Rekordumsatz, Rekordausblick, und doch geht es abwärts: Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) notiert am Freitag im frühen US-Handel bei rund 141,56 US-Dollar und damit unter jedem regulären Schlusskurs seit dem 5. Juni 2025. Der letzte Schluss auf oder unter diesem Niveau lag bei 139,99 US-Dollar.
Nvidia-Aktie: Tiefster Stand seit Juni 2025 - Wo endet der Chip-Ausverkauf?
Die Nvidia-Aktie fällt im US-Handel auf rund 141 Dollar und damit unter jeden Schlusskurs seit Juni 2025. Warum der KI-Riese trotz Rekordquartal im Sog der Chipwerte steht.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Interims-CEO
- Colette Kress (CFO)
- Dividende
- 0,25 USD, Stichtag 2.12.2026
Stand: 20.11.2026, Intraday-Kurs Nasdaq, früher US-Handel
Der Auslöser ist kein Nvidia-Thema allein. Über Nacht stürzten die Chipwerte in Asien ab: Der taiwanische Taiex verlor 5,65 Prozent, der Nikkei 5,06 Prozent, der Kospi 5,21 Prozent. Tokyo Electron gab 7,06 Prozent nach, ASML in Europa 5,8 Prozent. An der Wall Street, die am Donnerstag in allen großen Indizes mehr als 2 Prozent verloren hatte, setzt sich der Druck fort: Der Nasdaq Composite lag kurz nach der Eröffnung rund 1,3 Prozent im Minus, der Volatilitätsindex VIX stand vorbörslich bei etwa 31 Punkten, so hoch wie seit März nicht mehr. Die Nvidia-Aktie ist als Leitwert der KI-Börse mittendrin.
Der Ausverkauf
Warum fällt die Nvidia-Aktie jetzt weiter – trotz Rekordzahlen?
Anleger fragen sich laut Medienberichten, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Infrastruktur genug abwerfen. Verstärkt wird die Stimmung durch das Börsendebüt von Anthropic: Die Aktie wurde zum Ausgabepreis von 83 US-Dollar platziert, eröffnete am Donnerstag bei 111,50 US-Dollar, schloss bei 97,17 US-Dollar und gab am Freitag erneut rund 5 Prozent nach. Der erhoffte Rückenwind für KI-Werte blieb aus. Dazu kommt die Zinsseite: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 4,99 Prozent.
Auch Nvidias Umfeld bleibt belastet: Am 12. November trat Gründer Jensen Huang als CEO zurück, Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen kommissarisch, ein Nachfolger ist nicht benannt. Nvidia hat eine unabhängige Untersuchung angekündigt. Die Details zum Rücktritt sind nur teilweise belegt; wir geben nur wieder, was das Unternehmen und mehrere Medien bestätigen.
Die Zahlen
Wie stark waren die Quartalszahlen der Nvidia-Aktie wirklich?
|Kennzahl
|Ergebnis
|Konsens
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|109,15 Mrd. USD
|Data Center
|107,6 Mrd. USD
|–
|Gewinn je Aktie (non-GAAP)
|2,68 USD
|2,47 USD
|Bruttomarge
|rund 74,8 %
|–
|Free Cashflow
|43,8 Mrd. USD
|–
|Umsatzausblick Q4
|130 Mrd. USD ±3 %
|rund 125,25 Mrd. USD
Konsens laut Branchenschätzungen; Ausblick ohne Umsatz mit Rechenzentrums-Chips für China.
Quelle: NVIDIA-Pressemitteilung vom 17.11.2026
Die Zahlen übertrafen die Erwartungen auf ganzer Linie. Nach der Veröffentlichung am 17. November legte die Aktie nachbörslich um rund 5 Prozent zu; dieser Aufschlag ist längst verpufft. Am Donnerstag schloss sie bei 145,98 US-Dollar, ein Minus von 3,3 Prozent, am Freitag geht es weiter nach unten. Die Bruttomarge soll im Schlussquartal auf 71 bis 72 Prozent sinken, ein Preis des Wachstums, der Skeptikern Argumente liefert.
Bewertung
Ist die Nvidia-Aktie nach dem Rückgang günstig bewertet?
Rechnet man den Quartalsgewinn von 2,68 US-Dollar auf ein Jahr hoch (10,72 US-Dollar), ergibt sich beim Kurs von 141,56 US-Dollar ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 13,2 (Redaktionsrechnung, Quartal hochgerechnet, keine Prognose). Der breite US-Markt wird nach Berichten mit rund 18 bewertet. Günstig ist relativ: Die Frage ist, ob die Gewinne halten, wenn Kunden ihre Investitionen kürzen.
Analysten
Was sagen Analysten zum Nvidia-Kursziel?
Die Wall Street bleibt in ihren Einschätzungen mehrheitlich zuversichtlich. Wedbush bestätigte am 18. November die Einstufung „Outperform“ und hob das Kursziel von 275 auf 293 US-Dollar an. Morgan Stanley bleibt bei „Overweight“, senkte das Ziel aber von 267 auf 260 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de, und sie stammen aus der Zeit vor dem heutigen Kursrutsch.
Termine
Wie geht es mit der Nvidia-Aktie weiter?
20. November: monatlicher Optionsverfall an den US-Börsen, dazu Reden von Fed-Vertretern.
2. Dezember: Dividenden-Stichtag, 0,25 US-Dollar je Aktie, Zahlung am 23. Dezember.
Anfang Dezember: nach Medienberichten nicht öffentliche Anhörungen im US-Kongress zu Nvidia.
offen: Benennung eines neuen Konzernchefs.
Die Termine im Kongress sind bislang nur aus einzelnen Berichten bekannt.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Warum fällt die Nvidia-Aktie am 20. November? Ein globaler Ausverkauf bei Chipwerten, Zweifel an den KI-Investitionen und die Führungsfrage bei Nvidia belasten den Kurs, trotz Rekordzahlen.
Wie hoch ist die Nvidia-Aktie aktuell? Im frühen US-Handel lag sie bei rund 141,56 US-Dollar, ein Minus von etwa 3 Prozent.
Wie lautet das Nvidia-Kursziel der Analysten? Wedbush nennt 293 US-Dollar, Morgan Stanley 260 US-Dollar (jeweils Stand 18. November 2026).
Zahlt die Nvidia-Aktie Dividende? Ja, 0,25 US-Dollar je Aktie, Stichtag 2. Dezember.
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