Es hätte der Tag des Comebacks werden sollen. Stattdessen erlebt die Nvidia-Aktie den dramatischsten Abend ihrer jüngeren Geschichte. Kurz nach Börsenschluss berichtete die New York Times, Nvidia-Chef Jensen Huang habe eine Beziehung zu einer Führungskraft im eigenen Unternehmen gehabt. Minuten später folgte ein Bericht des Wall Street Journal: Der Verwaltungsrat bereite die Ablösung von Jensen Huang vor und wolle womöglich noch am Mittwoch über seine Zukunft beraten. Nvidia hat keinen der beiden Berichte bestätigt. Die Nvidia-Aktie fiel nachbörslich um 6,91 Prozent auf 161,72 Dollar und ist damit der mit Abstand größte Nasdaq Verlierer des Abends.
Nvidia-Aktie stürzt nachbörslich ab: WSJ berichtet über mögliche Ablösung von Jensen Huang – die Vertrauensfrage eskaliert
Binnen einer Stunde zwei Berichte, die Nvidia erschüttern: Erst berichtet die New York Times über eine zweite Beziehung von Jensen Huang, diesmal zu einer Führungskraft im eigenen Haus. Minuten später meldet das Wall Street Journal, der Verwaltungsrat bereite die Ablösung des Gründers vor. Die Nvidia-Aktie fällt nachbörslich um fast 7 Prozent. Was bekannt ist, was nicht und was jetzt für Anleger zählt.
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Der Abend
Zwei Berichte in einer Stunde: Die Nvidia-Aktie fällt auf ein neues Tief
Um 17:06 Uhr New Yorker Zeit kam die erste Eilmeldung, kurz darauf die zweite. Seitdem kennt die Nvidia-Aktie nur eine Richtung.
Noch am Nachmittag hatte die Nvidia-Aktie 2,87 Prozent auf 173,73 Dollar gewonnen, getragen von starken Zahlen des Kunden CoreWeave. Nach den Berichten von New York Times und Wall Street Journal ist dieser Gewinn mehr als ausgelöscht. Mit 161,72 Dollar notiert die Aktie nachbörslich deutlich unter dem Sechsmonatstief von 165,89 Dollar. Rechnerisch entspricht der Rückgang von 12,01 Dollar je Aktie einem Verlust an Börsenwert von rund 290 Milliarden Dollar – in weniger als einer Stunde. Laut CNBC liegt die Nvidia-Aktie in dieser Woche bereits rund 7 Prozent im Minus und steuert auf die sechste Verlustwoche in Folge zu. Einschränkung: Nachbörslich wird dünn gehandelt, die eigentliche Reaktion zeigt sich erst zur Eröffnung am Donnerstag.
Die Berichte
Was bekannt ist – und was nicht
Der Bericht des Wall Street Journal: Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet die Zeitung, der Verwaltungsrat von Nvidia bereite die Ablösung von Jensen Huang vor. Das Gremium wolle womöglich bereits am Mittwoch über die Zukunft des Vorstandschefs beraten. Ob es tatsächlich zu einer Abberufung kommt, wann und wer Huang gegebenenfalls nachfolgen würde, ist offen. Nvidia hat den Bericht nicht bestätigt und reagierte laut CNBC zunächst nicht auf eine Anfrage.
Der Bericht der New York Times: Laut der Zeitung soll Huang eine außereheliche Beziehung zu einer langjährigen Führungskraft von Nvidia gehabt haben, die ihm unterstellt ist. Die Times nennt die Frau namentlich. Wir verzichten darauf, weil es sich nicht um eine Person des öffentlichen Lebens handelt und die Darstellung weder von Huang noch von Nvidia bestätigt wurde. Weder Huang noch der Frau wird ein strafbares Verhalten vorgeworfen.
Das große Bild
Vom Spionageverdacht zur Führungsfrage: Warum die Nvidia-Aktie jetzt am Gründer hängt
In nur drei Tagen hat sich die Geschichte, die Anleger sich über Nvidia erzählen, zweimal grundlegend verändert.
Am Sonntag räumte Huang eine Affäre mit Alice Huang ein, einer früheren Managerin des Nvidia-Kunden Megaspeed, die US-Geheimdienste Berichten zufolge für eine Agentin Chinas halten. Bewiesen sind diese Vorwürfe nicht. In dieser ersten Lesart galt Huang als mögliches Ziel einer Geheimdienstaktion, nicht als Täter. Präsident Donald Trump sagte, Huang habe ihm versichert, von einer Spionagetätigkeit nichts gewusst zu haben. Der Verwaltungsrat leitete eine Untersuchung ein und sprach Huang sein Vertrauen aus.
