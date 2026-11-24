Mittel- bis langfristig bleibt die Nvidia-Aktie ein Hauptprofiteur des KI-Booms: Die Rechenzentrumsumsätze haben sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt, laut Unternehmen soll das Wachstum im Geschäftsjahr 2028 bei rund 75% liegen. Hyperscaler lieferten 60,1 Milliarden US-Dollar, KI-Cloud-, Industrie- und Unternehmenskunden 47,5 Milliarden US-Dollar (+195%). Die Abhängigkeit vom Rechenzentrumsgeschäft ist mit rund 93% des Umsatzes allerdings hoch, und China fällt als Wachstumsmarkt im Ausblick komplett aus.

Hinzu kommt die Frage der Unternehmensführung. Der Verwaltungsrat hatte Huang erst abgesetzt, dann auf politischen Druck wieder eingesetzt. Kritiker sehen darin ein Zeichen, dass die Kontrolle des Gremiums über den Gründer begrenzt ist - Huang hält über 3% der Aktien. Die Vorfälle zeigen zudem, wie stark Nvidia von Washington abhängt: Exportregeln für China und die Nähe zur Regierung sind Chance und Risiko zugleich.