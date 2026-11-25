Die Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, Ticker NVDA) steht am Mittwoch erneut unter Druck: Gegen 19:26 Uhr MEZ (13:26 Uhr in New York) kostet das Papier an der Nasdaq 147,29 US-Dollar und liegt damit 5,2 Prozent unter dem Vortagesschluss. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten klingt dagegen völlig anders: Im Schnitt liegt das Kursziel laut Analysten-Konsens bei rund 247 Dollar – ein rechnerischer Abstand von zwei Dritteln.
Nvidia Aktie Prognose: Konsens-Kursziel bei rund 247 Dollar, Kurs um 147 Dollar – wie viel Vertrauen haben Analysten nach dem Ausverkauf?
Die Nvidia Aktie fällt am 25. November um gut 5 Prozent auf rund 147 Dollar, die Nvidia Aktienprognose der Analysten liegt dagegen im Schnitt bei etwa 247 Dollar. Was Konsens, Kursziele und Unternehmensprognose aussagen – und was dagegen spricht.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Ticker
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Marktkapitalisierung
- rund 3,74 Billionen USD
- Dividende
- 0,25 USD je Quartal, zahlbar am 23.12.2026
- Nächste Quartalszahlen
- voraussichtlich Ende Februar 2027
Stand: 25.11.2026, Intraday-Stand 19:26 Uhr MEZ; Schlusskurs bei Redaktionsschluss noch offen
Wie passt das zusammen? Die Nvidia Aktie hat seit dem Rekordhoch von 243,37 Dollar am 7. Oktober 2026 rund 40 Prozent verloren, am 21. November markierte sie ein 52-Wochen-Tief bei 124,50 Dollar. Am Mittwoch lastete der breite Ausverkauf bei KI- und Chipwerten auf dem Papier: Das Tagestief lag bei 141,17 Dollar, am Nachmittag erholte sich der Kurs deutlich. Der Konzern selbst liefert dazu das Gegenbild: Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027, mehr als eine Verdopplung zum Vorjahr, und ein Ausblick von rund 130 Milliarden Dollar für das laufende Quartal.
Konsens weit über dem Kurs
Laut Analysten-Konsens (Stand 24.11.2026) bewerten 59 von 62 Analysten die Nvidia Aktie mit „Kaufen“ oder „Strong Buy“, zwei mit „Halten“, einer mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 246,67 Dollar.
Kursziele zuletzt gesenkt
Nach den Zahlen vom 17. November kürzten mehrere Häuser ihre Ziele, darunter Jefferies und Wells Fargo von 300 auf 250 Dollar, blieben aber klar über dem aktuellen Kurs.
Unternehmensprognose stark
Nvidia stellt für das vierte Quartal einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar (plus/minus 3 Prozent) in Aussicht, bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent.
Risiken nicht kleinzureden
Zinserhöhungsängste, neue US-Zollvorschläge, Zweifel an der Finanzierung der KI-Kunden und Führungsfragen belasten die Bewertung.
Auslöser
Was ist bei der Nvidia Aktie passiert?
Der Ausverkauf bei Chip- und KI-Werten hat sich am 25. November fortgesetzt. Nach Marktberichten drückten mehrere Faktoren gleichzeitig: die höher als erwartet ausgefallene Kerninflation (Core-PCE für Oktober 3,3 Prozent), die damit gestiegene Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember, neue US-Zollvorschläge gegen mehrere Handelspartner sowie Sorgen um die Verschuldung KI-naher Unternehmen, die sich in steigenden Absicherungskosten für Kreditausfälle zeigt. Hinzu kam ein schwacher Ausblick einzelner Halbleiterzulieferer, der den Sektor zusätzlich belastete.
Die Nvidia Aktie reagiert damit auf ein Umfeld, in dem die Anleger Wachstum nicht mehr um jeden Preis bezahlen. Die Rally der vergangenen Tage nach der Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang ist weitgehend verpufft. Aus Sicht der Marktbeobachter ist das weniger ein Urteil über das Geschäft als über die Bewertungsmaßstäbe: Je höher die Zinsen, desto stärker werden künftige Gewinne abgezinst.
Das Unternehmen
Wie verdient Nvidia Geld – und was treibt das Wachstum?
Nvidia entwickelt Grafikprozessoren, KI-Beschleuniger sowie Netzwerk- und Softwareplattformen für Rechenzentren. Etwa 93 Prozent des Umsatzes stammen aus dem Rechenzentrumsgeschäft: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Quartal bis 25. Oktober 2026) erlöste dieser Bereich 107,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 110 Prozent zum Vorjahr. Die Plattformen Blackwell und die neue Generation Vera Rubin sind die Treiber. Die Softwareplattform CUDA bindet Entwickler an das Ökosystem und gilt unter Analysten als wichtiger Burggraben.
