Anleger fragen sich laut Medienberichten, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Infrastruktur genug abwerfen. Verstärkt wird die Stimmung durch das Börsendebüt von Anthropic: Die Aktie wurde zum Ausgabepreis von 83 US-Dollar platziert, eröffnete am Donnerstag bei 111,50 US-Dollar, schloss bei 97,17 US-Dollar und gab am Freitag erneut rund 5 Prozent nach. Der erhoffte Rückenwind für KI-Werte blieb aus. Dazu kommt die Zinsseite: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,99 Prozent.

Auch Nvidias Umfeld bleibt belastet: Am 12. November trat Gründer Jensen Huang als CEO zurück, Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen kommissarisch, ein Nachfolger ist nicht benannt. Nvidia hat eine unabhängige Untersuchung angekündigt. Die Details zum Rücktritt sind nur teilweise belegt; wir geben nur wieder, was das Unternehmen und mehrere Medien bestätigen.