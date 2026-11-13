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Nvidia-Aktie Prognose nach dem Huang-Rücktritt: Vier Tage bis zur Stunde der Wahrheit – Crash oder Comeback?

aktiencheck.de Redaktion10 Min.

Jensen Huang ist weg, Colette Kress führt übergangsweise – und am 17. November muss Nvidia erstmals ohne seinen Gründer Zahlen vorlegen. Unsere Nvidia-Aktie Prognose zeigt, was die Nvidia Quartalszahlen kurzfristig entscheiden, welche Szenarien jetzt realistisch sind und was die Nvidia Aktienanalyse mittel- bis langfristig über Wachstum, Bewertung und Nachfolge verrät.

Der Gründer ist weg, die Zahlen kommen trotzdem. Nach 33 Jahren an der Spitze ist Jensen Huang am Donnerstag mit sofortiger Wirkung als Chef von Nvidia zurückgetreten, Finanzchefin Colette Kress führt den Konzern übergangsweise. Die Nvidia-Aktie stürzte zur Eröffnung zeitweise unter 150 Dollar, kämpfte sich dann aber zurück und schloss 4,34 Prozent tiefer bei 166,19 Dollar. Nachbörslich ging es sogar leicht aufwärts. Jetzt beginnt die eigentliche Bewährungsprobe: Am 17. November legt Nvidia die ersten Nvidia Quartalszahlen ohne Huang vor. Unsere Nvidia-Aktie Prognose zeigt, was bis dahin zählt – und warum die Antwort langfristig ganz anders ausfallen kann als kurzfristig.

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Nvidia-Aktie Prognose nach dem Huang-Rücktritt: Vier Tage bis zur Stunde der Wahrheit – Crash oder Comeback?
Bild: KI-generiert
Nvidia-Aktie zum Schluss am Donnerstag, −4,34 %
166,19 USD
Tagestief kurz nach dem Rücktritt
148,80 USD
Umsatzausblick für das dritte Quartal (plus/minus 2 Prozent)
108 Mrd. $
KGV auf Basis der Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2028
rund 10
Nvidia Quartalszahlen – die ersten ohne Huang
17. November
Quelle: Nasdaq-Schluss 12.11.2026; Yahoo Finance; Analystenkonsens; Nvidia-Ausblick; eigene Berechnung

Die Ausgangslage

Rücktritt, Interimschefin, neue Enthüllungen: Wo die Nvidia-Aktie jetzt steht

Die Woche hat Nvidia stärker verändert als jedes Jahrzehnt zuvor. Für die Nvidia-Aktie ist sie die schlechteste seit mehr als einem Jahr.

Die Mitteilung des Verwaltungsrats war knapp: Huang gibt die Ämter als Präsident, Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats ab. Kress wird Interimschefin und bleibt zugleich Finanzvorständin, der frühere Synopsys-Chef Harvey C. Jones wird erster Vorsitzender des Verwaltungsrats in der Firmengeschichte. Ruhe kehrt damit nicht ein. Nur Stunden nach dem Rücktritt berichtete Reuters unter Berufung auf zwei Insider über eine dritte Beziehung Huangs zu einer weiteren Nvidia-Mitarbeiterin; Nvidia äußerte sich dazu nicht. US-Justizminister Todd Blanche bestätigte, dass das FBI den Vorwürfen nachgeht, die Managerin Alice Huang arbeite für die chinesische Regierung – festgestellt sei das aber nicht. Parallel arbeitet der Senat an strengeren Regeln für Lieferungen von Nvidia-Chips nach China.

Bemerkenswert war die Reaktion der Börse. Kurz nach Handelsbeginn lag die Nvidia-Aktie bei 148,80 Dollar, ein Minus von rund 14 Prozent. Bis zum Abend machte sie mehr als die Hälfte des Verlusts wett, Privatanleger kauften laut CNN gezielt nach. Seit dem vergangenen Freitag hat die Aktie dennoch knapp 11 Prozent verloren, der Börsenwert liegt bei rund 4 Billionen Dollar.

Kurzfristige Nvidia-Aktie Prognose

Ein „Clearing Event“ – oder erst der Anfang?

Die wichtigste Frage für die kurzfristige Nvidia-Aktie Prognose: Hat der Rücktritt die Unsicherheit beendet oder nur verschoben?

Für die Optimisten ist der Rücktritt ein bereinigendes Ereignis. Jeremiah Buckley, Fondsmanager bei Janus Henderson, sprach im US-Fernsehen von einem möglichen „Clearing Event“: Die quälende Hängepartie sei vorbei, Nvidia stehe finanziell stark da. Branchenanalyst Ming-Chi Kuo erwartet Auswirkungen auf die Produkte erst ab 2028, weil der Technologiefahrplan bis dahin feststeht. Nancy Tengler von Laffer Tengler Investments kündigte sogar an, Nvidia-Aktien zu kaufen – der Konzern sei günstiger, als viele Anleger glaubten.

