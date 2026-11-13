Der Gründer ist weg, die Zahlen kommen trotzdem. Nach 33 Jahren an der Spitze ist Jensen Huang am Donnerstag mit sofortiger Wirkung als Chef von Nvidia zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise. Die Nvidia-Aktie stürzte zur Eröffnung zeitweise unter 150 Dollar, kämpfte sich dann aber zurück und schloss 4,34 Prozent tiefer bei 166,19 Dollar. Nachbörslich ging es sogar leicht aufwärts. Jetzt beginnt die eigentliche Bewährungsprobe: Am 17. November legt Nvidia die ersten Nvidia Quartalszahlen ohne Huang vor. Unsere Nvidia-Aktie Prognose zeigt, was bis dahin zählt – und warum die Antwort langfristig ganz anders ausfallen kann als kurzfristig.
Nvidia-Aktie Prognose nach dem Huang-Rücktritt: Vier Tage bis zur Stunde der Wahrheit – Crash oder Comeback?
Jensen Huang ist weg, Colette Kress führt übergangsweise – und am 17. November muss Nvidia erstmals ohne seinen Gründer Zahlen vorlegen. Unsere Nvidia-Aktie Prognose zeigt, was die Nvidia Quartalszahlen kurzfristig entscheiden, welche Szenarien jetzt realistisch sind und was die Nvidia Aktienanalyse mittel- bis langfristig über Wachstum, Bewertung und Nachfolge verrät.
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Die Ausgangslage
Rücktritt, Interimschefin, neue Enthüllungen: Wo die Nvidia-Aktie jetzt steht
Die Woche hat Nvidia stärker verändert als jedes Jahrzehnt zuvor. Für die Nvidia-Aktie ist sie die schlechteste seit mehr als einem Jahr.
Die Mitteilung des Verwaltungsrats war knapp: Huang gibt die Ämter als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats ab. Kress wird Interimschefin und bleibt zugleich Finanzvorständin, der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones wird erster Vorsitzender des Verwaltungsrats in der Firmengeschichte. Ruhe kehrt damit nicht ein. Nur Stunden nach dem Rücktritt berichtete Reuters unter Berufung auf zwei Insider über eine dritte Beziehung Huangs zu einer weiteren Nvidia-Mitarbeiterin; Nvidia äußerte sich dazu nicht. US-Justizminister Todd Blanche bestätigte, dass das FBI den Vorwürfen nachgeht, die Managerin Alice Huang arbeite für die chinesische Regierung – festgestellt sei das aber nicht. Parallel arbeitet der Senat an strengeren Regeln für Lieferungen von Nvidia-Chips nach China.
Bemerkenswert war die Reaktion der Börse. Kurz nach Handelsbeginn lag die Nvidia-Aktie bei 148,80 Dollar, ein Minus von rund 14 Prozent. Bis zum Abend machte sie mehr als die Hälfte des Verlusts wett, Privatanleger kauften laut CNN gezielt nach. Seit dem vergangenen Freitag hat die Aktie dennoch knapp 11 Prozent verloren, der Börsenwert liegt bei rund 4 Billionen Dollar.
Kurzfristige Nvidia-Aktie Prognose
Ein „Clearing Event“ – oder erst der Anfang?
Die wichtigste Frage für die kurzfristige Nvidia-Aktie Prognose: Hat der Rücktritt die Unsicherheit beendet oder nur verschoben?
Für die Optimisten ist der Rücktritt ein bereinigendes Ereignis. Jeremiah Buckley, Fondsmanager bei Janus Henderson, sprach im US-Fernsehen von einem möglichen „Clearing Event“: Die quälende Hängepartie sei vorbei, Nvidia stehe finanziell stark da. Branchenanalyst Ming-Chi Kuo erwartet Auswirkungen auf die Produkte erst ab 2028, weil der Technologiefahrplan bis dahin feststeht. Nancy Tengler von Laffer Tengler Investments kündigte sogar an, Nvidia-Aktien zu kaufen – der Konzern sei günstiger, als viele Anleger glaubten.
