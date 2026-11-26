Nach einem Bericht der Financial Times, auf den sich mehrere deutsche Medien beziehen, soll Nvidia seine Fertigungspartner angewiesen haben, keine Bestellungen mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Hintergrund seien verschärfte US-Exportkontrollen, die verhindern sollen, dass chinesische KI-Firmen über Drittstaaten an Rechenleistung kommen. Die vier Länder gelten als wichtige Standorte, an denen chinesische Unternehmen über Cloud-Anbieter rechnen.

Bestätigt hat Nvidia den Bericht nach den vorliegenden Meldungen nicht. Unklar ist, wie lange der Stopp dauert und wie groß der Umsatzanteil der Region ist. Cloud-Anbieter außerhalb der USA müssen laut Handelsblatt binnen 90 Tagen eine Lizenz beantragen. Das heißt: Die Lieferungen könnten nach einer Lizenzentscheidung wieder anlaufen. Für Anleger ist das die eigentliche offene Frage.