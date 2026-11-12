Es ist der Tag, an dem sich entscheiden könnte, ob die Ära Jensen Huang endet. Die Nvidia-Aktie fällt vorbörslich um 8,16 Prozent auf 159,56 Dollar und ist erneut der größte Nasdaq Verlierer. Der Verwaltungsrat hat in der Nacht über den Rauswurf von Jensen Huang beraten, ein Ergebnis hat Nvidia bislang nicht verkündet. Im Zentrum der Krise steht ein Text, den Huang am Sonntag an seine Belegschaft schickte: eine Entschuldigung, die das Vertrauen retten sollte. Vier Tage später stellt sich die Frage, ob sie dafür noch reicht. Wir dokumentieren das Statement von Jensen Huang vollständig auf Deutsch und analysieren, was es für die Nvidia-Aktie bedeutet.
Nvidia-Aktie unter Druck: Jensen Huangs Statement im Wortlaut – rettet ihn die Entschuldigung noch?
Die Nvidia-Aktie ist erneut der größte Nasdaq Verlierer: Vorbörslich fällt sie um 8,16 Prozent auf 159,56 Dollar, während der Verwaltungsrat über den Rauswurf von Jensen Huang berät. Wir dokumentieren Huangs Entschuldigung an die Belegschaft vollständig auf Deutsch, ordnen ein, was die betroffene Managerin sagt – und was nicht – und analysieren Chancen und Risiken für die Nvidia-Aktie am heutigen Handelstag.
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Der Kursrutsch
Zwei Berichte in einer Stunde: Warum die Nvidia-Aktie nachbörslich einbrach
Am Mittwoch hatte die Nvidia-Aktie erstmals in dieser Woche zugelegt. Eine Stunde nach Börsenschluss war die Erholung Geschichte.
Getragen von starken Zahlen des Kunden CoreWeave hatte die Nvidia-Aktie am Mittwoch 2,87 Prozent auf 173,73 Dollar gewonnen. Kurz nach Börsenschluss berichtete die New York Times über eine zweite außereheliche Beziehung Huangs, diesmal zu einer ihm direkt unterstellten Führungskraft. Minuten später meldete das Wall Street Journal, der Verwaltungsrat bereite seine Ablösung vor. Nachbörslich fiel die Aktie laut CNBC zeitweise um mehr als 9 Prozent. Der Verwaltungsrat kam laut Reuters noch in der Nacht zusammen, ein Ergebnis wurde nicht bekannt. Vorbörslich rutscht die Nvidia-Aktie am Donnerstag weiter auf 159,56 Dollar und damit deutlich unter das bisherige Sechsmonatstief von 165,89 Dollar. Allein seit Mittwochabend entspricht das rechnerisch rund 340 Milliarden Dollar an Börsenwert, seit Sonntag sind es laut Reuters rund 600 Milliarden Dollar.
Das Statement
Jensen Huangs Entschuldigung im vollständigen Wortlaut
Am Sonntag, 8. November, schickte Jensen Huang eine E-Mail an alle Nvidia-Beschäftigten. Nvidia veröffentlichte sie unter dem Titel „A Message to Our Company“. Das Schreiben bezieht sich auf die Affäre, die Huang eingeräumt hat – zu den neuen Vorwürfen vom Mittwoch hat er sich öffentlich nicht schriftlich geäußert.
Die Analyse
Was das Statement sagt – und was es offenlässt
Für die Nvidia-Aktie war das Schreiben am Sonntag ein Versuch, die Krise zu begrenzen. Liest man es nach den Ereignissen vom Mittwoch erneut, fallen drei Dinge auf.
Volle Verantwortung – und der Wille zu bleiben
Huang räumt Untreue ein, übernimmt ausdrücklich die volle Verantwortung und akzeptiert Kritik. Zugleich nennt er die Führung von Nvidia „das Privileg meines Lebens“ und kündigt an, das Vertrauen zurückzugewinnen. Das ist die Botschaft eines Chefs, der im Amt bleiben will.
