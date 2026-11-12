Nvidia-Aktie Prognose: Huang-Beben fünf Tage vor den Zahlen – Absturz oder Comeback?

Nvidia-Aktie im Nachthandel, rund 33 % unter dem Rekordschluss von 239,24 Dollar 161,43 USD

Umsatzausblick für das dritte Quartal (plus/minus 2 Prozent) 108 Mrd. $

Erwarteter Gewinn je Aktie laut Analystenkonsens 2,47 $

KGV auf Basis der Gewinnschätzung für das Geschäftsjahr 2028 rund 10