Nvidia-Aktie stürzt ab: Verwaltungsrat berät über Rauswurf von Jensen Huang – 600 Milliarden Dollar in einer Woche verbrannt

Die Nvidia-Aktie ist der Nasdaq Verlierer, weil die Börse erstmals ernsthaft durchrechnet, was der wertvollste Chipkonzern der Welt ohne seinen Gründer wert ist. Am Geschäft ändert sich zunächst nichts: Die Nachfrage nach KI-Chips ist ungebrochen, die Technik bleibt. Doch kaum ein Konzern ist so eng mit einer Person verbunden wie Nvidia mit Jensen Huang, und für den Ernstfall fehlt ein vorbereiteter Plan. Das Vertrauen, das Huang am Sonntag zurückgewinnen wollte, liegt jetzt in den Händen von zehn unabhängigen Direktoren. Ihre Entscheidung – und spätestens die Zahlen am 17. November – werden zeigen, wer Nvidia in die nächste Phase des KI-Booms führt.