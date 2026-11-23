Die Nvidia-Aktie hat eine dramatische Woche hinter sich. Allein am Freitag verlor sie 14 Prozent, über die Woche mehr als ein Fünftel des Wertes (je nach Quelle 23 bis 26 Prozent). Neben der allgemeinen Skepsis gegenüber den KI-Ausgaben drückte vor allem die Führungskrise: Am 12. November meldete Nvidia in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht, dass Gründer Jensen Huang als Präsident, Vorstandschef und Verwaltungsratsmitglied mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen kommissarisch, Harvey Jones wurde erster Verwaltungsratsvorsitzender.

Als Grund nannte der Verwaltungsrat ein Verhalten, das nicht mit den Verhaltensregeln des Konzerns vereinbar sei. Medienberichten zufolge geht es um Huangs Beziehung zu einer Geschäftsfrau, die mit einem Zulieferer-Netzwerk in Verbindung stehen soll. Am 17. November erklärte der Verwaltungsrat, Huang nicht wieder einsetzen zu wollen, obwohl dieser seine Rückkehr angeboten hatte.