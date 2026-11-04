NVIDIA Aktie: Saisonal günstig - Chartanalyse

Solange das Freitagstief bei 200,92 USD halte, sei eine Gegenbewegung an den 200er-EMA bei 205,57 USD und den 10er-EMA bei 212,32 USD möglich. Dort verlaufe auch die gebrochene Unterstützungszone, die nun als Widerstand wirke. Rutsche die Aktie unter 200 USD, würden die Marke von 193,00 USD und die Sommertiefs bei 191,22 und 190,01 USD in den Fokus rücken. Saisonal sei der Monatsanfang günstig, denn in den ersten zehn Tagen eines Monats habe die Aktie in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 1,75% zugelegt. Am 17. November lege der Konzern seine Quartalszahlen vor. (Analyse vom 04.11.2026)