Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) schloss am Freitag, 20. November 2026, an der Nasdaq bei 125,53 US-Dollar, ein Minus von 14,0 Prozent an einem einzigen Tag. Sie notiert damit rund 48 Prozent unter dem Oktober-Hoch von 243,37 Dollar. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten klingt dagegen fast unverändert optimistisch: Das durchschnittliche Nvidia Kursziel liegt bei rund 244 Dollar, also fast doppelt so hoch wie der Kurs. Wie passt das zusammen?

Dieser Artikel gibt ausschließlich Unternehmensangaben, Konsensschätzungen und Kursziele Dritter wieder. aktiencheck.de nennt kein eigenes Kursziel und keine eigene Kursprognose.