Jensen ist kein gewöhnlicher Chef – er IST Nvidia.
Die Skeptiker halten dagegen. Für sie fällt mit Huang die Prämie weg, die Anleger jahrelang für seine Weitsicht gezahlt haben – und ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Für die kommenden Tage lassen sich drei Szenarien unterscheiden.
Szenario 1: Der Befreiungsschlag
Kress liefert am 17. November starke Zahlen, einen überzeugenden Ausblick und einen souveränen Auftritt in der Telefonkonferenz. Dann könnte sich die These durchsetzen, dass das Geschäft größer ist als ein Mann – und ein Teil des Führungsabschlags schnell wieder aus dem Kurs verschwinden.
Szenario 2: Gute Zahlen, aber Zurückhaltung
Die Nvidia Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen, doch der Ausblick fällt vorsichtig aus oder Kress weicht Fragen zu Strategie und Nachfolge aus. Die Aktie dürfte dann zwischen Erleichterung und Skepsis pendeln, bis der Verwaltungsrat einen dauerhaften Chef präsentiert.
Szenario 3: Die nächste Abwärtswelle
Enttäuschende Zahlen, weitere Enthüllungen oder Abgänge aus dem Führungsteam. Dann droht der Nvidia-Aktie ein erneuter Test der Tiefs um 150 Dollar. Jede neue Schlagzeile hat die Aktie in dieser Woche weiter gedrückt.
Nvidia Quartalszahlen am 17. November
Was Nvidia liefern muss – und worauf es wirklich ankommt
Die Nvidia Quartalszahlen für das dritte Geschäftsquartal (bis 25. Oktober) kommen am Dienstag gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit, die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.
Nvidia hat für das Quartal einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, plus oder minus 2 Prozent – ohne Umsätze mit Rechenzentrumschips in China. Analysten erwarten im Schnitt 108,8 Milliarden Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie, jeweils rund 90 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Bruttomarge soll bei etwa 74 Prozent liegen, nach 75 Prozent im Vorquartal, weil Speicherchips teurer werden.
Nvidia-Umsatz je Quartal
Mrd. USD
- Ausblick des Managements
Quelle: Nvidia; Vorjahreswert aus Konsenswachstum abgeleitet
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|57,0
|Q2 GJ 2027
|96,2
|Q3 GJ 2027
|108,0
Der Ausblick
Er ist wichtiger als jede Ist-Zahl. Ein Ausblick auf das vierte Quartal, der die Erwartungen nur trifft, dürfte in dieser Lage kaum reichen.
Das Rechenzentrumsgeschäft
Im Vorquartal wuchs es um 117 Prozent auf 89 Milliarden Dollar und stand für rund 92,5 Prozent des Umsatzes. Hier zeigt sich, ob die Kunden ungerührt weiter bestellen.
Die Marge
Steigende Speicherkosten drücken. Entscheidend ist, wie stark – und ob höhere Stückzahlen das ausgleichen.
Der Auftritt von Kress
Die Finanzchefin kennt Zahlen und Kunden seit 2013. Jetzt muss sie zeigen, dass sie auch Strategie und Technologie glaubwürdig vertreten kann.
Die Firmenversammlung
Am 18. November will Kress die Belegschaft auf die Zeit nach Huang einschwören. Signale zur Bindung von Schlüsselpersonal wären ein wichtiges Zeichen.
Ein Blick in die Vergangenheit mahnt zur Demut: Laut einer Auswertung hat Nvidia in den vergangenen zehn Quartalen jeweils sogar das obere Ende des eigenen Ausblicks übertroffen – und trotzdem fiel die Aktie am Folgetag in sechs Fällen. Diesmal ist die Ausgangslage aber eine andere: Nach dem Absturz sind die Erwartungen an die Nvidia-Aktie so niedrig wie lange nicht.
Nvidia Aktienanalyse
Mittel- bis langfristig: Starkes Wachstum, niedrige Bewertung – wie passt das zusammen?
Wer über den 17. November hinausblickt, sieht einen Konzern, dessen Geschäft so schnell wächst wie nie – und eine Aktie, die so günstig bewertet ist wie selten im KI-Zyklus.
