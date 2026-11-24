Die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040, FSE: NVD, NASDAQ: NVDA) hat am Montag eine der wildesten Handelssitzungen ihrer Geschichte hingelegt: Nachdem der Verwaltungsrat Jensen Huang nur gut zwei Wochen nach dessen Rücktritt wieder als CEO eingesetzt hat, schoss der Kurs um 31,48% auf 165,05 US-Dollar. Die Nvidia-Aktie Prognose steht damit vor einer neuen Frage: Ist das Führungsproblem gelöst - oder fängt der Ärger erst richtig an?
Nvidia Aktie Prognose: Trump greift ein, Klagen drohen - Aktie +31%, ist der Skandal damit vorbei?
Die Nvidia-Aktie Prognose nach dem Paukenschlag: Der Verwaltungsrat holt Jensen Huang auf Druck von Trump als CEO zurück, die Aktie gewinnt an einem Tag rund 31%. Doch SEC-Probe, Sammelklagen und Megaspeed-Ermittlungen bleiben - die Analyse mit Chartbild, Zahlen und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Ticker
- NVDA (Nasdaq)
- ISIN
- US67066G1040
- Schlusskurs Vorwoche (20.11.)
- 125,53 US-Dollar
- 52-Wochen-Spanne
- rund 124,50 bis 243,37 US-Dollar
- Nächste Dividende
- 0,25 US-Dollar je Aktie, Zahltag 23.12.2026
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, Kurs in US-Dollar
Die aktuellen News
Trump greift ein, Huang ist zurück
Was am Wochenende hinter den Kulissen lief, wirkt wie ein Wirtschaftskrimi: Huang war am 12. November zurückgetreten, am Montag ist er wieder da - einstimmig vom Verwaltungsrat bestätigt und, so die Berichte, mit kräftigem Anschub aus dem Weißen Haus.
Der Rücktritt vom 12. November folgte auf Medienberichte über außereheliche Beziehungen des Nvidia-Chefs, darunter eine mit Alice Huang, einer früheren Führungskraft des in Singapur ansässigen Nvidia-Kunden Megaspeed. US-Geheimdienstkreise halten sie laut Berichten für eine Agentin Chinas - bewiesen ist das öffentlich nicht. Finanzchefin Colette Kress übernahm kommissarisch, Harvey C. Jones wurde erster Verwaltungsratschef. Noch am 17. November hieß es laut Reuters, eine Rückkehr Huangs sei im Gremium kein Thema. Dann kippte die Lage: Laut Berichten von CNBC und dem "Wall Street Journal" sicherte US-Präsident Donald Trump dem Gremium zu, Huang habe keine Gesetze zur nationalen Sicherheit verletzt. Trump selbst sagte dem Sender CNBC, er habe "direkt und indirekt" mit dem Verwaltungsrat gesprochen und ihn überzeugt. Nvidia nennt in seiner Pflichtmitteilung als Grundlage die "Einschätzung von hochrangigen Stellen der US-Regierung".
Der Markt reagierte euphorisch: Der Nasdaq Composite legte um rund 6,5% zu, der beste Tag seit April 2025. Nvidia gewann nach Berichten rund 950 Milliarden US-Dollar an Börsenwert in einer Sitzung. Doch die Kritik ließ nicht auf sich warten. Parteiübergreifend wurde die Einmischung des Präsidenten scharf kritisiert, die demokratischen Senatoren Chuck Schumer und Elizabeth Warren kündigten Aufklärung an. Bernstein-Analyst Stacy Rasgon hob die Aktie zwar wieder auf "Outperform", nannte das Krisenmanagement des Gremiums aber "frankly, clown-like".
Die juristische Zeitbombe
Sammelklagen, SEC und Megaspeed
Im Hintergrund tickt ein Rechtsrisiko, das der Kurssprung nicht aus der Welt schafft.
Bereits am 9. November reichte die Kanzlei Rosen Law Firm beim Bundesbezirksgericht für den Nördlichen Bezirk von Kalifornien die erste Wertpapier-Sammelklage ein (Kistenmacher v. NVIDIA). Sie richtet sich gegen Nvidia und Huang. Die Kläger werfen dem Konzern vor, Anleger über seine Geschäfte mit Megaspeed und über Huangs Verbindung zu einer Megaspeed-Managerin irregeführt zu haben. Die Klägerklasse umfasst laut Rosen Käufer von Nvidia-Papieren zwischen dem 9. Oktober 2025 und dem 8. November 2026. Die Kanzlei Hagens Berman, die ebenfalls Anleger wirbt, spricht von einer erweiterten Klägerklasse ab dem 19. Dezember 2024 bis zum 12. November 2026. Interessenten, die die Führung des Verfahrens übernehmen wollen, haben bis zum 8. Januar 2027 Zeit. Zwei Tage nach der Sammelklage folgte eine Aktionärsklage im Namen des Unternehmens gegen Huang (Vanegas v. Huang), die die Aufsicht des Verwaltungsrats thematisiert.
