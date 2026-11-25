Der Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten hat sich am 25. November fortgesetzt. Nach Marktberichten drückten mehrere Faktoren gleichzeitig: die höher als erwartet ausgefallene Kerninflation (Core-PCE für Oktober 3,3 Prozent), die damit gestiegene Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember, neue US-Zollvorschläge gegen mehrere Handelspartner sowie Sorgen um die Verschuldung KI-naher Unternehmen, die sich in steigenden Absicherungskosten für Kreditausfälle zeigt. Hinzu kam ein schwacher Ausblick einzelner Halbleiterzulieferer, der den Sektor zusätzlich belastete.

Die Nvidia Aktie reagiert damit auf ein Umfeld, in dem die Anleger Wachstum nicht mehr um jeden Preis bezahlen. Die Rally der vergangenen Tage nach der Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang ist weitgehend verpufft. Aus Sicht der Marktbeobachter ist das weniger ein Urteil über das Geschäft als über die Bewertungsmaßstäbe: Je höher die Zinsen, desto stärker werden künftige Gewinne abgezinst.