Zahlen und Guidance
Wie sieht die Nvidia Aktienprognose des Unternehmens selbst aus?
Die Unternehmensprognose ist das stärkste Argument der Optimisten. Nvidia meldete am 17. November für das dritte Quartal einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar (plus 20 Prozent zum Vorquartal, plus 103 Prozent zum Vorjahr), einen Gewinn je Aktie von 2,68 Dollar nach Non-GAAP-Rechnung (Vorjahr 1,27 Dollar) und eine Bruttomarge von rund 74,9 Prozent. Für das vierte Quartal peilt das Management 130 Milliarden Dollar Umsatz an, allerdings ohne Rechenzentrums-Geschäft in China und bei einer geringeren Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent. Über die ersten neun Monate erwirtschaftete der Konzern einen freien Cashflow von 113,7 Milliarden Dollar und kündigte zusätzliche Aktienrückkäufe an; die Ermächtigung beträgt noch rund 227 Milliarden Dollar. Die Quartalsdividende liegt bei 0,25 Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Umsatz Q3 FY2027
|115,8 Mrd. USD (+103 % zum Vorjahr)
|17.11.2026
|Gewinn je Aktie Q3 (Non-GAAP)
|2,68 USD (Vorjahr 1,27 USD)
|17.11.2026
|Umsatz-Guidance Q4 FY2027
|130 Mrd. USD (±3 %)
|17.11.2026
|Gewinnschätzung nächste vier Quartale
|rund 12,06 USD je Aktie
|13.11.2026
|KGV auf diese Schätzung
|rund 12
|rechnerisch
|Gewinnschätzung Geschäftsjahr 2028
|15,91 USD je Aktie (52 Analysten)
|08.11.2026
|KGV auf die Schätzung 2028
|rund 9
|rechnerisch
Forward-KGV rechnerisch auf Basis des Kurses von 147,29 USD (25.11.2026, 19:26 Uhr MEZ); Schätzungen stammen aus dem Analysten-Konsens, Stand 8. bis 13.11.2026, und sind seit den Zahlen vom 17.11. teils überholt.
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 17.11.2026; Analysten-Konsens; eigene Berechnung
Analysten
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose der Analysten?
Die Nvidia Aktienprognose der Wall Street ist im Kern positiv, aber nicht mehr so euphorisch wie vor einigen Wochen. Laut Analysten-Konsens vom 24. November sprechen 59 von 62 Häusern eine Kaufempfehlung aus, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 246,67 Dollar. Gegenüber 147,29 Dollar entspricht das rechnerisch einem Abstand von etwa 67 Prozent. Frühere Konsenswerte von über 300 Dollar sind überholt, weil mehrere Häuser ihre Ziele nach den Quartalszahlen und dem Kursrutsch gekürzt haben.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Jefferies
|Buy
|250 USD (zuvor 300)
|18.11.2026
|Wells Fargo
|positiv
|250 USD (zuvor 300)
|18.11.2026
|Morgan Stanley
|Overweight
|260 USD (zuvor 267)
|18.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|220 USD (bestätigt)
|18.11.2026
|Barclays
|Overweight
|210 USD (bekräftigt)
|18.11.2026
|Cantor Fitzgerald
|positiv
|250 USD (bestätigt)
|18.11.2026
|Bernstein
|–
|200 USD (gesenkt)
|um den 12.11.2026
Kursziele Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Datum: Veröffentlichung nach den Quartalszahlen am 17.11.2026 (Bernstein: um den 12.11.2026). Rating-Angaben, soweit bekannt. Weitere Häuser siehe Hinweis zur Weitergabe.
Quelle: Veröffentlichungen der genannten Analystenhäuser
Die Bandbreite der genannten Ziele reicht damit von 200 bis 260 Dollar. Selbst das niedrigste hier genannte Ziel liegt klar über dem aktuellen Kurs. Das ist jedoch kein Garant: Kursziele beziehen sich meist auf zwölf Monate und gehen von Annahmen zu Nachfrage, Margen und Zinsen aus, die sich ändern können. Morgan Stanley verweist in seiner Studie laut Berichten darauf, dass die Aktie auf Basis der Gewinnschätzung für 2028 mit rund dem Zwölffachen bewertet sei.
Bewertung
Ist die Nvidia Aktie im Branchenvergleich günstig?