Die nationale Sicherheit als eigenes Kapitel
Huang trennt das Private klar von den Spionagevorwürfen. Er verweist auf die unabhängige Untersuchung, sagt volle Kooperation zu und betont seine Loyalität zu den USA. Den Vorwurf, Geheimnisse seien abgeflossen, spricht er nicht direkt an.
Keine Angaben zu Einzelheiten
Das Schreiben nennt keine Person und keinen Zeitraum. Ob es sich auf eine oder mehrere Beziehungen bezog, lässt der Text offen. Genau diese Lücke ist seit dem Bericht vom Mittwoch der Kern der Debatte im Verwaltungsrat.
Ich stehe voll und ganz zu NVIDIA und werde daran arbeiten, Ihr Vertrauen zurückzugewinnen.
Zu den neuen Vorwürfen gibt es bislang nur eine knappe Reaktion: Als die New York Times Huang am Mittwoch telefonisch erreichte, sagte er nach Angaben der Zeitung, man solle nicht direkt mit ihm sprechen, und legte auf. Der Verwaltungsrat hatte am Sonntag erklärt, er habe keinen Grund zu der Annahme, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet worden seien, und Huang sein Vertrauen ausgesprochen. Dieses Vertrauen steht seit Mittwochabend zur Disposition.
Die Vorwürfe
Was die betroffene Managerin sagt – und was nicht
Die New York Times beruft sich auf fünf Personen, die bei Nvidia gearbeitet haben. Demnach soll Huang eine Beziehung zu einer langjährigen Führungskraft gehabt haben, die ihm direkt berichtet. Die betroffene Managerin hat die Vorwürfe nicht bestätigt; eine öffentliche Stellungnahme von ihr lag nach Angaben mehrerer Medien bis Donnerstagmittag nicht vor. Auch Nvidia äußerte sich nicht. Einen für Donnerstag geplanten Auftritt auf einer Gesundheitskonferenz in Washington sagte sie ab, ohne Gründe zu nennen. Die Times selbst schreibt, sie habe ein angebliches Video der beiden nicht gesehen.
Der Verwaltungsrat
Die Vorbereitung des Rauswurfs: Was über die Krisensitzung bekannt ist
Die Sitzung
Laut Reuters und CNBC beriet der Verwaltungsrat am späten Mittwochabend über eine Abberufung Huangs. Bis Donnerstagmittag wurde kein Ergebnis verkündet. Solange Nvidia nichts mitteilt, bleibt Huang Vorstandschef.
Die Mehrheit
Nach der Satzung kann eine Mehrheit der elf Direktoren Huang mit oder ohne wichtigen Grund abberufen. Alle außer Huang gelten als unabhängig.
Die Suche
Laut Bloomberg arbeitet Nvidia mit einer externen Personalberatung an der Suche nach einem möglichen Nachfolger. Als naheliegende Interimslösung gilt Finanzchefin Colette Kress.
Washington
Das Repräsentantenhaus hatte Huang bis Donnerstag Zeit gegeben, auf die Bitte um ein vertrauliches Briefing zu den Spionagevorwürfen zu antworten. Andernfalls droht eine Vorladung.
Ob der Verwaltungsrat tatsächlich sofort handelt, ist auch unter Investoren umstritten. Jake Dollarhide von Longbow Asset Management sagte Reuters, er glaube nicht, dass das Gremium Huang absetzt, bevor ein namhafter Nachfolger aus der Tech-Branche bereitsteht. Genau das ist das Dilemma: Huang ist seit 33 Jahren der erste und einzige Chef von Nvidia, einen vorbereiteten Plan B gibt es nicht.
Der Handelstag
Chancen und Risiken: Was die Nvidia-Aktie heute bewegt
Für die Nvidia-Aktie ist der Donnerstag ein Handelstag unter Vorbehalt. Eine einzige Mitteilung aus Santa Clara kann den Kurs in beide Richtungen stark bewegen.
