Mizuho habe das Kursziel für die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) von 315 auf 250 USD gesenkt, das Rating "outperform" jedoch bestätigt. Das Papier des KI-Higflyers stehe heute unter Druck, nachdem Vorwürfe aufgekommen seien, wonach CEO Jensen Huang eine enge Beziehung zu einer chinesischen Führungskraft des Unternehmens Megaspeed eingeräumt haben solle. Bei dieser Person solle es sich angeblich um einen chinesischen Spion handeln. Die Vorwürfe seien nicht als erwiesene Tatsachen zu betrachten.
NVIDIA Aktie: Spionagevorwürfe erschüttern Anleger
Mizuho sieht dennoch Kurspotenzial vor den Quartalszahlen
Mizuho verweise allerdings auf historische Kursreaktionen großer Unternehmen nach vergleichbaren Ereignissen. Demnach hätten sich die Aktienkurse dieser Unternehmen - unter Ausschluss von Super Micro Computer - im Durchschnitt 30 Tage nach Bekanntwerden entsprechender Vorfälle kaum verändert. Nach 90 Tagen hätten die Aktien durchschnittlich rund 8 Punkte höher notiert.
Trotz der aktuellen Unsicherheit sehe die japanische Investmentbank Aufwärtspotenzial für die NVIDIA-Aktie im Vorfeld der für den 17. November erwarteten Quartalszahlen. Als wesentliche Kurstreiber nenne die Investmentbank den starken Produktions- und Markthochlauf der B300- und VR200-Produkte sowie die zunehmende Dynamik im Bereich der agentenbasierten künstlichen Intelligenz (Agentic AI). Dabei handele es sich um KI-Systeme, die komplexe Aufgaben zunehmend eigenständig planen und ausführen könnten. Diese Entwicklungen könnten nach Einschätzung von Mizuho die Nachfrage nach leistungsfähigen KI-Beschleunigern weiter antreiben und NVIDIA zusätzliche Wachstumsimpulse verleihen.
Trotz der Kurszielsenkung bleibe Mizuho mit dem bestätigten Rating "outperform" optimistisch. Die Investmentbank betrachte die aktuellen Belastungen offenbar als weniger entscheidend für die langfristigen Geschäftsperspektiven als den anhaltenden KI-Infrastrukturboom. Besonders die Quartalszahlen am 17. November könnten zum nächsten wichtigen Kurstreiber für die NVIDIA-Aktie werden, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 09.11.2026)
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