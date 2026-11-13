Nvidia-Aktie Prognose nach dem Huang-Rücktritt: Vier Tage bis zur Stunde der Wahrheit – Crash oder Comeback?

Kurzfristig steht die Nvidia-Aktie vor einem Test, wie es ihn in 33 Jahren nicht gab: Am 17. November muss Nvidia erstmals ohne seinen Gründer beweisen, dass das Geschäft trägt. Die Ausgangslage dafür ist besser, als die Schlagzeilen vermuten lassen – die Nachfrage ist hoch, die Erwartungen der Anleger sind gesunken, und die Hängepartie an der Spitze ist beendet. Mittel- bis langfristig zeigt die Nvidia Aktienanalyse einen Konzern mit außergewöhnlichem Wachstum und einer Bewertung, die so niedrig ist wie selten in diesem KI-Zyklus. Den Ausschlag wird am Ende aber nicht eine Quartalszahl geben, sondern die Wahl des neuen Chefs. Bis dahin bleibt die Nvidia-Aktie eine Wette darauf, dass der wertvollste Chipkonzern der Welt größer ist als sein Gründer.