Jensen ist kein gewöhnlicher Chef – er IST Nvidia.

Stacy Rasgon, Bernstein, via NBC News, 9. November 2026; Übersetzung der Redaktion

Die Skeptiker halten dagegen. Für sie fällt mit Huang die Prämie weg, die Anleger jahrelang für seine Weitsicht gezahlt haben – und ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Für die kommenden Tage lassen sich drei Szenarien unterscheiden.

  1. Szenario 1: Der Befreiungsschlag

    Kress liefert am 17. November starke Zahlen, einen überzeugenden Ausblick und einen souveränen Auftritt in der Telefonkonferenz. Dann könnte sich die These durchsetzen, dass das Geschäft größer ist als ein Mann – und ein Teil des Führungsabschlags schnell wieder aus dem Kurs verschwinden.

  2. Szenario 2: Gute Zahlen, aber Zurückhaltung

    Die Nvidia Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen, doch der Ausblick fällt vorsichtig aus oder Kress weicht Fragen zu Strategie und Nachfolge aus. Die Aktie dürfte dann zwischen Erleichterung und Skepsis pendeln, bis der Verwaltungsrat einen dauerhaften Chef präsentiert.

  3. Szenario 3: Die nächste Abwärtswelle

    Enttäuschende Zahlen, weitere Enthüllungen oder Abgänge aus dem Führungsteam. Dann droht der Nvidia-Aktie ein erneuter Test der Tiefs um 150 Dollar. Jede neue Schlagzeile hat die Aktie in dieser Woche weiter gedrückt.

Nvidia Quartalszahlen am 17. November

Was Nvidia liefern muss – und worauf es wirklich ankommt

Die Nvidia Quartalszahlen für das dritte Geschäftsquartal (bis 25. Oktober) kommen am Dienstag gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit, die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.

Nvidia hat für das Quartal einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, plus oder minus 2 Prozent – ohne Umsätze mit Rechenzentrumschips in China. Analysten erwarten im Schnitt 108,8 Milliarden Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie, jeweils rund 90 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Bruttomarge soll bei etwa 74 Prozent liegen, nach 75 Prozent im Vorquartal, weil Speicherchips teurer werden.

Nvidia-Umsatz je Quartal

Mrd. USD

  • Ausblick des Managements

Quelle: Nvidia; Vorjahreswert aus Konsenswachstum abgeleitet

Daten als Tabelle
QuartalUmsatz
Q3 GJ 202657,0
Q2 GJ 202796,2
Q3 GJ 2027108,0

  1. Der Ausblick

    Er ist wichtiger als jede Ist-Zahl. Ein Ausblick auf das vierte Quartal, der die Erwartungen nur trifft, dürfte in dieser Lage kaum reichen.

  2. Das Rechenzentrumsgeschäft

    Im Vorquartal wuchs es um 117 Prozent auf 89 Milliarden Dollar und stand für rund 92,5 Prozent des Umsatzes. Hier zeigt sich, ob die Kunden ungerührt weiter bestellen.

  3. Die Marge

    Steigende Speicherkosten drücken. Entscheidend ist, wie stark – und ob höhere Stückzahlen das ausgleichen.

  4. Der Auftritt von Kress

    Die Finanzchefin kennt Zahlen und Kunden seit 2013. Jetzt muss sie zeigen, dass sie auch Strategie und Technologie glaubwürdig vertreten kann.

  5. Die Firmenversammlung

    Am 18. November will Kress die Belegschaft auf die Zeit nach Huang einschwören. Signale zur Bindung von Schlüsselpersonal wären ein wichtiges Zeichen.

Ein Blick in die Vergangenheit mahnt zur Demut: Laut einer Auswertung hat Nvidia in den vergangenen zehn Quartalen jeweils sogar das obere Ende des eigenen Ausblicks übertroffen – und trotzdem fiel die Aktie am Folgetag in sechs Fällen. Diesmal ist die Ausgangslage aber eine andere: Nach dem Absturz sind die Erwartungen an die Nvidia-Aktie so niedrig wie lange nicht.

Nvidia Aktienanalyse

Mittel- bis langfristig: Starkes Wachstum, niedrige Bewertung – wie passt das zusammen?

Wer über den 17. November hinausblickt, sieht einen Konzern, dessen Geschäft so schnell wächst wie nie – und eine Aktie, die so günstig bewertet ist wie selten im KI-Zyklus.