Auf Basis der erwarteten Gewinne wirkt Nvidia im Vergleich zu den Konkurrenten niedrig bewertet. Mitte November lag das erwartete KGV des Konzerns bei rund 13,5, bei Broadcom bei etwa 22 und bei AMD bei etwa 40. Seitdem sind alle drei Aktien deutlich gefallen, die Abstände dürften aber ähnlich geblieben sein. Der Abschlag erklärt sich aus Sicht von Marktbeobachtern mit dem Risiko, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung abflacht oder Kunden zu eigenen Chips wechseln.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|Nvidia
|rund 13,5
|Broadcom
|rund 22
|AMD
|rund 40
Stand 13.11.2026; Kurse seither deutlich gefallen, Werte daher nur als Größenordnung zu verstehen.
Quelle: Eigene Zusammenstellung aus Marktdaten
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Nvidia Aktie?
Technisch ist das Bild angeschlagen. Der Kurs liegt deutlich unter der 50-Tage-Linie (rund 194 Dollar) und der 200-Tage-Linie (rund 209 Dollar). Als Unterstützung gelten Marken um 146 und 141 Dollar, darunter das Zwischentief bei etwa 127 Dollar und das Jahrestief bei 124,50 Dollar. Das Tagestief vom Mittwoch bei 141,17 Dollar fiel nahe an die zweite Marke. Als Widerstand nennen Marktbeobachter Niveaus um 155, 160 und 169 Dollar. Der Relative-Stärke-Index lag vor dem Kursrutsch bei gut 41 und damit im neutralen bis schwachen Bereich. Charttechnik ist beschreibend und keine Kursprognose.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Was Analysten diskutieren
|Szenario
|Argumentation laut Analysten
|Kursziel-Marke Dritter
|Bull
|Nachfrage übersteigt das Angebot, Vera Rubin steigert den Umsatz je Gigawatt, Rückkäufe stützen
|bis 260 USD (Morgan Stanley)
|Base
|Wachstum bleibt hoch, Bewertung normalisiert sich, Konsens bleibt über dem Kurs
|rund 247 USD (Konsens)
|Bear
|Margendruck, KI-Finanzierung, Wettbewerb durch eigene Chips der Kunden, Zins- und Zollrisiken
|200 USD (Bernstein, niedrigstes genanntes Ziel)
Keine Kursprognose von aktiencheck.de. Die Kursmarken sind Ziele der genannten Häuser und kein Versprechen.
Quelle: Studien der genannten Analystenhäuser, Analysten-Konsens
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt?
4. Dezember: US-Arbeitsmarktbericht, wichtig für die Zinserwartung.
9. Dezember: Zinsentscheid der US-Notenbank; Märkte erwarten laut Terminmarkt eine Erhöhung.
23. Dezember: Auszahlung der Quartalsdividende von 0,25 Dollar.
Ende Februar 2027: voraussichtlich die nächsten Quartalszahlen.
Laufend: Kursziel-Anpassungen der Analysten nach dem jüngsten Kursrutsch.
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktienprognose
Wie hoch ist das Kursziel für die Nvidia Aktie? Laut Analysten-Konsens vom 24. November 2026 liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 247 US-Dollar, die hier genannten Einzelziele reichen von 200 bis 260 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was sagt die Nvidia Aktienprognose des Unternehmens? Nvidia peilt für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von rund 130 Milliarden Dollar an, bei einer Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent.
Warum fällt die Nvidia Aktie trotz Rekordzahlen? Nach Marktberichten belasten Zinserhöhungserwartungen, Zollvorschläge, Zweifel an der Finanzierung der KI-Investitionen und Führungsfragen die Bewertung der Aktie.
Wie lautet die Nvidia Aktie Prognose für 2026 und 2027? Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2028 im Schnitt einen Gewinn von 15,91 Dollar je Aktie (Stand 8. November 2026); Nvidia selbst gibt nur den Ausblick für das laufende Quartal.
Wann legt Nvidia die nächsten Zahlen vor? Voraussichtlich Ende Februar 2027; ein offizieller Termin lag zum Redaktionsschluss nicht vor.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Ratings und Kursziele stammen von den jeweiligen Analystenhäusern und werden unverändert weitergegeben; aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung ab. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen der Quellen: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Barclays, Wells Fargo, Cantor Fitzgerald, Bernstein.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Analystenhäuser, u. a. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Barclays, Wells Fargo, Cantor Fitzgerald, Bernstein vom 18.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: Analystenhäuser, u. a. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Barclays, Wells Fargo, Cantor Fitzgerald, Bernstein.
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