Die Nvidia Aktie (ISIN: US67066G1040, Ticker: NVDA) hat in wenigen Wochen mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren, und die Nvidia Aktie Prognose der Analysten fällt so uneinheitlich aus wie selten: Der Konsens aller rund 60 Häuser liegt noch bei etwa 242 bis 247 Dollar je Aktie, mehrere prominente Analysten haben ihre Kursziele zuletzt aber auf 170 bis 200 Dollar gekappt. Zuletzt schloss die Nvidia Aktie am Mittwoch an der Nasdaq bei 149,30 Dollar, ein Minus von 3,9 Prozent.
Nvidia Aktie Prognose: Kursziele halbiert, Konsens bei rund 240 Dollar – wer hat nach dem 38-Prozent-Absturz recht?
Die Nvidia Aktie Prognose der Analysten spaltet sich: Baird, HSBC und Evercore kappen ihre Kursziele auf 170 bis 200 Dollar, der Konsens liegt weiter bei rund 240 Dollar. Dazu S&P-CreditWatch, Exportkontrollen und eine Bewertung von etwa dem Zehnfachen des erwarteten Gewinns.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Ticker / Börse
- NVDA, Nasdaq
- ISIN
- US67066G1040
- Marktkapitalisierung
- rund 3,61 Bio. USD
- 52-Wochen-Spanne
- 124,50 bis 243,37 USD (intraday)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Ende Februar 2027 (Termin nicht bestätigt)
- Dividende
- 0,25 USD je Aktie, Zahlung 23.12.2026
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 25.11.2026. Heute ruht der US-Handel (Thanksgiving).
Heute bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, die Nvidia Aktie wechselt deshalb nur außerbörslich den Besitzer. Für Anleger ist das ein Moment zum Sortieren: Was bedeutet die Warnung der Ratingagentur S&P? Wie belastbar ist der Ausblick auf 130 Milliarden Dollar Quartalsumsatz? Und welches Kursziel passt zu welchem Szenario? Dieser Beitrag fasst die Nvidia Aktienprognose von Unternehmen, Analysten und Markt zusammen. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Die Kernaussagen
Nvidia Aktie Prognose: die fünf wichtigsten Punkte
Fundamental läuft es weiter
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 stieg der Umsatz um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellt Nvidia 130 Milliarden Dollar in Aussicht, ohne China-Geschäft.
Der Kurs hängt an der Unternehmensführung
Seit dem Rücktritt und der Rückkehr von Gründer Jensen Huang stehen Governance und Nachfolgeplanung im Mittelpunkt. S&P Global Ratings hat das AA-Rating am 25. November auf CreditWatch Negative gesetzt.
Analysten sind gespalten
Baird (Neutral, 200 Dollar), HSBC (Halten, 170 Dollar) und weitere Häuser haben gesenkt, andere wie Jefferies (Kaufen, 250 Dollar) bleiben positiv. Der Durchschnitt aller Kursziele liegt rund 62 Prozent über dem Schlusskurs.
Bewertung deutlich niedriger als vor Wochen
Auf Basis der Gewinnschätzungen kostet die Nvidia Aktie etwa das Zehnfache des erwarteten Gewinns, weniger als AMD und Broadcom.
Charttechnisch angeschlagen
Der Kurs liegt weit unter der 50-Tage-Linie (rund 204 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 203 Dollar). Das Tief vom 20. November bei 124,50 Dollar ist die wichtigste Marke darunter.
Was ist passiert?
Warum fällt die Nvidia Aktie – und was bedeutet die S&P-Warnung?
Der November war für die Nvidia Aktie ein Monat der Schlagzeilen. Gründer und CEO Jensen Huang trat am 12. November zurück und kehrte am 23. November auf Beschluss des Verwaltungsrats zurück; der Kurs sprang an jenem Montag um rund 31 Prozent auf 165,05 Dollar. Danach kam die Ernüchterung: Am 24. November verlor die Aktie weiter, und am 25. November setzte S&P Global Ratings das Emittentenrating AA auf CreditWatch Negative. Eine Herabstufung um eine Stufe ist binnen 90 Tagen möglich.
