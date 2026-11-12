Selten stand eine Aktie in so kurzer Zeit vor zwei so großen Weichenstellungen. Der Verwaltungsrat von Nvidia berät über die Zukunft von Gründer und Chef Jensen Huang, das Wall Street Journal berichtet über einen vorbereiteten Rauswurf. Und in nur fünf Tagen, am 17. November, legt der wertvollste Chipkonzern der Welt Zahlen vor. Die Nvidia-Aktie notiert im Nachthandel bei 161,43 Dollar, bei Lang & Schwarz bei 145,58 Euro – rund ein Drittel unter dem Rekord vom Oktober. Unsere Nvidia-Aktie Prognose trennt, was kurzfristig zählt, von dem, was langfristig trägt.
Nvidia-Aktie Prognose: Huang-Beben fünf Tage vor den Zahlen – Absturz oder Comeback?
Der Verwaltungsrat berät über den Rauswurf von Jensen Huang, am 17. November folgen die Quartalszahlen. Unsere Nvidia-Aktie Prognose spielt die drei Szenarien der Führungskrise durch, zeigt, was die Zahlen liefern müssen, und ordnet ein, was Wachstum und Bewertung mittel- bis langfristig über den KI-Konzern verraten.
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Die Ausgangslage
Eine Woche, zwei Schocks: Warum die Nvidia-Aktie unter Druck steht
Die Nvidia-Aktie hat in einer Woche zwei völlig unterschiedliche Schläge eingesteckt: einen politischen und einen persönlichen.
Am 5. November fiel die Aktie um 9,26 Prozent, nachdem die Demokraten bei den Kongresswahlen die Mehrheit errungen hatten und Anleger strengere Regeln für KI und den Bau von Rechenzentren fürchten. Am 8. November räumte Huang eine Affäre mit einer Managerin ein, die US-Behörden Berichten zufolge für eine chinesische Agentin halten; China weist das zurück. Der Verwaltungsrat leitete eine Untersuchung ein, sprach Huang aber zugleich das Vertrauen aus. Am Mittwochabend kippte die Lage: Die New York Times berichtete über eine zweite Beziehung Huangs, diesmal zu einer ihm unterstellten Führungskraft, das Wall Street Journal über Pläne für seine Ablösung. Laut CNBC und NBC beriet das Gremium noch am Abend. Eine Entscheidung hat Nvidia bis Donnerstagmorgen nicht bekanntgegeben.
Kurzfristige Prognose
Drei Szenarien für den Verwaltungsrat – und was sie für die Nvidia-Aktie bedeuten
Für die kurzfristige Nvidia-Aktie Prognose zählt zunächst nicht, ob Huang bleibt, sondern wie schnell Klarheit entsteht. Laut Berichten hat der Verwaltungsrat drei Optionen: Abberufung, Beurlaubung oder eine Rüge.
Szenario 1: Huang bleibt – mit Auflagen
Eine Rüge oder ein Verbleib unter Bedingungen könnte eine Erleichterungsrally auslösen, denn der Markt preist eine Ablösung bereits weitgehend ein. Auf der Prognoseplattform Polymarket setzten Wetter laut Reuters zuletzt mit 88 Prozent auf einen Abgang bis Jahresende. Die Altlasten bleiben aber: die Untersuchung der Kanzlei Wachtell Lipton, eine Sammelklage von Aktionären und das Interesse des Kongresses. Analysten wie Bernstein halten einen Verbleib nach den neuen Vorwürfen ohnehin für kaum vorstellbar.
Szenario 2: Schneller Schnitt mit Übergangslösung
Der Verwaltungsrat beruft Huang ab und benennt sofort eine Interimsführung. Laut Semafor unterstützen einige Direktoren Finanzchefin Colette Kress als Übergangschefin, als möglicher Dauerlösung wird Rechenzentrumschef Ian Buck gehandelt. Der erste Reflex dürfte negativ sein, doch ein klarer Schnitt beendet die Hängepartie. Für die Nvidia-Aktie wäre das wohl das berechenbarere Szenario.
Szenario 3: Hängepartie bis zu den Zahlen
Das ungünstigste Szenario: Keine Entscheidung, weitere Enthüllungen, und am 17. November eine Telefonkonferenz, in der die Führungsfrage jede Frage zu Umsatz und Margen überlagert. Jeder neue Bericht hat die Aktie in dieser Woche weiter gedrückt.
Huang hat intern seine Legitimität zu führen verloren – und extern seine Glaubwürdigkeit.
Die Gegenstimmen sind ebenso laut. Epic-Games-Chef Tim Sweeney verglich eine mögliche Ablösung mit Apples Entlassung von Steve Jobs. Futurum-Chef Daniel Newman sagte bei CNBC, Nvidia bräuchte für einen Nachfolger vom Format Huangs einen eigenen „Tim Cook“. Wie viel der Gründer wert ist, hat Dan Ives von Yorkville Ives beziffert: Mit Huang sieht er den fairen Wert bei 300 Dollar, ohne ihn bei 225 Dollar. Beides sind Einschätzungen eines Analysten – sie zeigen aber, welchen Abschlag der Markt für den Gründer ansetzt.
Der 17. November
Die Quartalszahlen: Was Nvidia liefern muss
Ausgerechnet in der schwersten Führungskrise der Firmengeschichte muss Nvidia beweisen, dass das Geschäft unberührt bleibt. Die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal (bis 25. Oktober) kommen am Dienstag gegen 22:20 Uhr MEZ, die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr.
Das Management hat für das Quartal einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt, plus oder minus 2 Prozent – ohne Umsätze mit Rechenzentrumschips in China. Analysten erwarten im Schnitt 108,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,47 Dollar. Das wären jeweils rund 90 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei der Bruttomarge rechnet Nvidia mit etwa 74 Prozent nach 75 Prozent im Vorquartal, weil Speicherchips teurer werden.
