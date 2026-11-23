Die Nvidia-Aktie ist der große Gewinner des Wochenstarts: Vorbörslich springt der KI-Chipriese um 8 bis fast 10 Prozent nach oben und zieht damit den Dow Jones, in dem die Nvidia-Aktie als Schwergewicht gelistet ist, um rund 2 Prozent ins Plus. Nach dem dramatischen Absturz der Vorwoche stellt sich die Frage, ob der Boden erreicht ist.
Nvidia-Aktie springt vorbörslich um fast 10 %: Trump fordert Huangs Rückkehr – Beginnt jetzt die Gegenbewegung?
Nach einem Absturz von 14 Prozent am Freitag und einem Wochenverlust von deutlich über 20 Prozent schießt die Nvidia-Aktie vorbörslich um 8 bis 10 Prozent nach oben. Was hinter dem Rebound steckt, welche Risiken bleiben – und warum Anleger auf den 1. und 2. Dezember schauen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation, Santa Clara, Kalifornien
- ISIN
- US67066G1040
- WKN
- 918422
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq); Frankfurt/Xetra: NVD
- Index
- Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, S&P 500
Stand: 23.11.2026, Vorbörsliche Werte, indikativ
Der Absturz
Von der KI-Ikone zum Sorgenkind
Die Nvidia-Aktie hat eine dramatische Woche hinter sich. Allein am Freitag verlor sie 14 Prozent, über die Woche mehr als ein Fünftel des Wertes (je nach Quelle 23 bis 26 Prozent). Neben der allgemeinen Skepsis gegenüber den KI-Ausgaben drückte vor allem die Führungskrise: Am 12. November meldete Nvidia in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht, dass Gründer Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen kommissarisch, Harvey Jones wurde erster Verwaltungsratsvorsitzender.
Als Grund nannte der Verwaltungsrat ein Verhalten, das nicht mit den Verhaltensregeln des Konzerns vereinbar sei. Medienberichten zufolge geht es um Huangs Beziehung zu einer Geschäftsfrau, die mit einem Zulieferer-Netzwerk in Verbindung stehen soll. Am 17. November erklärte der Verwaltungsrat, Huang nicht wieder einsetzen zu wollen, obwohl dieser seine Rückkehr angeboten hatte.
Der Rebound
Warum die Nvidia-Aktie jetzt springt
Trump-Impuls
Präsident Donald Trump hat seinen Aufruf erneuert, Huang als Chef zurückzuholen. Die Nvidia-Aktie reagierte vorbörslich mit Gewinnen von 8 bis 10 Prozent.
Sektor-Erholung
KI-Hardware zieht insgesamt an: Micron, AMD, Arm und CoreWeave legten vorbörslich deutlich zu, Marvell und Lam Research um mehr als 7 Prozent. Laut Invezz deutet der Sprung darauf hin, dass erzwungene Verkäufe auslaufen.
Tiefe Einstiegskurse
Nach dem Wochenverlust nutzen Anleger Kursabschläge. Roundhill-Stratege Drew Pettit sieht in der Tech-Erholung ein mögliches Zeichen, dass der Ausverkauf dem Ende zugeht.
|Kennzahl
|Wert
|Vorbörslich (23.11.)
|+8 bis +10 %
|Freitag (20.11.)
|-14 %
|Woche
|-23 bis -26 % (Quellen unterschiedlich)
|Interims-CEO
|Colette Kress (seit 12.11.2026)
|Verwaltungsratsvorsitz
|Harvey Jones
|Anhörung im Kongress
|1. und 2. Dezember 2026 (hinter verschlossenen Türen)
Vorbörsliche Werte, Stand 23.11.2026. Keine Kursprognose.
Quelle: Yahoo Finance, CoinCentral, Invezz, SEC (Form 8-K)
Die Risiken
Warum die Nvidia-Aktie nicht aus dem Schneider ist
Was für die Nvidia-Aktie spricht
Starke Geschäftszahlen: Laut Invezz meldete Nvidia zuletzt einen Rekordumsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar.
Politischer Rückenwind: Trump hält an der Beschleunigung der KI-Entwicklung in den USA fest.
Überverkauft: Nach dem Kursrutsch steigen Erholungschancen.
Sektor dreht: Chip- und Speicherwerte erholen sich breit.
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