Die Agentur begründet den Schritt nach Unternehmensangaben und Berichten nicht mit dem operativen Geschäft, sondern mit Fragen zur Aufsicht: Unabhängigkeit langjähriger Verwaltungsratsmitglieder, fehlende Nachfolgeplanung für den Gründer und China-Risiken. Wettbewerbsposition und Finanzkraft sieht S&P zunächst unverändert. Moody's bestätigte laut Berichten Aa1 mit stabilem Ausblick. Hinzu kommen ein unbestätigter Pressebericht über einen Lieferstopp an Fertigungspartner in südostasiatischen Ländern wegen verschärfter US-Exportkontrollen sowie die Sorge vor höheren Zinsen: Die Kerninflation fiel zuletzt höher aus als erwartet.
Geschäftsmodell
Was macht Nvidia – und warum ist die Nvidia Aktie so schwer zu bewerten?
Nvidia entwickelt Grafikprozessoren und komplette Rechenzentrumssysteme, die das Training und den Betrieb großer KI-Modelle antreiben. Der Rechenzentrumsbereich machte im dritten Quartal 107,6 Milliarden Dollar des Umsatzes aus. Das Geschäft lebt von wenigen sehr großen Kunden: Nach Unternehmensangaben stehen drei Abnehmer für 14, 11 und 11 Prozent des Umsatzes. Genau diese Konzentration erklärt, warum Nachrichten über KI-Ausgaben, Finanzierungskosten und Exportregeln die Aktie so stark bewegen.
Zahlen und Ausblick
Wie steht es um die Zahlen der Nvidia Aktie?
Die Zahlen sind das stärkste Argument der Optimisten. Nvidia legte sie am 17. November vor:
|Kennzahl
|Q3 FY2027
|Veränderung / Ausblick Q4
|Umsatz
|115,8 Mrd. USD
|+103 % zum Vorjahr; Prognose 130,0 Mrd. USD (±3 %)
|Rechenzentrum
|107,6 Mrd. USD
|+110 % zum Vorjahr
|Bruttomarge (GAAP)
|74,8 %
|Prognose 71,0 bis 72,0 %
|Nettogewinn (GAAP)
|65,3 Mrd. USD
|–
|Gewinn je Aktie (GAAP, verwässert)
|2,70 USD
|–
|Dividende je Aktie
|0,25 USD
|Stichtag 2.12., Zahlung 23.12.2026
GAAP = US-Rechnungslegung. Das vierte Quartal enthält laut Unternehmen eine zusätzliche Woche; die Prognose schließt China-Rechenzentrumsgeschäft aus.
Quelle: NVIDIA Corporation, Pressemitteilung zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (17.11.2026)
Auffällig ist der erwartete Rückgang der Bruttomarge im vierten Quartal. Nach Angaben aus dem Umfeld des Unternehmens gilt es als Margentief, bevor die neue Plattform Vera Rubin hochläuft; belastbar belegt ist das nur über die Prognose von 71 bis 72 Prozent. Der nächste Quartalsbericht wird Ende Februar 2027 erwartet, ein Termin ist nicht bestätigt.
Konsens
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose für 2027 und 2028?
Die Schätzungen der Analysten für Umsatz und Gewinn je Aktie liegen weit über dem aktuellen Niveau. Die Tabelle zeigt den Konsens, wie ihn Datenanbieter nach den Quartalszahlen ausweisen; die Werte können sich nach den jüngsten Kurszielkürzungen noch verschieben.
|Kennzahl
|GJ 2027e
|GJ 2028e
|GJ 2029e
|Umsatz
|rund 424 Mrd. USD
|rund 709 Mrd. USD
|–
|Gewinn je Aktie
|9,67 USD
|16,24 USD
|–
|KGV (Redaktionsrechnung)
|rund 15
|rund 9
|–
|Forward-KGV laut Datenanbieter
|rund 10,3
|–
|–
Geschäftsjahr endet Ende Januar. KGV als Redaktionsrechnung (Kurs 149,30 USD geteilt durch Gewinn je Aktie). Konsens FY2028 überwiegend vor der Anhebung des Ausblicks; FY2029 nicht ermittelt.
