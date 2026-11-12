Nvidia-Aktie unter Druck: Jensen Huangs Statement im Wortlaut – rettet ihn die Entschuldigung noch?

NVIDIA-Gründer und CEO Jensen Huang hat heute die folgende E-Mail an die NVIDIA-Beschäftigten geschickt. 8. November 2026

Ich schulde meiner Familie und Ihnen allen eine Entschuldigung.

Ich war meiner Frau untreu. Mein Handeln hat sie und unsere Kinder verletzt. Für das, was ich getan habe, gibt es keine Entschuldigung. Es tut mir zutiefst leid.

Mein ganzes Leben lang hat mir meine Familie Liebe und Unterstützung geschenkt. Sie verdient meine Ehrlichkeit und meine Treue. Stattdessen habe ich sie enttäuscht und das Leben beschädigt, das wir gemeinsam aufgebaut haben. Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was ich getan habe, und für den Schmerz, den ich verursacht habe, und ich nehme die Kritik an, die damit einhergeht.

An meine Frau und meine Familie: Ich liebe euch. Ich weiß, dass eine Entschuldigung nicht ungeschehen machen kann, was ich getan habe. Ich hoffe, dass unsere Familie heilen wird und dass ich mit der Zeit euer Vertrauen zurückgewinnen kann.

An meine Kolleginnen und Kollegen bei NVIDIA, auch an diejenigen, mit denen ich seit Jahrzehnten zusammenarbeite, und an unseren Verwaltungsrat, unsere Partner und Aktionäre in aller Welt: Sie haben Besseres von mir verdient. NVIDIA zu führen ist das Privileg meines Lebens. Meine Verantwortung ist es, Ihnen zu dienen und Ihres Vertrauens würdig zu sein. Dieser Verantwortung bin ich nicht gerecht geworden. Ich stehe voll und ganz zu NVIDIA und werde daran arbeiten, Ihr Vertrauen zurückzugewinnen.

Zu den Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit, die in Medienberichten geäußert wurden: Der Verwaltungsrat von NVIDIA hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Ich unterstütze die Untersuchung und werde umfassend kooperieren. Ich liebe unser Land und unser Unternehmen. Ich setze mich dafür ein, NVIDIA zu schützen und die nationale Sicherheit Amerikas zu unterstützen. Ich bin stolz und dankbar, Amerikaner zu sein.

Meine Familie trägt keine Verantwortung für meine Entscheidungen. Ich trage sie. Bitte respektieren Sie ihre Privatsphäre.

Jensen

Maßgeblich ist das englische Original: A Message to Our Company, NVIDIA Newsroom