Der Bericht über eine Beziehung zu einer unterstellten Führungskraft verschiebt die Debatte von der nationalen Sicherheit zur Unternehmensführung. Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern gelten in US-Konzernen als heikles Governance-Thema, weil sie Interessenkonflikte bei Beförderungen, Vergütung und Personalentscheidungen schaffen können. Der WSJ-Bericht über eine mögliche Ablösung macht daraus die größte denkbare Frage für die Nvidia-Aktie: Was ist der wertvollste Chipkonzern der Welt ohne den Mann, der ihn 1993 mitgegründet und seither geführt hat?
Genau hier liegt das Risiko. Nach Angaben des Wall Street Journal hält Huang wenig von klassischer Nachfolgeplanung, führt den Konzern mit rund 60 direkt unterstellten Managern und hat keinen designierten Nachfolger. Der Verwaltungsrat hat öffentlich niemanden benannt, der im Ernstfall übernehmen würde. Der Druck wächst zugleich von außen: Der republikanische US-Senator Kevin Cramer forderte Berichten zufolge Huangs Rücktritt. CoreWeave-Chef Mike Intrator hielt im CNBC-Interview dagegen, Nvidia bestehe nicht nur aus einer Person.
Die Wall Street kennt Fälle, in denen Beziehungen am Arbeitsplatz Konzernchefs das Amt kosteten. Intel-Chef Brian Krzanich trat 2018 zurück, nachdem eine frühere einvernehmliche Beziehung zu einer Mitarbeiterin bekannt geworden war, die gegen interne Richtlinien für Führungskräfte verstieß. McDonald's trennte sich 2019 aus demselben Grund von Steve Easterbrook. In beiden Fällen ging es nicht um Straftaten, sondern um Regeln für Führungskräfte. Ob bei Nvidia vergleichbare Regeln gelten und ob sie berührt sind, ist nicht bekannt.
I am fully committed to NVIDIA and will work to earn back your confidence.
Drei Tage nach diesem Versprechen geht es nicht mehr darum, wie schnell das Vertrauen zurückkehrt, sondern ob der Verwaltungsrat Huang die Gelegenheit dazu überhaupt noch gibt. Für Anleger ist das der Kern jeder Vertrauenskrise: Nicht die schlechte Nachricht selbst wiegt am schwersten, sondern die Unsicherheit darüber, was als Nächstes kommt.
Die Folgen
Die fünf Baustellen für die Nvidia-Aktie
Die Sitzung des Verwaltungsrats
Laut WSJ könnte das Gremium bereits am Mittwoch beraten. Ob es eine Entscheidung trifft und wie sie ausfällt, ist offen. Bis dahin handeln Anleger einen Konzern, dessen Führung infrage steht.
Die Nachfolge
Einen öffentlich benannten Nachfolger gibt es nicht. Ein ungeplanter Wechsel an der Spitze eines Konzerns dieser Größe wäre für die Märkte ein Novum, mit offenen Fragen zu Strategie und Kundenbeziehungen.
Die Untersuchung
Der Verwaltungsrat hat am Sonntag eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, am Dienstag mandatierte Nvidia dafür die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Neue Berichte dürften ihren Umfang erweitern.
Klagen und Washington
Nach Reuters-Angaben ermittelt das FBI, im Kongress werden Anhörungen gefordert, und in San José wurde eine Sammelklage von Aktionären eingereicht. Sie wirft Nvidia und Huang vor, die Beziehung zu Alice Huang verschwiegen zu haben. Nvidia hat sich zu der Klage nicht geäußert.
Analysten und Timing
Morgan Stanley strich Nvidia am Mittwoch von der Liste der bevorzugten Werte, bleibt aber bei „Overweight“. Baird stufte auf „Neutral“ ab und verwies auf die Unsicherheit um Huangs Amtszeit. Am 17. November folgen die Quartalszahlen – womöglich mit offener Führungsfrage.
Die Gegenrechnung
Was gegen eine Panik spricht
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie und zur Zukunft von Jensen Huang
Warum fällt die Nvidia-Aktie nachbörslich?
Nach Börsenschluss am 11. November berichtete die New York Times über eine Beziehung von Jensen Huang zu einer Führungskraft bei Nvidia. Kurz darauf meldete das Wall Street Journal, der Verwaltungsrat bereite seine Ablösung vor. Die Nvidia-Aktie fiel nachbörslich um 6,91 Prozent auf 161,72 Dollar.
Wird Jensen Huang als Nvidia-Chef abgesetzt?
Das ist offen. Das Wall Street Journal beruft sich auf nicht genannte Quellen, Nvidia hat den Bericht nicht bestätigt. Eine Entscheidung des Verwaltungsrats war bei Redaktionsschluss nicht bekannt.
Wer könnte Huang nachfolgen?
Nvidia hat keinen Nachfolger öffentlich benannt. Laut Wall Street Journal gibt es keinen designierten Kandidaten.
Wann legt Nvidia die nächsten Quartalszahlen vor?
Am 17. November 2026 nach US-Börsenschluss.
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