Quelle: Analystenkonsens (Datenanbieter), Stand 18. bis 25.11.2026; Redaktionsrechnung
Zum Vergleich: Im Peer-Vergleich liegt die Nvidia Aktie bei den erwarteten Gewinnen günstiger als die Konkurrenten.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Nvidia
|rund 10,3
|Broadcom
|rund 17,5
|AMD
|rund 28
Stichtage unterschiedlich: Nvidia 25.11.2026, AMD 22.11., Broadcom 21.11.2026. Je nach Datenanbieter weichen die Werte ab (AMD bis rund 35).
Quelle: Datenanbieter, Stand 21. bis 25.11.2026
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Nvidia Aktie zu?
Der Konsens ist hoch, doch er sagt wenig über die Richtung. Je nach Datenanbieter liegt das durchschnittliche Kursziel zwischen 242 und 247 Dollar bei rund 60 Analysten, die große Mehrheit empfiehlt Kaufen. Das höchste Ziel beträgt 425 Dollar, das niedrigste 130 Dollar. Seit dem Rücktritt von Huang sind die Revisionen aber deutlich: Mehrere Häuser haben ihre Ziele um die Hälfte oder mehr gekürzt und teils auf Halten abgestuft.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|HSBC
|Halten (zuvor Kaufen)
|170 USD
|ca. 14.11.2026
|Analystenstudie HSBC
|Melius Research
|Halten (zuvor Kaufen)
|185 USD (zuvor 315)
|Mitte November
|Analystenstudie Melius
|Evercore ISI
|–
|186 USD (zuvor 465)
|Mitte November
|Analystenstudie Evercore ISI
|Baird
|Neutral (zuvor Outperform)
|200 USD (zuvor 500)
|11.11.2026
|Analystenstudie Baird
|Bernstein
|–
|200 USD (zuvor 400)
|Mitte November
|Analystenstudie Bernstein
|Stifel
|–
|205 USD (zuvor 315)
|Mitte November
|Analystenstudie Stifel
|RBC
|–
|230 USD (zuvor 330)
|Mitte November
|Analystenstudie RBC
|Wells Fargo
|–
|250 USD (zuvor 300)
|18.11.2026
|Analystenstudie Wells Fargo
|Jefferies
|Kaufen
|250 USD (zuvor 300)
|ca. 18.11.2026
|Analystenstudie Jefferies
|Citigroup
|–
|285 USD (zuvor 315)
|10.11.2026
|Analystenstudie Citigroup
Sortiert nach Kursziel. „–“ = Rating in den vorliegenden Meldungen nicht genannt. „Mitte November“ = Datum nur ungefähr bekannt. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantie.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, wiedergegeben nach Marktberichten
Besonders deutlich wird die Skepsis bei Baird: Analyst Tristan Gerra nahm Nvidia am 11. November aus der Favoritenliste und senkte das Kursziel von 500 auf 200 Dollar, mit Verweis auf die Unsicherheit bei Politik und Führung. HSBC begründet die Abstufung mit dem fehlenden formalen Nachfolgeplan und den Exportregeln. Auf der anderen Seite argumentieren die Bullen, dass der Wert der Aktie von den Zahlen getragen wird, nicht von der Personalie.
Bei der Bewertung dieser Zahlen lohnt der Blick auf die Spanne: Zwischen dem niedrigsten (130 Dollar) und dem höchsten Kursziel (425 Dollar) liegen mehr als 290 Dollar. Wer nur den Durchschnitt liest, übersieht die Streuung.
Charttechnik
Wie sieht das Chartbild der Nvidia Aktie aus?
Der Chart zeigt eine Aktie im Abwärtstrend. Nach dem Rekordschluss von 239,24 Dollar am 6. Oktober fiel die Nvidia Aktie bis zum Tief von 124,50 Dollar am 20. November. Der folgende Rebound brachte rund 19 Prozent, doch der Kurs liegt klar unter der 50-Tage-Linie (rund 203,65 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 202,87 Dollar). Der Relative-Strength-Index von rund 37 liegt unter 50, aber noch nicht im überverkauften Bereich unter 30.
Als Unterstützungen gelten nach Marktbeobachtern der Bereich um 141 Dollar (Tagestief vom 25. November) und das Novembertief bei 124,50 Dollar. Nach oben liegen Widerstände bei rund 155 Dollar (Schlusskurs vom 24. November), rund 160 Dollar und im Bereich des Montags-Hochs von 171,50 Dollar. Diese Marken beschreiben den Chart, sie sind keine Prognose.
Szenarien
Nvidia Aktie 2026/2027: Bull-, Base- und Bear-Case der Analysten
|Szenario
|Argumente laut Analysten
|Kursmarken Dritter
|Bull-Case
|Umsatz und Marge tragen, Nachfrage übersteigt das Angebot, Bewertung nahe dem niedrigsten KGV seit Jahren
|Konsens rund 242–247 USD, höchstes Ziel 425 USD
|Base-Case
|Zahlen stark, aber Führungs- und Exportrisiko drücken den Bewertungsaufschlag
|Ziele nach Kürzungen 200–250 USD
|Bear-Case
|Governance, S&P-Herabstufung, Lieferbeschränkungen, Margenrückgang
|HSBC 170 USD, niedrigstes Ziel 130 USD
Kursmarken sind Kursziele von Analysten, keine Prognose von aktiencheck.de. Kursziele sind keine Garantie.
Quelle: Analystenstudien (siehe Tabelle der Kursziele); Datenanbieter für Konsens und Spanne
Termine
Was Anleger der Nvidia Aktie jetzt beobachten
27. November 2026: Die US-Börse handelt nur bis 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ).
1. bis 3. Dezember 2026: Angekündigte Anhörungen im US-Kongress zur Unternehmensführung (Termine selbst prüfen).
2. Dezember 2026: Stichtag der Dividende von 0,25 Dollar je Aktie, Zahlung am 23. Dezember.
9. Dezember 2026: Zinsentscheidung der US-Notenbank.
Bis Februar 2027: Entscheidung von S&P über das Rating.
Ende Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktie Prognose
Wie lautet die Nvidia Aktie Prognose der Analysten? Der Durchschnitt der Kursziele liegt je nach Datenanbieter bei rund 242 bis 247 Dollar. Mehrere Häuser haben ihre Ziele zuletzt aber auf 170 bis 250 Dollar gesenkt.
Welches Kursziel hat die Nvidia Aktie? Die Spanne der Kursziele reicht von 130 bis 425 Dollar. Baird nennt 200 Dollar, HSBC 170 Dollar, Jefferies 250 Dollar.
Warum fällt die Nvidia Aktie? Auslöser sind der Führungswechsel mit Rücktritt und Rückkehr von Jensen Huang, die S&P-Warnung, Exportbeschränkungen und die Angst vor einem Ende des KI-Investitionsbooms.
Wann legt Nvidia die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal werden Ende Februar 2027 erwartet; ein Termin ist nicht bestätigt.
Ist die Nvidia Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Sie fasst Zahlen und Einschätzungen Dritter zusammen.
Hinweis zur Weitergabe: Der Beitrag gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser wieder. Die Einschätzung von HSBC (Halten, Kursziel 170 US-Dollar, ca. 14. November 2026) stammt von HSBC; die zugehörigen Offenlegungen finden Sie hier. Offenlegungen weiterer genannter Häuser: Bernstein, Melius Research, Stifel, Wells Fargo, Jefferies. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Halten, Kursziel 170,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von HSBC (Research). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 26.11.2026, 11:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 26.11.2026, 11:18 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: HSBC (Research).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.