Nvidia-Aktie stürzt nachbörslich ab: WSJ berichtet über mögliche Ablösung von Jensen Huang – die Vertrauensfrage eskaliert

Noch am Nachmittag hatte die Nvidia-Aktie 2,87 Prozent auf 173,73 Dollar gewonnen, getragen von starken Zahlen des Kunden CoreWeave. Nach den Berichten von New York Times und Wall Street Journal ist dieser Gewinn mehr als ausgelöscht. Mit 161,72 Dollar notiert die Aktie nachbörslich deutlich unter dem Sechsmonatstief von 165,89 Dollar. Rechnerisch entspricht der Rückgang von 12,01 Dollar je Aktie einem Verlust an Börsenwert von rund 290 Milliarden Dollar – in weniger als einer Stunde. Laut CNBC liegt die Nvidia-Aktie in dieser Woche bereits rund 7 Prozent im Minus und steuert auf die sechste Verlustwoche in Folge zu. Einschränkung: Nachbörslich wird dünn gehandelt, die eigentliche Reaktion zeigt sich erst zur Eröffnung am Donnerstag.