Nach Angaben des Managements soll der Umsatz im Geschäftsjahr 2028 um rund 70 Prozent wachsen, die Nachfrage übersteigt bis dahin das Angebot. Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,31 Dollar für das laufende und 15,91 Dollar für das nächste Geschäftsjahr. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 18 beziehungsweise rund 10. Gemessen am Rekordschluss von 239,24 Dollar im Oktober notiert die Nvidia-Aktie rund 30 Prozent tiefer – obwohl sich an den Gewinnschätzungen bislang wenig geändert hat.
Genau das ist der Kern der Nvidia Aktienanalyse: Der Markt zweifelt nicht an den Zahlen von heute, sondern daran, wer die Zahlen von morgen verantwortet. Das Argument der Optimisten: Die großen Cloudkonzerne werden nicht aufhören, Rechenzentren zu bauen, nur weil Nvidia einen neuen Chef hat. Die offene Frage ist, ob Nvidia ohne Huang weiter den Takt vorgibt – oder ob AMD und Broadcom, die am Donnerstag jeweils rund 6 Prozent zulegten, ihre Chance nutzen.
Die Nachfolge entscheidet über den Führungsabschlag. Der Verwaltungsrat prüft interne wie externe Kandidaten. Intern nennen Analysten neben Kress unter anderem Rechenzentrumschef Ian Buck, Technikchef Michael Kagan und Chefwissenschaftler Bill Dally. Extern fallen in Medienberichten Namen wie AMD-Chefin Lisa Su, Arm-Chef Rene Haas oder Ex-Intel-Chef Pat Gelsinger. Bestätigt ist nichts. Für die mittelfristige Nvidia-Aktie Prognose gilt: Ein profilierter Technologe dürfte an der Börse anders aufgenommen werden als eine monatelange Suche ohne Ergebnis.
Die Analysten
Von 174 bis 300 Dollar: Wall Street sortiert sich neu
Die Analysten haben in dieser Woche reihenweise reagiert. Bernstein und Baird senkten ihre Kursziele auf jeweils 200 Dollar und stuften ab, Evercore kappte auf 186 Dollar. Truist stufte am Donnerstag von „Kaufen“ auf „Halten“ ab und halbierte das Ziel von 346 auf 174 Dollar. Morgan Stanley strich Nvidia von der Liste der Top-Favoriten, hält aber an 300 Dollar fest. TD Cowen bleibt bei „Kaufen“ mit einem Ziel von 275 Dollar und erwartet keine Auswirkungen auf die anstehenden Zahlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter zwischen rund 288 und 324 Dollar – Werte, die noch nicht alle Abstufungen dieser Woche enthalten dürften. Alle genannten Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Nvidia-Aktie Prognose nach dem Huang-Rücktritt?
Kurzfristig hängt die Nvidia-Aktie vor allem an den Nvidia Quartalszahlen am 17. November und am Auftritt von Interimschefin Colette Kress. Überzeugen Zahlen und Ausblick, könnte ein Teil des Führungsabschlags verschwinden. Enttäuschen sie oder folgen weitere Enthüllungen, droht eine neue Abwärtswelle.
Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen?
Am Dienstag, 17. November 2026, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.
Was erwarten Analysten von den Nvidia Quartalszahlen?
Im Schnitt rund 108,8 Milliarden Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie. Nvidia selbst hat 108 Milliarden Dollar plus oder minus 2 Prozent in Aussicht gestellt.
Was sagt die Nvidia Aktienanalyse zur Bewertung?
Auf Basis der Gewinnschätzungen der Analysten liegt das KGV beim aktuellen Kurs bei knapp 18 für das laufende und rund 10 für das nächste Geschäftsjahr. Das ist niedrig für einen Konzern mit diesem Wachstum und spiegelt vor allem die Unsicherheit über die künftige Führung wider.
Wer wird neuer Nvidia-Chef?
Das ist offen. Colette Kress führt übergangsweise, der Verwaltungsrat prüft interne und externe Kandidaten.
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