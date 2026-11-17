Es war die Bilanz, auf die der gesamte Technologiesektor gewartet hat – und die erste ohne Firmengründer Jensen Huang an der Spitze. Die NVIDIA Quartalszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 fallen deutlich stärker aus als erwartet: 115,8 Mrd. Dollar Umsatz, ein Plus von 103 Prozent gegenüber dem Vorjahr und von 20 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Interimschefin Colette Kress, zugleich Finanzvorständin, legte zudem einen Ausblick von 130 Mrd. Dollar für das Schlussquartal vor. Die NVIDIA Aktie (Ticker NVDA, ISIN US67066G1040) reagierte im nachbörslichen Handel mit Aufschlägen.
NVIDIA-Aktie: Quartalszahlen Q3 GJ 2027 schlagen den Konsens deutlich – Kress liefert die erste Bilanz ohne Huang ab
NVIDIA hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen klar übertroffen: Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal um 103 Prozent auf 115,8 Mrd. Dollar, rund 6 Prozent über dem Konsens. Der Gewinn je Aktie lag bereinigt bei 2,68 Dollar statt erwarteter 2,47 Dollar, für das Schlussquartal stellt NVIDIA 130 Mrd. Dollar Umsatz in Aussicht. Die Aktie legte nachbörslich zu.
Das Umfeld
Zahlen in einer nervösen Woche – Wall Street unter Druck
Der Rahmen hätte kaum angespannter sein können. Der Dow Jones verlor am Dienstag mehr als 900 Punkte, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte auf rund 5,1 Prozent, und Software- wie Chipwerte standen unter Verkaufsdruck. Die NVIDIA Aktie schloss an der Nasdaq bei 155,46 Dollar und damit 0,44 Prozent im Minus – weit entfernt vom Rekordhoch bei 243,37 Dollar aus dem Oktober. Seit dem Rücktritt von Jensen Huang am 12. November führt Colette Kress den Konzern kommissarisch. Huang hatte am Dienstag seine Bereitschaft zu einer Rückkehr signalisiert, laut Medienberichten plant der Verwaltungsrat dies jedoch nicht.
Hinzu kamen in den Tagen vor den Zahlen gekappte Schätzungen mehrerer Analysehäuser für die Jahre ab 2028. Der Optionsmarkt preiste laut Susquehanna eine Kursbewegung von rund 8,5 Prozent in beide Richtungen ein. Umso wichtiger war, dass die Zahlen ein klares Signal senden.
Die Kennzahlen
NVIDIA-Zahlen: Umsatz und Gewinn klar über den Erwartungen
Mit 115,8 Mrd. Dollar übertraf NVIDIA die eigene Prognose von 108 Mrd. Dollar (±2 Prozent) und den Bloomberg-Konsens von 109,15 Mrd. Dollar um gut 6 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) stieg um 111 Prozent auf 2,68 Dollar und lag damit rund 8,5 Prozent über der Markterwartung von 2,47 Dollar. Nach GAAP verdiente NVIDIA 2,70 Dollar je Aktie nach 1,30 Dollar im Vorjahresquartal, der Nettogewinn verdoppelte sich auf 65,3 Mrd. Dollar.
Die Profitabilität bleibt außergewöhnlich: Die Bruttomarge erreichte 74,8 Prozent nach GAAP und 74,9 Prozent bereinigt, nach 73,4 beziehungsweise 73,5 Prozent im Vorjahr. Gegenüber dem Vorquartal (75,0 Prozent) gab sie leicht nach. Das operative Ergebnis nach GAAP kletterte um 115 Prozent auf 77,5 Mrd. Dollar, die betrieblichen Aufwendungen stiegen auf 9,2 Mrd. Dollar. Der operative Cashflow verdoppelte sich auf 48,3 Mrd. Dollar.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027
|Konsens
|Abweichung
|Q3 GJ 2026
|Veränderung
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|109,15 Mrd. USD
|+6,1 %
|57,0 Mrd. USD
|+103 %
|Data Center
|107,6 Mrd. USD
|101,85 Mrd. USD
|+5,6 %
|–
|+110 %
|Edge Computing
|8,2 Mrd. USD
|–
|–
|–
|+42 %
|EPS bereinigt
|2,68 USD
|2,47 USD
|+8,5 %
|1,27 USD
|+111 %
|EPS GAAP
|2,70 USD
|–
|–
|1,30 USD
|+108 %
|Bruttomarge bereinigt
|74,9 %
|–
|–
|73,5 %
|+1,4 Pp.