Dazu kommen Behörden: Laut "Wall Street Journal" hat die US-Börsenaufsicht SEC eine zivilrechtliche Untersuchung eröffnet, die auch klären soll, ob Nvidias Angaben Anleger in die Irre führten - eine offizielle Bestätigung von SEC oder Nvidia liegt nicht vor. Das Justiz- und das Handelsministerium bestätigten gemeinsam Ermittlungen zu Megaspeed, dem Unternehmen wird vorgeworfen, Nvidia-Chips nach China weitergeleitet zu haben. Auch Kaliforniens Generalstaatsanwalt Rob Bonta prüft laut Berichten ein Vorgehen.
Die Quartalszahlen
Das Geschäft läuft auf Hochtouren
Operativ gibt es an der Nvidia-Aktie wenig zu meckern: Die Zahlen vom 17. November waren die sechste Übertreffung der Erwartungen in Folge.
Nvidia meldete für das dritte Geschäftsquartal (bis 25. Oktober) einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103% zum Vorjahr und 20% zum Vorquartal. Analysten hatten mit rund 108,7 bis 109 Milliarden gerechnet. Das Rechenzentrumsgeschäft steuerte 107,6 Milliarden US-Dollar bei (+110%). Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 US-Dollar nach erwarteten 2,47 US-Dollar. Für das vierte Quartal stellt Nvidia einen Umsatz von rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht (plus/minus 3%), und zwar ohne jeden Umsatz mit Rechenzentrums-Chips in China. Die neue Plattform Vera Rubin ist laut Unternehmen angelaufen. An die Aktionäre flossen im Quartal 28,1 Milliarden US-Dollar über Rückkäufe und Dividenden.
|Kennzahl
|Ist
|Erwartung/Vergleich
|Umsatz
|115,8 Mrd. US-Dollar
|rund 108,7 Mrd. US-Dollar
|Rechenzentrum
|107,6 Mrd. US-Dollar
|+110% zum Vorjahr
|Gewinn je Aktie
|2,68 US-Dollar
|2,47 US-Dollar
|Ausblick Q4
|130 Mrd. US-Dollar (+/-3%)
|ohne China-Rechenzentrum
Quelle: Nvidia, Pressemitteilung vom 17.11.2026; 24/7 Wall St. (Konsens)
Bewertungsseitig wirkt der Titel trotz der Rally nicht überzogen: Datenanbieter nennen auf Basis der Gewinnschätzungen ein erwartetes KGV von rund 11. Das spiegelt die Sorge, dass Regulierung und Exportkontrollen das Wachstum bremsen könnten.
Das Chartbild
Zwischen Erholung und Prüfstand
Technisch liefert die Nvidia-Aktie ein Extrem: Am Freitag davor schloss sie bei 125,53 US-Dollar, nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von rund 124,50 US-Dollar. Die Kurslücke nach oben ließ den Titel auf 165,05 US-Dollar springen. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei rund 243,37 US-Dollar und damit weit entfernt. Chartbeobachter nennen den Bereich um 164,60 US-Dollar als kurzfristige Haltemarke. Fällt der Kurs darunter zurück, spräche das für Gewinnmitnahmen nach dem Rekordsprung. Gleitende Durchschnitte und Indikatoren haben wir nicht ermittelt; die Einordnung ist beschreibend.
