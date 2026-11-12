Es ist die Nacht, in der die Börse beginnt, Nvidia ohne Jensen Huang durchzurechnen. Die Nvidia-Aktie fällt um 7,08 Prozent auf 161,43 Dollar und ist damit der mit Abstand größte Nasdaq Verlierer. Auslöser sind zwei Berichte vom Mittwochabend: Die New York Times schrieb über eine zweite außereheliche Beziehung des Nvidia-Gründers, diesmal zu einer Führungskraft im eigenen Konzern. Kurz darauf meldete das Wall Street Journal, der Verwaltungsrat bereite den Rauswurf von Jensen Huang vor. Laut Reuters und CNBC kam das Gremium noch am Mittwochabend zusammen, um über seine Zukunft zu beraten. Eine Entscheidung hat Nvidia bislang nicht verkündet.
Nvidia-Aktie stürzt ab: Verwaltungsrat berät über Rauswurf von Jensen Huang – 600 Milliarden Dollar in einer Woche verbrannt
Die Nvidia-Aktie fällt um 7 Prozent auf 161,43 Dollar und ist der größte Nasdaq Verlierer des Tages. Nach Berichten über eine zweite Affäre von Jensen Huang berät der Verwaltungsrat über die Zukunft des Gründers. Was über die Krisensitzung bekannt ist, was die Beteiligten sagen, wer Huang folgen könnte und warum es für die Nvidia-Aktie jetzt um Vertrauen geht.
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Die Nacht
Zwei Eilmeldungen, eine Krisensitzung: Wie die Nvidia-Aktie ins Bodenlose rutschte
Am Mittwoch hatte es für die Nvidia-Aktie nach einer Wende ausgesehen. Eine Stunde nach Börsenschluss war davon nichts mehr übrig.
Getragen von starken Zahlen des Kunden CoreWeave hatte die Nvidia-Aktie im regulären Handel 2,87 Prozent auf 173,73 Dollar gewonnen – die erste Erholung nach Verlusten von 4,27 Prozent am Montag und 5,47 Prozent am Dienstag. Dann kamen die Eilmeldungen. Nach dem WSJ-Bericht fiel die Aktie nachbörslich laut CNBC zeitweise um mehr als 9 Prozent. Mit 161,43 Dollar notiert der Nasdaq Verlierer nun deutlich unter dem bisherigen Sechsmonatstief von 165,89 Dollar. Rechnerisch kostet der Rückgang den Konzern rund 300 Milliarden Dollar an Börsenwert – in einer einzigen Nacht. Seit der Verwaltungsrat am Sonntag seine Untersuchung angekündigt hat, summiert sich der Verlust laut Reuters auf rund 600 Milliarden Dollar.
Die Krisensitzung
Was über die Pläne des Verwaltungsrats bekannt ist
Für die Nvidia-Aktie zählt jetzt nur eine Frage: Was beschließt der Verwaltungsrat? Die Berichte stützen sich auf nicht genannte Quellen, Nvidia hat sie weder bestätigt noch dementiert.
Die Sitzung
Laut Reuters kam der Verwaltungsrat am späten Mittwochabend US-Zeit zusammen, um über eine Abberufung Huangs zu entscheiden. CNBC bestätigte die Sitzung und berichtete, sie habe sich bis in den Abend gezogen. Eine Entscheidung war am Donnerstagmorgen europäischer Zeit nicht bekannt.
Die Kehrtwende
Noch am Sonntag hatte das Gremium Huang und seinem Führungsteam das Vertrauen ausgesprochen. Reuters spricht von einer scharfen Kehrtwende binnen drei Tagen.
Die Mehrheit
Nach der Satzung kann der Verwaltungsrat Huang laut Reuters mit einfacher Mehrheit abberufen – mit oder ohne wichtigen Grund. Von den elf Mitgliedern gelten alle außer Huang als unabhängig.
Washington
Zwei republikanische Abgeordnete drohen laut TechCrunch mit einer Vorladung, falls Huang einer Einladung zu einem vertraulichen Briefing über die Spionagevorwürfe nicht folgt. Präsident Trump hatte zuvor gesagt, er glaube Huang.
Der Verwaltungsrat steht dabei selbst unter Druck. Wirft er den Gründer hinaus, muss er erklären, was er seit Sonntag erfahren hat. Hält er an ihm fest, riskiert er, dass weitere Enthüllungen ihn selbst in Erklärungsnot bringen. Beides belastet die Nvidia-Aktie, solange die Entscheidung aussteht.
Die Berichte
Was die Beteiligten sagen – und was nicht
Die New York Times beruft sich auf fünf Personen, die bei Nvidia gearbeitet haben. Demnach soll Huang eine Beziehung zu einer langjährigen Führungskraft gehabt haben, die ihm direkt unterstellt ist; im Unternehmen sei darüber gesprochen worden. Als die Zeitung Huang am Mittwoch telefonisch erreichte, sagte er nach ihren Angaben: „Ich glaube nicht, dass Sie direkt mit mir sprechen sollten“ – und legte auf. Nvidia lehnte eine Stellungnahme ab.
Die Frau, um die es in dem Bericht geht, hat die Darstellung nicht bestätigt. Auf Anfragen der New York Times, von CNBC und Reuters reagierte sie nach Angaben der Medien zunächst nicht. Einen für Donnerstag geplanten Auftritt bei einer Gesundheitskonferenz in Washington sagte sie laut Benzinga ab; Gründe wurden nicht genannt. Wir nennen ihren Namen nicht, weil die Vorwürfe unbestätigt sind und ihr kein Fehlverhalten vorgeworfen wird. Für alle Beteiligten gilt: Ein strafbares Verhalten wird niemandem vorgeworfen.
