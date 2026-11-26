Noch am Montag feierte die Börse die Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang mit einem Kurssprung von rund 31 Prozent. Zwei Tage später ist von der Euphorie wenig übrig: Die Nvidia-Aktie (Nasdaq-Symbol NVDA, ISIN US67066G1040) schloss am Mittwoch 3,9 Prozent tiefer bei 149,30 Dollar, nach Handelsschluss kam die Ratingagentur S&P mit einer Warnung, und aus Asien kommt ein Bericht über gestoppte Serverlieferungen. Es ist die Woche, in der aus der Wachstumsgeschichte eine Vertrauensfrage wurde.
Nvidia-Aktie: Rating-Warnung und Lieferstopp-Bericht – wankt der KI-Primus?
S&P setzt das Nvidia-Rating unter Beobachtung, zudem sollen Serverlieferungen nach Südostasien stocken. Die Nvidia-Aktie schloss bei 149,30 Dollar, Huang muss vor den Kongress.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation, Santa Clara
- ISIN
- US67066G1040
- Handelssymbol
- NVDA (Nasdaq)
- Handel am 26.11.
- US-Börsen geschlossen (Thanksgiving)
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, Mittwoch
Das Rating
Warum setzt S&P die Nvidia-Aktie auf die Warnliste?
Es geht nicht um Umsatz oder Gewinn, sondern um Führung: S&P Global Ratings hat das Kreditrating von Nvidia (AA) auf „CreditWatch negative“ gesetzt, eine Herabstufung wird geprüft.
Nach Medienberichten begründet die Agentur den Schritt mit Governance-Bedenken. Der Rücktritt und die Rückkehr von Huang hätten Fragen zur Aufsicht durch den Verwaltungsrat nicht ausgeräumt, die Kontrolle über die Einhaltung des Verhaltenskodex sei nicht wirksam gewesen. Finanzkraft und Wettbewerbsposition bleiben demnach unberührt. Eine Entscheidung wird laut Berichten innerhalb von 90 Tagen erwartet; beschlossen ist nichts. Die Agentur Moody’s hat ihr Rating von Aa1 mit stabilem Ausblick nach Berichten am Mittwoch bestätigt.
Für das operative Geschäft hat das zunächst keine Folgen. Doch das Signal trifft einen Markt, der ohnehin über die Finanzierung des KI-Booms grübelt: Nach Berichten stieg der Preis für die Absicherung von Nvidia-Anleihen zuletzt auf Rekordniveau, und die langfristigen Schulden liegen bei 32,4 Milliarden Dollar, nach 7,5 Milliarden im Januar. Dem stehen 53,5 Milliarden Dollar an Barmitteln und Wertpapieren gegenüber.
Der Bericht aus Asien
Was steckt hinter dem Lieferstopp – und was ist bestätigt?
Nach einem Bericht der Financial Times, auf den sich mehrere deutsche Medien beziehen, soll Nvidia seine Fertigungspartner angewiesen haben, keine Bestellungen mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Hintergrund seien verschärfte US-Exportkontrollen, die verhindern sollen, dass chinesische KI-Firmen über Drittstaaten an Rechenleistung kommen. Die vier Länder gelten als wichtige Standorte, an denen chinesische Unternehmen über Cloud-Anbieter rechnen.
Bestätigt hat Nvidia den Bericht nach den vorliegenden Meldungen nicht. Unklar ist, wie lange der Stopp dauert und wie groß der Umsatzanteil der Region ist. Cloud-Anbieter außerhalb der USA müssen laut Handelsblatt binnen 90 Tagen eine Lizenz beantragen. Das heißt: Die Lieferungen könnten nach einer Lizenzentscheidung wieder anlaufen. Für Anleger ist das die eigentliche offene Frage.
|Thema
|Stand
|Offen
|S&P-Rating
|AA auf CreditWatch negative
|Entscheidung binnen rund 90 Tagen
|Südostasien
|Lieferstopp laut Bericht, nicht bestätigt
|Dauer, Umfang, Lizenzen
|Führung
|Huang zurück, Verwaltungsrat unter Druck
|Aussage vor dem Kongress
Stand 26.11.2026; Berichte teils unbestätigt.
Quelle: Medienberichte vom 25./26.11.2026
Das große Bild
Was bedeutet das für die Nvidia-Aktie im KI-Ausverkauf?
Nvidia ist nicht allein. Seit Tagen laufen Anleger aus KI-Werten: Der Nasdaq 100 verlor am Mittwoch zeitweise knapp fünf Prozent, bevor er sich erholte, der S&P 500 ist nach Marktberichten in die Korrektur gerutscht. Der Fall von Nvidia zeigt, wie schnell der Markt von Wachstumsfantasie auf Risikoprüfung umschaltet. Der Kurs liegt nach Marktdaten rund 38 Prozent unter dem Rekordschluss vom 6. Oktober. Das Unternehmen selbst hatte zuletzt für das laufende Quartal rund 130 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht gestellt, ohne China-Geschäft im Rechenzentrum.
Das ist eine Einordnung, keine Prognose: Solange Nachfrage und Margen intakt sind, hängt die Nvidia-Aktie vor allem an Schlagzeilen zu Führung und Exportregeln. Jede neue Meldung kann den Kurs stärker bewegen als das Geschäft.
Die Termine
Welche Termine sind für die Nvidia-Aktie jetzt wichtig?
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie
Hat S&P das Nvidia-Rating gesenkt?
Nein. Das Rating AA steht unter Beobachtung mit negativem Ausblick; eine Herabstufung wird geprüft, ist aber nicht beschlossen.
Wie schloss die Nvidia-Aktie am 25. November 2026?
Bei 149,30 Dollar, ein Minus von 3,9 Prozent.
Stoppt Nvidia die Lieferungen nach Südostasien?
Das berichten Medien unter Berufung auf Insider für Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien. Eine Bestätigung des Unternehmens liegt nicht vor.
Wird die Nvidia-Aktie am 26. November gehandelt?
An den US-Börsen nicht (Thanksgiving). An deutschen Handelsplätzen ist sie handelbar.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.