Nvidia-Umsatz je Quartal
Mrd. USD
- Ausblick des Managements
Quelle: Nvidia; Vorjahreswert aus Konsenswachstum abgeleitet
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q3 GJ 2026
|57,0
|Q2 GJ 2027
|96,2
|Q3 GJ 2027
|108,0
Das Rechenzentrumsgeschäft
Im Vorquartal wuchs es um 117 Prozent auf 89 Milliarden Dollar und stand für rund 92,5 Prozent des Umsatzes. Hier entscheidet sich, ob die KI-Nachfrage trägt.
Der Ausblick auf das vierte Quartal
Er ist traditionell wichtiger als die Ist-Zahlen. Ein Ausblick, der nur die Erwartungen trifft, dürfte in dieser Lage nicht reichen.
Die Marge
Steigende Speicherkosten drücken. Die Frage ist, wie weit – und ob höhere Stückzahlen das auffangen.
Wer spricht
Ob Huang, Kress oder eine Interimsführung die Telefonkonferenz leitet, wird ebenso genau beobachtet wie jede Zahl.
Ein Blick zurück mahnt zur Vorsicht: Laut einer Auswertung früherer Berichte hat Nvidia in den vergangenen zehn Quartalen jeweils sogar das obere Ende des eigenen Ausblicks übertroffen – trotzdem fiel die Aktie am Folgetag in sechs von zehn Fällen. Für die kurzfristige Nvidia-Aktie Prognose heißt das: Starke Zahlen sind notwendig, aber keine Garantie für steigende Kurse. Der Unterschied diesmal: Die Erwartungen an die Aktie sind nach dem Kurssturz deutlich gesunken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Das große Bild: Ein Wachstumskonzern zum Value-Preis?
Wer über die nächsten Tage hinausblickt, sieht ein Unternehmen, dessen Geschäft so stark wächst wie nie – und dessen Aktie so günstig bewertet ist wie selten.
Nach Angaben des Managements soll der Umsatz im kommenden Geschäftsjahr 2028 um rund 70 Prozent wachsen, und das Angebot bleibt nach Unternehmensangaben bis dahin knapp: Nvidia kann weniger liefern, als Kunden bestellen wollen. Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,31 Dollar für das laufende und 15,91 Dollar für das nächste Geschäftsjahr. Beim aktuellen Kurs ergibt das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 17 beziehungsweise rund 10. Für einen Konzern, der seinen Umsatz zuletzt mehr als verdoppelt hat, ist das ein ungewöhnlich niedriges Niveau.
Genau hier liegt der Kern der mittel- bis langfristigen Nvidia-Aktie Prognose: Der Markt zweifelt nicht an den Zahlen von heute, sondern an ihrer Dauer. Die niedrige Bewertung spiegelt drei Fragen wider – ob die Investitionen der Cloud-Konzerne in KI-Rechenzentren auf diesem Niveau weiterlaufen, ob Washington den Bau neuer Rechenzentren bremst, und wer Nvidias Technologiefahrplan in Zukunft bestimmt. Die Kunden selbst zeigten in dieser Woche keine Zurückhaltung: CoreWeave meldete eine Nachfrage nach KI-Rechenleistung, die das Angebot übersteigt.
Die Analysten
Kursziele zwischen 180 und 350 Dollar: Wall Street ist gespalten
Die Spannweite der Analystenmeinungen ist so groß wie selten. Bernstein stufte die Aktie nach den neuen Vorwürfen auf „Market-Perform“ ab und halbierte das Kursziel von 400 auf 200 Dollar; es erscheine unmöglich, dass der Verwaltungsrat Huang im Amt halte. Seaport rät mit einem Ziel von 180 Dollar zum Verkauf. Am anderen Ende bestätigte die Bank of America vor einer Woche ihr Kaufvotum mit 350 Dollar. Das durchschnittliche Kursziel lag vor der jüngsten Eskalation bei rund 327 Dollar – diese Zahl dürfte in den kommenden Tagen sinken, wenn weitere Häuser nachziehen. Alle genannten Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Nvidia-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Nvidia-Aktie Prognose?
Kurzfristig hängt die Aktie an zwei Ereignissen: der Entscheidung des Verwaltungsrats über Jensen Huang und den Quartalszahlen am 17. November. Eine schnelle, klare Entscheidung dürfte die Unsicherheit verringern, eine Hängepartie bis zu den Zahlen wäre das ungünstigste Szenario.
Wann veröffentlicht Nvidia die Quartalszahlen?
Am Dienstag, 17. November 2026, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr MEZ. Die Telefonkonferenz beginnt um 23:00 Uhr MEZ.
Was erwarten Analysten von den Nvidia-Zahlen?
Im Schnitt rund 108,8 Milliarden Dollar Umsatz und 2,47 Dollar Gewinn je Aktie. Nvidia selbst hat 108 Milliarden Dollar plus oder minus 2 Prozent in Aussicht gestellt.
Ist die Nvidia-Aktie günstig bewertet?
Gemessen an den Gewinnschätzungen der Analysten liegt das KGV beim aktuellen Kurs bei gut 17 für das laufende und rund 10 für das nächste Geschäftsjahr. Das ist niedrig für einen Konzern mit diesem Wachstum, spiegelt aber Zweifel an der Dauerhaftigkeit des KI-Booms und die aktuelle Führungskrise wider.
Wer könnte Jensen Huang nachfolgen?
Einen benannten Nachfolger gibt es nicht. Als Interimslösung gilt Finanzchefin Colette Kress als naheliegend, als möglicher Nachfolger wird Rechenzentrumschef Ian Buck gehandelt.
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