Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Nasdaq: NVDA) gibt die Montags-Rally zu Wochenbeginn teilweise wieder ab: Nach einem Plus von rund 31 Prozent auf 165,05 US-Dollar am 23.11. lag die Aktie am Dienstag laut dpa-AFX rund zwei Stunden vor Handelsschluss etwa 7 Prozent im Minus. Zum Kursrutsch kommt eine politische Debatte: Nvidia hatte Jensen Huang am Montag mit sofortiger Wirkung wieder als CEO eingesetzt, nur elf Tage nach seinem Rücktritt. Präsident Donald Trump sagte laut CNBC, er habe „direkt und indirekt“ mit dem Vorstand gesprochen. Für Anleger stellt sich damit neben der KI-Bewertung eine zweite Frage: Wie stark prägen politische Eingriffe künftig die Unternehmensführung des wertvollsten Chipkonzerns?
Nvidia Aktie: Trump mischt sich in den Verwaltungsrat ein, Wadephul ist „schockiert“ – wie viel politisches Risiko steckt nach der 31-Prozent-Rally im Kurs?
Nvidia holte Jensen Huang am Montag als CEO zurück, nachdem Trump laut CNBC mit dem Vorstand gesprochen hatte. Berlin und die US-Demokraten kritisieren das Vorgehen, am 3. Dezember folgt eine Kongressanhörung zu Exportkontrollen. Die Aktie fiel am Dienstag um rund 7 Prozent.
Was ist passiert?
Warum kehrte Huang zurück – und welche Rolle spielte Washington?
Huang war nach Berichten der New York Times zurückgetreten; zugleich stand eine Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed laut Medienberichten unter Spionageverdacht. Megaspeed bestreitet die Vorwürfe. Das US-Handelsministerium setzte Megaspeed, Speedmatrix und fünf weitere Firmen auf eine Sperrliste, sie dürfen keine Nvidia-Chips ohne Genehmigung beziehen. Finanzminister Scott Bessent hatte laut dpa-AFX zuvor einen externen Nachfolger gewünscht und binnen zehn Tagen Antworten zum Chip-Schmuggel verlangt.
Trump erklärte laut ORF-Bericht über CNBC: „Ich mache das für das Land.“ Er habe dem Gremium versichert, es gebe keine Hinweise auf eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Laut CNN habe zudem Vizepräsident JD Vance Vorstandsmitglieder angerufen. Diese Angabe ist in den Quellen als Medienbericht gekennzeichnet.
Wer kritisiert den Eingriff – und wer begrüßt die Rückkehr?
Die Reaktionen laufen quer durch die Lager. Außenminister Johann Wadephul (CDU) sagte am Dienstag beim Berliner Forum Außenpolitik laut Reuters: „Ehrlich gesagt hat mich das schockiert.“ Er habe Zweifel, ob staatliche Einmischung in Unternehmen ein gutes Modell sei. In den USA kritisierten die Demokraten Chuck Schumer und Hakeem Jeffries das Vorgehen, Elizabeth Warren forderte Antworten von Nvidia an den Kongress. Tech-Unternehmer wie Elon Musk und Sam Altman reagierten dagegen zustimmend auf die Rückkehr. DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann hält die Governance-Aspekte laut dpa-AFX für höchst fragwürdig, die LBBW nennt den Kursrückschlag einen Lackmustest für den Anteil von Short-Covering an der Rally.
Was bedeutet das für Börse und Anleger – wie stark leidet der KI-Handel?
Der Rückschlag war breit: Nach dpa-AFX fielen Analog Devices um 17,5 Prozent, HPE um 16 Prozent, Intel um 7,5 Prozent, Micron und CoreWeave zweistellig. Die Nasdaq Composite verlor rund 1,5 Prozent auf etwa 23.736 Punkte (Business Upturn, 15:55 Uhr New Yorker Zeit), während der Dow Jones um 0,8 Prozent zulegte. In Frankfurt schloss der DAX bei 25.017,81 Punkten (minus 1,26 Prozent), belastet von Infineon und Siemens Energy.
Die Montags-Rally mit +31 Prozent hatte die Aktie auf rund 900 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gehoben (ORF). Ob die Rückkehr von Huang die Bewertung langfristig trägt, ist offen; eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Welche Termine sind jetzt wichtig?
Wichtigster Termin ist die Kongressanhörung zu Exportkontrollen am 3. Dezember. Ein weiterer Termin am 1. Dezember, an dem Huang vor Anlegern Rechenschaft ablegen soll, ist in einer Schlagzeile genannt, aber nicht verifiziert.
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie
Warum fällt die Nvidia Aktie am Dienstag? Nach rund 31 Prozent Plus am Montag nahmen Anleger Gewinne mit, zugleich belasten Governance-Fragen und ein breiter Chip-Ausverkauf.
Was hat Trump mit Huangs Rückkehr zu tun? Laut CNBC sprach er „direkt und indirekt“ mit dem Vorstand; Details zum Ablauf sind nur teilweise belegt.
Was sagt die Bundesregierung? Außenminister Wadephul äußerte sich schockiert und zweifelt an staatlicher Einmischung in Unternehmen.
Was ist Megaspeed? Ein Nvidia-Kunde aus Singapur, den das US-Handelsministerium auf eine Sperrliste setzte; das Unternehmen bestreitet Vorwürfe.
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