Das große Bild
Vom Spionageverdacht zur Führungsfrage: Warum die Nvidia-Aktie am Vertrauen in einen Mann hängt
In nur einer Woche hat sich die Geschichte, die Anleger über Nvidia erzählen, zweimal grundlegend gedreht.
Am Anfang stand der Verdacht, Huang sei Ziel einer chinesischen Geheimdienstaktion geworden. Am Sonntag räumte er eine Affäre mit Alice Huang ein, einer Managerin, die US-Behörden Berichten zufolge für eine Agentin Chinas halten. Beweise dafür wurden nicht vorgelegt, China weist die Vorwürfe zurück. Huang übernahm in einem Schreiben an die Belegschaft die volle Verantwortung. In dieser Lesart war er eher Ziel als Täter, der Verwaltungsrat stellte sich hinter ihn.
Der Bericht vom Mittwoch verschiebt die Debatte von der nationalen Sicherheit zur Unternehmensführung. Eine Beziehung des Chefs zu einer direkt unterstellten Führungskraft wirft die Frage nach Interessenkonflikten auf – bei Beförderungen, Vergütung und Budgets. Der Verhaltenskodex von Nvidia fordert Mitarbeiter auf, Konflikte zu vermeiden, auch solche aus persönlichen Beziehungen. Ob er verletzt wurde, ist offen. Für die Nvidia-Aktie bedeutet das: Aus einer Vertrauensfrage ist eine Machtfrage geworden.
Jensen Huang ist Herz und Lunge von Nvidia.
Wie viel dieser Mann wert ist, hat Analyst Dan Ives beziffert: Mit Huang sieht er den fairen Wert der Nvidia-Aktie bei 300 Dollar, ohne ihn bei 225 Dollar – beides Einschätzungen eines Analysten, keine Prognose der Redaktion. Huang hält rund 3,6 Prozent der Aktien. Weil Nvidia nur eine Aktiengattung hat, kann er sich nicht über Sonderstimmrechte absichern. Auf der Prognoseplattform Polymarket setzen Wetter laut Reuters mit 88 Prozent darauf, dass Huang bis Jahresende geht. Als Interimschefin gilt Finanzchefin Colette Kress als naheliegend, als möglicher Nachfolger wird Rechenzentrumschef Ian Buck gehandelt.
Genau hier liegt das größte Risiko für die Nvidia-Aktie. Einen öffentlich benannten Nachfolger gibt es nicht. Huang hat den Konzern 1993 mitgegründet und seither geführt, er verkörpert die Strategie, die Kundenbeziehungen und den Draht zur Politik in Washington. Die eigentliche Frage ist deshalb nicht, wer Nvidia übergangsweise verwaltet, sondern wer den Technologiefahrplan des wertvollsten Chipkonzerns der Welt bestimmt.
Die Wall Street kennt Fälle, in denen Beziehungen am Arbeitsplatz Konzernchefs das Amt kosteten: Intel-Chef Brian Krzanich trat 2018 zurück, McDonald's trennte sich 2019 von Steve Easterbrook. In beiden Fällen ging es nicht um Straftaten, sondern um Regeln für Führungskräfte. Einen Gründer vom Format Huangs hat bislang aber kein Konzern dieser Größe auf diese Weise verloren.
Die Risiken
Was die Nvidia-Aktie weiter belasten kann
Die Entscheidung
Solange der Verwaltungsrat nicht entschieden hat, handeln Anleger einen Konzern, dessen Führung infrage steht.
Das Führungsvakuum
Eine Ablösung ohne vorbereiteten Nachfolger wäre bei einem Konzern dieser Größe ein Novum, mit offenen Fragen zu Strategie und China-Geschäft.
Recht und Politik
Eine Sammelklage von Aktionären ist eingereicht, die Untersuchung der Kanzlei Wachtell Lipton läuft, im Kongress droht eine Vorladung.
Weitere Enthüllungen
Jeder neue Bericht hat die Nvidia-Aktie in dieser Woche weiter nach unten gedrückt.
Die Quartalszahlen
Am 17. November legt Nvidia Zahlen vor – möglicherweise ohne Huang oder mit offener Führungsfrage in der Telefonkonferenz.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie und zur Zukunft von Jensen Huang
Warum fällt die Nvidia-Aktie?
Nach Börsenschluss am 11. November berichtete die New York Times über eine zweite außereheliche Beziehung von Jensen Huang, diesmal zu einer Nvidia-Führungskraft. Kurz darauf meldete das Wall Street Journal, der Verwaltungsrat bereite seinen Rauswurf vor. Die Nvidia-Aktie fiel daraufhin um 7,08 Prozent auf 161,43 Dollar und ist der größte Nasdaq Verlierer.
Wird Jensen Huang als Nvidia-Chef abgesetzt?
Das ist offen. Laut Reuters und CNBC beriet der Verwaltungsrat am Mittwochabend über seine Zukunft. Eine Entscheidung hat Nvidia bislang nicht verkündet.
Hat die betroffene Mitarbeiterin die Berichte dementiert?
Nach Angaben der berichtenden Medien hat sie die Darstellung nicht bestätigt und auf Anfragen zunächst nicht reagiert. Auch Nvidia lehnte eine Stellungnahme ab.
Wer könnte Jensen Huang bei Nvidia folgen?
Einen benannten Nachfolger gibt es nicht. Als Interimslösung gilt Finanzchefin Colette Kress als naheliegend, als möglicher Nachfolger wird Ian Buck gehandelt.
Wann legt Nvidia Quartalszahlen vor?
Am 17. November 2026 nach US-Börsenschluss.
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