Die Analysten
Hochstufungen, aber mit Vorbehalt
Mehrere Häuser reagierten binnen Stunden. Die folgenden Einschätzungen stammen von Dritten und werden unverändert wiedergegeben; aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Bernstein
|Outperform (hochgestuft)
|200 US-Dollar
|Oppenheimer
|Outperform (hochgestuft)
|250 US-Dollar
|StoneX
|Buy (hochgestuft)
|270 US-Dollar
|Melius Research
|Buy (hochgestuft)
|220 US-Dollar
|Citi
|Buy
|240 US-Dollar
|Piper Sandler
|Overweight
|230 US-Dollar
|Stifel
|Buy
|205 US-Dollar
Quelle: CNBC, Motley Fool, TradingKey, Investing.com, Stand 23./24.11.2026
Der von TipRanks erfasste Durchschnitt aller Kursziele liegt bei rund 232 US-Dollar, andere Datenanbieter nennen Werte um 245 US-Dollar. Der Tenor: Die Rückkehr beseitigt das "Key-Person-Risiko", doch laufende Untersuchungen könnten die Bewertung vorerst deckeln.
Das große Bild
Rekordgeschäft, aber Governance-Frage
Mittel- bis langfristig bleibt die Nvidia-Aktie ein Hauptprofiteur des KI-Booms: Die Rechenzentrumsumsätze haben sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt, laut Unternehmen soll das Wachstum im Geschäftsjahr 2028 bei rund 75% liegen. Hyperscaler lieferten 60,1 Milliarden US-Dollar, KI-Cloud-, Industrie- und Unternehmenskunden 47,5 Milliarden US-Dollar (+195%). Die Abhängigkeit vom Rechenzentrumsgeschäft ist mit rund 93% des Umsatzes allerdings hoch, und China fällt als Wachstumsmarkt im Ausblick komplett aus.
Hinzu kommt die Frage der Unternehmensführung. Der Verwaltungsrat hatte Huang erst abgesetzt, dann auf politischen Druck wieder eingesetzt. Kritiker sehen darin ein Zeichen, dass die Kontrolle des Gremiums über den Gründer begrenzt ist - Huang hält über 3% der Aktien. Die Vorfälle zeigen zudem, wie stark Nvidia von Washington abhängt: Exportregeln für China und die Nähe zur Regierung sind Chance und Risiko zugleich.
Die Prognose
Nvidia-Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist nach einem Tag wie diesem nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nachrichtenlage entscheidet
Hält der Kurs die Marke um 165 US-Dollar, könnte sich die Erholung festigen. Neue Meldungen zur SEC-Untersuchung, die Anhörung im Senat am 3. Dezember und Kritik an der Rolle des Weißen Hauses können die Stimmung jedoch schnell drehen. Die Dividende von 0,25 US-Dollar wird am 23. Dezember gezahlt.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Zahlen gegen Rechtsrisiko
Liefert Nvidia den Ausblick von 130 Milliarden US-Dollar, spricht die Bewertung für eine Neubewertung. Zieht sich dagegen eine Vergleichs- oder Strafzahlung hin oder verschärfen sich Exportregeln, bleibt ein Abschlag. Bis zur Frist am 8. Januar 2027 klärt sich, wer die Sammelklage anführt.
Langfristig (ab 2028): KI-Nachfrage und Führung
Entscheidend sind der KI-Investitionszyklus, der Vera-Rubin-Hochlauf und die Frage, ob Nvidia Governance und China-Geschäft stabil aufstellt. Ein klarer Nachfolgeplan für Huang fehlt bislang.
Wichtige Termine für die Nvidia-Aktie: 3. Dezember (Senatsanhörung, laut Bericht), 23. Dezember (Dividendenzahltag), 8. Januar 2027 (Frist Sammelklage) sowie die Zahlen zum vierten Quartal, die in der Regel Ende Februar folgen.
FAQ zur Nvidia-Aktie
Warum ist die Nvidia-Aktie am Montag so stark gestiegen? Der Verwaltungsrat hat Jensen Huang als CEO zurückgeholt. Das beseitigte die Sorge um die Unternehmensführung, der Kurs sprang um 31,48% auf 165,05 US-Dollar.
Hat Donald Trump die Rückkehr durchgesetzt? Trump sagte, er habe "direkt und indirekt" mit dem Verwaltungsrat gesprochen. Laut Berichten sicherte er dem Gremium zu, Huang habe keine Gesetze zur nationalen Sicherheit verletzt. Nvidia nennt Einschätzungen von hochrangigen Stellen der US-Regierung.
Was werfen die Sammelklagen Nvidia vor? Die Kläger behaupten, Nvidia habe Anleger über Geschäfte mit Megaspeed und Huangs Verbindung zu einer Megaspeed-Managerin getäuscht. Die Vorwürfe sind nicht bewiesen.
Wie lautet die Nvidia-Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend positiv, mit Kurszielen zwischen rund 200 und 270 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Ist die Nvidia-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.