Nach Angaben des Managements soll der Umsatz im Geschäftsjahr 2028 um rund 70 Prozent wachsen, die Nachfrage übersteigt bis dahin das Angebot. Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,31 Dollar für das laufende und 15,91 Dollar für das nächste Geschäftsjahr. Beim aktuellen Kurs entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 18 beziehungsweise rund 10. Gemessen am Rekordschluss von 239,24 Dollar im Oktober notiert die Nvidia-Aktie rund 30 Prozent tiefer – obwohl sich an den Gewinnschätzungen bislang wenig geändert hat.

Genau das ist der Kern der Nvidia Aktienanalyse: Der Markt zweifelt nicht an den Zahlen von heute, sondern daran, wer die Zahlen von morgen verantwortet. Das Argument der Optimisten: Die großen Cloudkonzerne werden nicht aufhören, Rechenzentren zu bauen, nur weil Nvidia einen neuen Chef hat. Die offene Frage ist, ob Nvidia ohne Huang weiter den Takt vorgibt – oder ob AMD und Broadcom, die am Donnerstag jeweils rund 6 Prozent zulegten, ihre Chance nutzen.

Die Nachfolge entscheidet über den Führungsabschlag. Der Verwaltungsrat prüft interne wie externe Kandidaten. Intern nennen Analysten neben Kress unter anderem Rechenzentrumschef Ian Buck, Technikchef Michael Kagan und Chefwissenschaftler Bill Dally. Extern fallen in Medienberichten Namen wie AMD-Chefin Lisa Su, Arm-Chef Rene Haas oder Ex-Intel-Chef Pat Gelsinger. Bestätigt ist nichts. Für die mittelfristige Nvidia-Aktie Prognose gilt: Ein profilierter Technologe dürfte an der Börse anders aufgenommen werden als eine monatelange Suche ohne Ergebnis.

Die Analysten

Von 174 bis 300 Dollar: Wall Street sortiert sich neu

Die Analysten haben in dieser Woche reihenweise reagiert. Bernstein und Baird senkten ihre Kursziele auf jeweils 200 Dollar und stuften ab, Evercore kappte auf 186 Dollar. Truist stufte am Donnerstag von „Kaufen“ auf „Halten“ ab und halbierte das Ziel von 346 auf 174 Dollar. Morgan Stanley strich Nvidia von der Liste der Top-Favoriten, hält aber an 300 Dollar fest. TD Cowen bleibt bei „Kaufen“ mit einem Ziel von 275 Dollar und erwartet keine Auswirkungen auf die anstehenden Zahlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter zwischen rund 288 und 324 Dollar – Werte, die noch nicht alle Abstufungen dieser Woche enthalten dürften. Alle genannten Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.

  1. 12. November

    Rücktritt

    Huang geht, Kress wird Interimschefin, Jones Vorsitzender

  2. 13. NovemberJetzt

    Erster Handelstag danach

    Bericht über eine dritte Beziehung, Analysten sortieren sich neu

  3. 17. November, 22:20 Uhr

    Nvidia Quartalszahlen

    Erste Zahlen und Telefonkonferenz ohne Huang

  4. 18. November

    Firmenversammlung

    Kress spricht vor der Belegschaft

  5. offen

    Nachfolger

    Verwaltungsrat prüft interne und externe Kandidaten

Quelle: Nvidia, Reuters, CNBC; Stand 13. November 2026, morgens

Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie Prognose

Wie lautet die kurzfristige Nvidia-Aktie Prognose nach dem Huang-Rücktritt?
Kurzfristig hängt die Nvidia-Aktie vor allem an den Nvidia Quartalszahlen am 17. November und am Auftritt von Interimschefin Colette Kress. Überzeugen Zahlen und Ausblick, könnte ein Teil des Führungsabschlags verschwinden. Enttäuschen sie oder folgen weitere Enthüllungen, droht eine neue Abwärtswelle.

Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen?
Am Dienstag, 17. November 2026, gegen 22:20 Uhr deutscher Zeit. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.

Was erwarten Analysten von den Nvidia Quartalszahlen?
Im Schnitt rund 108,8 Milliarden Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie. Nvidia selbst hat 108 Milliarden Dollar plus oder minus 2 Prozent in Aussicht gestellt.

Was sagt die Nvidia Aktienanalyse zur Bewertung?
Auf Basis der Gewinnschätzungen der Analysten liegt das KGV beim aktuellen Kurs bei knapp 18 für das laufende und rund 10 für das nächste Geschäftsjahr. Das ist niedrig für einen Konzern mit diesem Wachstum und spiegelt vor allem die Unsicherheit über die künftige Führung wider.

Wer wird neuer Nvidia-Chef?
Das ist offen. Colette Kress führt übergangsweise, der Verwaltungsrat prüft interne und externe Kandidaten.

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