Bernstein-Analyst Stacy Rasgon brachte die Lage bei CNBC auf den Punkt: Durch den Vorwurf einer Beziehung zu einer direkt unterstellten Mitarbeiterin sei es für den Verwaltungsrat deutlich schwieriger geworden, Huang im Amt zu lassen. Ives wiederum hält Huang für unersetzlich und beziffert den fairen Wert der Nvidia-Aktie mit Huang auf 300 Dollar, ohne ihn auf 225 Dollar. Alle genannten Ziele und Schätzungen sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Das große Bild
Ein Konzern, ein Gesicht: Warum die Nvidia-Aktie am Vertrauen in eine Person hängt
Kaum ein Unternehmen der Börsengeschichte ist so eng mit seinem Gründer verbunden wie Nvidia mit Jensen Huang. Er hat den Konzern 1993 mitgegründet, ihn durch die Krisen der Grafikchip-Ära geführt und zum wichtigsten Lieferanten des KI-Booms gemacht. Seine Kontakte reichen von Taipeh bis ins Weiße Haus. Genau deshalb ist die Krise mehr als ein Personalproblem: Die Börse rechnet erstmals durch, was die Nvidia-Aktie ohne ihr Gesicht wert ist.
Die Wellen reichen weit über Nvidia hinaus. Die Nasdaq-Futures gaben am Morgen nach, Chipwerte wie Intel, Marvell, Arm und Qualcomm notierten vorbörslich schwächer. Zugleich berichtet Axios, Handelsminister Howard Lutnick habe ein geplantes Vorgehen gegen Firmen verschoben, die Nvidia-Chips nach China umgeleitet haben sollen. Die Krise um einen Mann ist damit auch eine Frage für die gesamte KI-Branche und die amerikanische Chippolitik.
Das Statement vom Sonntag war Huangs Versuch, persönliche Schuld einzugestehen und zugleich die Führung zu behalten. Ob ihm das gelingt, entscheidet nicht die Öffentlichkeit, sondern ein Gremium aus zehn unabhängigen Direktoren – und für die Nvidia-Aktie zählt am Ende weniger, wie diese Entscheidung ausfällt, als wie schnell sie kommt.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie und zum Statement von Jensen Huang
Was hat Jensen Huang in seinem Statement gesagt?
In einer E-Mail an die Belegschaft vom 8. November räumte Huang ein, seiner Frau untreu gewesen zu sein, übernahm die volle Verantwortung und entschuldigte sich bei Familie, Mitarbeitern, Verwaltungsrat und Aktionären. Zu den Bedenken über die nationale Sicherheit verwies er auf die unabhängige Untersuchung des Verwaltungsrats und sagte volle Kooperation zu.
Hat sich Huang zu den neuen Vorwürfen geäußert?
Schriftlich bislang nicht. Laut New York Times sagte er am Telefon lediglich, man solle nicht direkt mit ihm sprechen, und legte auf.
Hat die betroffene Managerin die Vorwürfe dementiert?
Nach Angaben mehrerer Medien hat sie die Vorwürfe nicht bestätigt; eine öffentliche Stellungnahme lag bis Donnerstagmittag nicht vor.
Wird Jensen Huang als Nvidia-Chef abgesetzt?
Das ist offen. Der Verwaltungsrat beriet laut Reuters und CNBC in der Nacht zum Donnerstag, ein Ergebnis wurde nicht verkündet.
Warum ist die Nvidia-Aktie heute Nasdaq Verlierer?
Weil Anleger einen Führungswechsel ohne vorbereiteten Nachfolger fürchten. Die Aktie fiel nachbörslich zeitweise um mehr als 9 Prozent und notiert auch vorbörslich mit 8,16 Prozent im Minus bei 159,56 Dollar.
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