeed und sechs Partnerfirmen auf die Sperrliste – wie viel Washington-Risiko bleibt trotz Huang-Comeback?
Das US-Handelsministerium hat sieben Firmen rund um Megaspeed auf die Entity List gesetzt. Für die Nvidia Aktie ist das ein Signal aus Washington, während der Kurs nach der Rückkehr von Jensen Huang zuletzt kräftig gesprungen ist. Was die Sperrliste bedeutet und was Anleger jetzt beobachten.
Exportkontrollen
Was hat das US-Handelsministerium bei Megaspeed beschlossen?
Laut Kharon und Al Jazeera betrifft die Interim Rule im Federal Register sieben Unternehmen: Megaspeed International in Singapur, mehrere Tochter- und Partnerfirmen in Singapur, Malaysia und Thailand sowie weitere Gesellschaften der Gruppe. Die Behörde begründet den Schritt mit dem erheblichen Risiko, dass fortgeschrittene Computing-Güter an nicht genehmigte Endnutzer umgeleitet werden. Für alle gelisteten Firmen gilt eine Lizenzpflicht, die Behörde wendet dabei die Regel der „presumption of denial“ an – Anträge werden also grundsätzlich abgelehnt.
Ein BIS-Sprecher stellte laut Kharon klar, dass es nun auch unzulässig sei, fortgeschrittene Chips an Megaspeed zu exportieren, wenn sie außerhalb der USA hergestellt wurden. Kritiker bezweifeln, ob die Regel dafür ausreicht; BIS-Beamte widersprechen. Hinzu kommt eine Regel der Vorwoche, die für den Rechenzeit-Zugang in Indonesien, Malaysia und Singapur eine Lizenz verlangt.
|Punkt
|Stand
|Behörde
|Bureau of Industry and Security (BIS), US-Handelsministerium
|Datum
|Montag, 23.11.2026
|Gelistete Firmen
|7, Standorte Singapur, Malaysia, Thailand
|Folge
|Lizenzpflicht, grundsätzliche Ablehnung
|Megaspeed
|weist Fehlverhalten zurück („legitimate and lawful business“)
|Parallel
|Justizministerium prüft laut Al Jazeera eine mögliche Chip-Umleitung nach China
Die Quellen weichen bei der Liste der Firmen ab: Bloomberg nennt zusätzlich eine Singapur-Einheit von Alibaba, die Alibaba zurückweist; Al Jazeera und Kharon nennen sie nicht.
Quelle: Al Jazeera, 24.11.2026; Kharon, 23.11.2026; Bloomberg über Business Standard, 24.11.2026
Warum steht die Nvidia Aktie im Zentrum der Debatte?
Megaspeed gilt als Käufer von Nvidia-Chips. Nvidia selbst hatte das Unternehmen laut Berichten im Juni 2025 auf eine interne „No-sell“-Liste gesetzt, die BIS hatte es bisher aber nicht gelistet. Die Regierung in Washington war sich offenbar nicht einig: Finanzminister Scott Bessent kritisierte laut Kharon und Al Jazeera, andere Behörden hätten die Listung seit Monaten gewollt; das Handelsministerium unter Howard Lutnick hatte sie lange abgelehnt.
Hinzu kommt der Personalfall bei Nvidia. Jensen Huang war zurückgetreten und kehrte am 23. November auf Betreiben des Verwaltungsrats – laut Al Jazeera nach einer Intervention von Präsident Donald Trump – als CEO zurück. Hintergrund sind Berichte über eine Beziehung zu einer früheren Megaspeed-Führungskraft, der US-Stellen laut Medienberichten Verbindungen zu einem chinesischen Geheimdienst vorwerfen. Peking nennt das „groundless speculation“, die Betroffene hat sich laut Al Jazeera nicht öffentlich geäußert. Das Justizministerium prüft laut New-York-Times-Bericht den Fall.
Die Firmen bergen ein erhebliches Risiko der Umleitung fortgeschrittener Güter.
Das große Bild
Was bedeutet die Sperrliste für Chipwerte, Nasdaq und den Handelsfrieden?
Für Anleger ist der Fall ein Lehrstück über politische Risiken im KI-Boom. Die Chip-Hersteller – neben der Nvidia Aktie auch Zulieferer wie die ASML Aktie und die AIXTRON Aktie – profitieren von der Nachfrage nach KI-Rechenleistung, sind aber auf stabile Lieferwege angewiesen. Eine Listung einzelner Zwischenhändler trifft nicht Nvidias Kerngeschäft, zeigt aber, dass Washington die Kontrolle über den Verbleib der Chips verschärft. Zusätzlich liegt im Kongress ein Paket aus AI Overwatch Act, Chip Security Act und MATCH Act, das laut Bloomberg ins Verteidigungsgesetz zum Jahresende aufgenommen werden soll. Der republikanische Senator Pete Ricketts hat einen Entwurf vorgelegt, nach dem das Handelsministerium binnen 30 Tagen über Listungen entscheiden müsste.
Der Nasdaq-Rekord-Rebound vom Montag zeigt zugleich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann: Am Tag davor hatte es laut Al Jazeera einen heftigen Ausverkauf gegeben. Die asiatischen Märkte folgten am Dienstag: Der Taiex gewann bis zu 9,1 Prozent, der Kospi 7 Prozent, der Nikkei 4 Prozent. Der DAX-Index und die Indexschwergewichte mit KI-Bezug wie die Infineon Aktie und die Siemens Energy Aktie hatten am Montag ebenfalls kräftig zugelegt.
Was beobachten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt?
Weitere Einträge auf der Entity List und mögliche Folgeregeln des Handelsministeriums.
Den Fortgang der Ermittlungen des US-Justizministeriums.
Die Beratungen zu den Chip-Gesetzen im Rahmen des Verteidigungsgesetzes zum Jahresende.
Die Haltung der US-Regierung zum Handelsstillstand mit China, den Washington laut Kharon bewahren wollte.
Die Einschätzung der Redaktion: Ein direkter Zusammenhang zwischen der Listung und den Kursbewegungen lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht belegen.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie und den Exportkontrollen
Was ist die Entity List? Die Entity List ist ein Verzeichnis des US-Handelsministeriums. Unternehmen darauf dürfen ohne Sondergenehmigung keine US-Technik und keine erfassten Güter beziehen.
Wer ist von der Listung betroffen? Laut Al Jazeera und Kharon sieben Firmen rund um Megaspeed in Singapur, Malaysia und Thailand. Bloomberg nennt zusätzlich eine Alibaba-Einheit, was die Quellen nicht einheitlich bestätigen.
Wie hat die Nvidia Aktie reagiert? Nach Al Jazeera gewann die Aktie am Montag 31,5 Prozent, ausgelöst vom Huang-Comeback; zur Listung selbst nennt die Quelle keine Kursangaben.
Was bedeutet das für Chipwerte und den DAX? Eine direkte Folge ist offen. Chipnahe Werte wie die Infineon Aktie, die ASML Aktie oder die AIXTRON Aktie reagieren erfahrungsgemäß auf KI- und Handelsnachrichten; Aussagen zur künftigen Kursentwicklung trifft aktiencheck.de nicht.
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