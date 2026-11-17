Für das vierte Quartal, das eine zusätzliche Woche enthält, erwartet NVIDIA 130 Mrd. Dollar Umsatz bei einer Spanne von plus/minus 3 Prozent. Die Markterwartung lag laut TipRanks bei 124,9 Mrd. Dollar, der Ausblick übertrifft sie damit um gut 4 Prozent. Bemerkenswert: NVIDIA unterstellt dabei weiterhin keine Umsätze mit Rechenzentrums-Recheneinheiten aus China. Jeder Erfolg im politisch heiklen China-Geschäft wäre damit zusätzliches Potenzial – oder eben nicht.

Die Kehrseite: Die Bruttomarge soll im Schlussquartal auf 71 bis 72 Prozent sinken, nach 74,8 Prozent im dritten Quartal. NVIDIA hatte diesen Rückgang, der unter anderem mit höheren Speicherkosten in Verbindung gebracht wird, bereits angedeutet. Die betrieblichen Aufwendungen sollen auf rund 11,0 Mrd. Dollar (GAAP) steigen.