Rückblick: Die Aktie von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) markierte Anfang Oktober bei 243,37 USD ein Rekordhoch und befindet sich seither in einer ausgeprägten Korrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
NVIDIA Aktie: Saisonal günstig - Chartanalyse
Ausgeprägte Korrektur
Zunächst habe sich das Papier in der Unterstützungszone um 212,50 USD stabilisiert, am Freitag eine Kurslücke den Titel jedoch darunter gerissen. Dabei sei er auch unter den 200er-EMA und weiter unter die Ichimoku-Wolke gefallen. Am Montag sei ein Erholungsversuch bei 209,98 USD gescheitert, die Aktie habe mit einem Minus von 1,26% bei 202,06 USD geschlossen. Der RSI nähere sich mit 33 der überverkauften Zone, der 10er-EMA liege unter dem 50er-EMA.
Ausblick
Solange das Freitagstief bei 200,92 USD halte, sei eine Gegenbewegung an den 200er-EMA bei 205,57 USD und den 10er-EMA bei 212,32 USD möglich. Dort verlaufe auch die gebrochene Unterstützungszone, die nun als Widerstand wirke. Rutsche die Aktie unter 200 USD, würden die Marke von 193,00 USD und die Sommertiefs bei 191,22 und 190,01 USD in den Fokus rücken. Saisonal sei der Monatsanfang günstig, denn in den ersten zehn Tagen eines Monats habe die Aktie in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um 1,75% zugelegt. Am 17. November lege der Konzern seine Quartalszahlen vor. (Analyse vom 04.11.2026)
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