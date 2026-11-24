Huang war nach Berichten der New York Times zurückgetreten; zugleich stand eine Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed laut Medienberichten unter Spionageverdacht. Megaspeed bestreitet die Vorwürfe. Das US-Handelsministerium setzte Megaspeed, Speedmatrix und fünf weitere Firmen auf eine Sperrliste, sie dürfen keine Nvidia-Chips ohne Genehmigung beziehen. Finanzminister Scott Bessent hatte laut dpa-AFX zuvor einen externen Nachfolger gewünscht und binnen zehn Tagen Antworten zum Chip-Schmuggel verlangt.

Trump erklärte laut ORF-Bericht über CNBC: „Ich mache das für das Land.“ Er habe dem Gremium versichert, es gebe keine Hinweise auf eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Laut CNN habe zudem Vizepräsident JD Vance Vorstandsmitglieder angerufen. Diese Angabe ist in den Quellen als Medienbericht gekennzeichnet.