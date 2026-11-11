NVIDIA Aktie: Spionagevorwürfe erschüttern Anleger

Trotz der aktuellen Unsicherheit sehe die japanische Investmentbank Aufwärtspotenzial für die NVIDIA-Aktie im Vorfeld der für den 17. November erwarteten Quartalszahlen. Als wesentliche Kurstreiber nenne die Investmentbank den starken Produktions- und Markthochlauf der B300- und VR200-Produkte sowie die zunehmende Dynamik im Bereich der agentenbasierten künstlichen Intelligenz (Agentic AI). Dabei handele es sich um KI-Systeme, die komplexe Aufgaben zunehmend eigenständig planen und ausführen könnten. Diese Entwicklungen könnten nach Einschätzung von Mizuho die Nachfrage nach leistungsfähigen KI-Beschleunigern weiter antreiben und NVIDIA zusätzliche Wachstumsimpulse verleihen.