aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 16:49 4 Min.

Nvidia-Aktie nach den Zahlen: 115,8 Mrd. Dollar Umsatz und 130 Mrd. Dollar Ausblick, doch die Papiere fielen 2,9 Prozent. Warum die Verpflichtungen auf 518 Mrd. Dollar steigen.

Umsatz im dritten Quartal, +103% zum Vorjahr 115,8 Mrd. USD Umsatzziel fürs vierte Quartal (±3%) 130 Mrd. USD Verpflichtungen insgesamt, nach 366 Mrd. USD 518 Mrd. USD Aktie am 18.11., trotz Rekordzahlen -2,9% Quelle : Nvidia-Quartalsbericht vom 17.11.2026 laut TheStreet Pro und goldesel.de Steckbrief Unternehmen NVIDIA Corporation Handelssymbol NVDA (Nasdaq) ISIN US67066G1040 Bruttomarge Q3 74,9 % (non-GAAP) Stand: 19.11.2026, Zahlen aus dem Quartalsbericht vom 17.11.2026

Die Nvidia-Aktie (Handelssymbol NVDA, ISIN US67066G1040) liefert ein Rekordquartal und verliert trotzdem. Am Tag nach dem Bericht schloss das Papier laut Marktbericht 2,9 Prozent tiefer. Der Grund steckt weniger in der Gewinnlinie als in der Bilanz: Die Abnahmeverpflichtungen wachsen schneller als der Umsatz.

Nvidia hat im dritten Geschäftsquartal 115,8 Milliarden Dollar umgesetzt, gut doppelt so viel wie im Vorjahr (57,0 Milliarden). Es ist der erste Bericht seit dem Abgang von Gründer Jensen Huang als Konzernchef; Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen kommissarisch. Die Nvidia Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit Aufschlägen, gab am Folgetag aber nach.

Die Zahlen Wie gut waren die Nvidia-Quartalszahlen?

Der Umsatz übertraf die Spanne des Unternehmens (Mittelpunkt 108,0 Milliarden Dollar) um 7,8 Milliarden. Die Konsensschätzung lag laut TipRanks bei 108,97 Milliarden. Das Rechenzentrumsgeschäft brachte 107,6 Milliarden Dollar, rund 93 Prozent des Umsatzes. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,68 Dollar, erwartet waren rund 2,47 bis 2,48 Dollar.

Nvidia im Quartalsvergleich Kennzahl Q3 (ist) Erwartung Umsatz 115,8 Mrd. USD 108,97 Mrd. USD Rechenzentrum 107,6 Mrd. USD 101,9 Mrd. USD Gewinn je Aktie (bereinigt) 2,68 USD rund 2,47-2,48 USD Umsatzziel Q4 130,0 Mrd. USD rund 125 Mrd. USD Konsens je nach Quelle leicht abweichend (EPS 2,47 bzw. 2,48 USD; Q4-Umsatz 124,9 bzw. 125,2 Mrd. USD). Quelle : TheStreet Pro (17.11.2026), goldesel.de, Yahoo Finance/Zacks

Warum fällt die Nvidia-Aktie trotz des Rekords?

Drei Punkte trüben das Bild. Erstens fällt die Bruttomarge im Ausblick von 74,8 auf 71 bis 72 Prozent. Zweitens enthält das Q4-Ziel eine zusätzliche Woche und eine auf plus/minus 3 Prozent erweiterte Spanne; auf Basis von 13 Wochen wäre das Wachstum zum Vorquartal deutlich geringer. Drittens unterstellt der Ausblick keinerlei China-Umsatz im Rechenzentrum. Im dritten Quartal hatten Hopper-Lieferungen nach China noch 2,4 Milliarden Dollar beigetragen.

Was die Nvidia Aktie belastet Der operative Cashflow (48,3 Mrd. Dollar) blieb unter dem Nettogewinn (65,3 Mrd. Dollar).

Vorräte stiegen auf 39,7 Mrd. Dollar, Forderungen auf 81,0 Mrd. Dollar.

Garantien von bis zu 105 Mrd. Dollar hängen an einem OpenAI-Rechenzentrumscampus in Ohio.

Die Führungsfrage ist offen: Ein dauerhafter CEO ist nicht benannt.

Was steckt hinter den 518 Milliarden Dollar Verpflichtungen?

Die Lieferverpflichtungen stiegen auf rund 390 Milliarden Dollar, die Verpflichtungen insgesamt von 366 auf 518 Milliarden. Das ist der Preis dafür, Chips, Speicher und Fertigungskapazität langfristig zu sichern. Es ist zugleich die Wette, dass die KI-Nachfrage trägt: Brechen Kunden weg, liegen die Lasten bei Nvidia. Das Management verweist auf Vera Rubin, das bereits rund 20 Milliarden Dollar Umsatz gebracht habe, und hob die Wachstumserwartung für das Geschäftsjahr 2028 von 70 auf 75 Prozent an.

Wie viel Geld schüttet die Nvidia-Aktie an Anleger aus?

Im Quartal flossen 28,1 Milliarden Dollar zurück an Aktionäre: 22,1 Milliarden über Rückkäufe und 6,0 Milliarden als Dividende. Die verbleibende Rückkaufermächtigung beträgt 227,3 Milliarden Dollar. Die Quartalsdividende liegt bei 0,25 Dollar je Aktie und wird am 23. Dezember 2026 gezahlt.

Wie hat sich der Kurs der Nvidia-Aktie entwickelt?

Der Kurs steht unter Druck: Am 16. November fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 156,14 Dollar, am 5. November um 9,3 Prozent. Vor den Zahlen lag es rund 35 Prozent unter dem Oktober-Hoch. Der Chart zeigt den Verlauf.

Wie geht es mit der Nvidia Aktie weiter?

Entscheidend sind die nächste Marge, die Besetzung des CEO-Postens und die Frage, ob Exportregeln den China-Ausfall verlängern. Eine neue US-Regel zu Remote-Zugriff auf Chips greift 90 Tage nach dem 16. November. Analystenziele nennt keine der ausgewerteten Quellen; aktiencheck.de gibt weder Kursziel noch Empfehlung ab.

Fazit Nvidia liefert operativ Rekorde, doch der Markt prüft, wer das Risiko der Rekordverpflichtungen trägt. Der Kurs hängt damit stärker an der Nachhaltigkeit der KI-Nachfrage als am einzelnen Quartal.

Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie