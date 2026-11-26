Der November war für die Nvidia Aktie ein Monat der Schlagzeilen. Gründer und CEO Jensen Huang trat am 12. November zurück und kehrte am 23. November auf Beschluss des Verwaltungsrats zurück; der Kurs sprang an jenem Montag um rund 31 Prozent auf 165,05 Dollar. Danach kam die Ernüchterung: Am 24. November verlor die Aktie weiter, und am 25. November setzte S&P Global Ratings das Emittentenrating AA auf CreditWatch Negative. Eine Herabstufung um eine Stufe ist binnen 90 Tagen möglich.

Die Agentur begründet den Schritt nach Unternehmensangaben und Berichten nicht mit dem operativen Geschäft, sondern mit Fragen zur Aufsicht: Unabhängigkeit langjähriger Verwaltungsratsmitglieder, fehlende Nachfolgeplanung für den Gründer und China-Risiken. Wettbewerbsposition und Finanzkraft sieht S&P zunächst unverändert. Moody's bestätigte laut Berichten Aa1 mit stabilem Ausblick. Hinzu kommen ein unbestätigter Pressebericht über einen Lieferstopp an Fertigungspartner in südostasiatischen Ländern wegen verschärfter US-Exportkontrollen sowie die Sorge vor höheren Zinsen: Die Kerninflation fiel zuletzt höher aus als erwartet.