|Nettogewinn GAAP
|65,3 Mrd. USD
|–
|–
|31,9 Mrd. USD
|+105 %
|Umsatzausblick Q4
|130 Mrd. USD ±3 %
|124,9 Mrd. USD
|+4,1 %
|–
|–
Geschäftsquartal bis 25.10.2026. Abweichung zum Konsens eigene Rechnung. Konsens Umsatz/EPS laut Bloomberg via Yahoo Finance, Data Center laut Bloomberg-Daten, Q4-Erwartung laut TipRanks.
Quelle: NVIDIA, Bloomberg via Yahoo Finance, TipRanks, eigene Rechnung
Segmente
Data Center bleibt der Motor – Rubin zündet
Das Segment Data Center erzielte 107,6 Mrd. Dollar Umsatz, 110 Prozent mehr als im Vorjahr und 21 Prozent mehr als im Vorquartal. Nach Angaben aus dem Umfeld der Mitteilung entfielen davon rund 60,1 Mrd. Dollar auf die großen Cloud-Anbieter und 47,5 Mrd. Dollar auf KI-Clouds, Industrie und Unternehmen – letztere Gruppe wuchs fast um das Dreifache. Das zweite Segment Edge Computing steigerte den Umsatz um 42 Prozent auf 8,2 Mrd. Dollar.
Treiber ist die neue Plattform Vera Rubin. NVIDIA meldet, dass die Systeme Vera Rubin NVL72 ausgeliefert werden und spricht vom schnellsten Produkthochlauf der Firmengeschichte. Racks laufen laut Unternehmen bereits bei CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud und Nebius. Kress fasste das so zusammen: Vera Rubin sei „off to an explosive start“, die Roadmap liege im Plan.
NVIDIA: Quartalsumsatz
Mrd. USD
- Ausblick des Unternehmens (±3 %)
Quelle: NVIDIA
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|57,0
|Q2 GJ 2027
|96,2
|Q3 GJ 2027
|115,8
|Q4 GJ 2027 (Ausblick)
|130,0
Ausblick
130 Mrd. Dollar Ziel – aber die Marge sinkt
Für das vierte Quartal, das eine zusätzliche Woche enthält, erwartet NVIDIA 130 Mrd. Dollar Umsatz bei einer Spanne von plus/minus 3 Prozent. Die Markterwartung lag laut TipRanks bei 124,9 Mrd. Dollar, der Ausblick übertrifft sie damit um gut 4 Prozent. Bemerkenswert: NVIDIA unterstellt dabei weiterhin keine Umsätze mit Rechenzentrums-Recheneinheiten aus China. Jeder Erfolg im politisch heiklen China-Geschäft wäre damit zusätzliches Potenzial – oder eben nicht.
Die Kehrseite: Die Bruttomarge soll im Schlussquartal auf 71 bis 72 Prozent sinken, nach 74,8 Prozent im dritten Quartal. NVIDIA hatte diesen Rückgang, der unter anderem mit höheren Speicherkosten in Verbindung gebracht wird, bereits angedeutet. Die betrieblichen Aufwendungen sollen auf rund 11,0 Mrd. Dollar (GAAP) steigen.
Auch bei den Aktionärsrückflüssen bleibt NVIDIA großzügig: Im Quartal flossen 28,1 Mrd. Dollar über Rückkäufe und Dividenden zurück, im Rückkaufprogramm stehen nach der Aufstockung um 150 Mrd. Dollar im September noch rund 227 Mrd. Dollar bereit. Die Börse honorierte das Gesamtpaket zunächst: Nachbörslich legte die Aktie Berichten zufolge um rund 2 Prozent zu – eine verhaltene Reaktion gemessen an der vom Optionsmarkt eingepreisten Bandbreite.
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