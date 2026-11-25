Die Nvidia Aktie (NVDA, ISIN US67066G1040) ist am Mittwoch wieder im freien Fall: Um 15:39 Uhr MEZ, also 9:39 Uhr in New York, notierte das Papier an der Nasdaq bei 142,37 US-Dollar – 13,01 Dollar oder 8,4 Prozent unter dem Vortagesschluss von 155,38 Dollar. Dabei sendet die Nvidia Aktienprognose der Analysten ein anderes Signal als der Kurszettel: Bernstein, Citi, Melius, JPMorgan und Morgan Stanley nennen Kursziele zwischen 200 und 270 Dollar, und das Unternehmen selbst stellt für das Schlussquartal einen Umsatz von rund 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Kursziele und Schätzungen sind dabei ausdrücklich Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Nvidia Aktie Prognose: Bernstein, Citi und Melius nennen Kursziele von 200 bis 270 Dollar – was steckt hinter dem Optimismus nach dem 8-Prozent-Absturz?
Die Nvidia Aktie fällt am Mittwoch um gut 8 Prozent auf rund 142 Dollar. Die Nvidia Aktienprognose der Analysten bleibt dagegen konstruktiv: Kursziele von 200 bis 270 US-Dollar, Umsatzprognose von 130 Milliarden Dollar fürs Schlussquartal. Was Anleger zwischen Huang-Rückkehr, Anhörungen und KI-Zweifeln jetzt wissen müssen.
Steckbrief
- Unternehmen
- NVIDIA Corporation
- Ticker
- NVDA
- ISIN
- US67066G1040
- Börse
- Nasdaq (USD)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Ende Februar 2027
Stand: 25.11.2026, Kurs 25.11.2026, 15:39 Uhr MEZ, Nasdaq
Auslöser
Was ist bei der Nvidia Aktie passiert?
Der Mittwoch ist der vorläufige Schlusspunkt einer außergewöhnlich wilden Woche. Am Montag, 23. November, setzte der Verwaltungsrat Firmengründer Jensen Huang einstimmig wieder als Vorstandschef ein, nachdem dieser Anfang November zurückgetreten war. Die Aktie sprang daraufhin um rund 31 Prozent. Schon am Dienstag gab sie 5,9 Prozent ab und schloss bei 155,38 Dollar; am Mittwoch kommt der nächste Abschlag.
Der Gegenwind kommt aus mehreren Richtungen. Der gesamte Markt ist im Risk-off-Modus: Der S&P 500 verliert laut Marktberichten zeitweise rund 2,5 bis 2,7 Prozent, der Nasdaq Composite mehr als 4 Prozent. Belastend wirken Sorgen über schuldenfinanzierte Rechenzentrumsausgaben, steigende Zinserwartungen nach höher als erwarteter Kerninflation sowie neue Zollpläne. Hinzu kommen unternehmensspezifische Themen: Das US-Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC ermitteln wegen mutmaßlichen Chip-Schmuggels; die US-Regierung hat zudem zwei Nvidia-Kunden aus Singapur auf eine Handelsliste für KI-Chips gesetzt. Huang soll am 1. Dezember nicht öffentlich vor Ausschüssen des Repräsentantenhauses und am 3. Dezember öffentlich vor dem Bankenausschuss des Senats aussagen.
Geschäftsmodell
Wofür steht die Nvidia Aktie fundamental?
Nvidia entwickelt Grafik- und KI-Beschleuniger samt Netzwerktechnik und Software und ist damit der wichtigste Ausrüster des KI-Booms. Das Rechenzentrumsgeschäft dominiert die Zahlen: Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Quartal bis 25. Oktober, Zahlen vom 17. November) erzielte der Konzern einen Umsatz von 115,8 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent zum Vorjahr, davon 107,6 Milliarden Dollar im Segment Data Center (+110 Prozent). Der Gewinn je Aktie lag nach Non-GAAP-Rechnung bei 2,68 Dollar, die bereinigte Bruttomarge bei 74,9 Prozent.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Nvidia Aktienprognose des Unternehmens selbst?
Für das vierte Quartal peilt das Management einen Umsatz von 130,0 Milliarden Dollar an, mit einer Schwankungsbreite von plus/minus 3 Prozent. Darin steckt eine zusätzliche Berichtswoche, nicht enthalten sind Data-Center-Umsätze mit China. Die Bruttomarge soll auf 71,0 bis 72,0 Prozent sinken. Vor den Zahlen hatten Analysten im Schnitt mit 108,97 Milliarden Dollar Umsatz, 2,48 Dollar Gewinn je Aktie und einem Quartalsausblick von 125,3 Milliarden Dollar gerechnet – Nvidia lag also klar darüber.
|Kennzahl
|Wert
|Stand
|Umsatz Q3 FY2027 (Ist)
|115,8 Mrd. USD
|17.11.2026
|Umsatz Q4 FY2027 (Unternehmensprognose)
|130,0 Mrd. USD ±3 %
|17.11.2026
|Gewinn je Aktie FY2028 (Konsens, 52 Analysten)¹
|15,91 USD
|08.11.2026
|KGV auf FY2028-Gewinn (Rechenbeispiel)¹
|rund 8,9
|25.11.2026
|Gewinnerwartung FY2028 laut New Street
|25 USD je Aktie (KGV unter 10)
|24.11.2026
¹ Konsens von Anfang November 2026, also vor den Quartalszahlen vom 17.11.; das KGV ist ein Rechenbeispiel von aktiencheck.de auf Basis des Kurses von 142,37 USD und keine Analystenangabe. Konsensdaten für Umsatz und EPS weiterer Jahre lagen nicht vor.
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 17.11.2026; Analystenkonsens, Stand 8.11.2026 und 24.11.2026
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Nvidia Aktie zu?
Ein einheitliches Konsens-Kursziel mit aktueller Analystenzahl lag zum Redaktionsschluss nicht vor. Die jüngsten Studien zeichnen aber ein klares Bild: Nach der Zahlenvorlage und der Huang-Rückkehr hoben mehrere Häuser ihr Votum an. Bernstein stufte die Aktie am 23. November von Market-Perform auf Outperform hoch und nennt 200 Dollar; zuvor hatte das Haus sein Ziel am 12. November von 400 auf 200 Dollar halbiert. StoneX hob auf Buy mit 270 Dollar, Oppenheimer auf Outperform mit 250 Dollar, Melius auf Buy (Ziel 220 statt 185 Dollar). Citi bleibt bei Buy und erhöhte von 225 auf 240 Dollar. Morgan Stanley senkte sein Ziel am 19. November leicht von 267 auf 260 Dollar (Overweight), JPMorgan hob von 215 auf 230 Dollar (Overweight).
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Änderung
|Bernstein
|Outperform
|200 USD
|23.11.2026
|Hochstufung von Market-Perform
|StoneX
|Buy
|270 USD
|23.11.2026
|Hochstufung von Hold
|Oppenheimer
|Outperform
|250 USD
|23.11.2026
|Hochstufung von Perform
|Citi
|Buy
|240 USD
|23.11.2026
|von 225 USD
|JPMorgan
|Overweight
|230 USD
|19.11.2026
|von 215 USD
|Melius
|Buy
|220 USD
|23.11.2026
|von 185 USD, Hochstufung von Hold
|Morgan Stanley
|Overweight
|260 USD
|19.11.2026
|von 267 USD
Kursziele und Ratings sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Zum aktuellen Kurs von 142,37 USD liegen sie rechnerisch 40 bis 90 Prozent höher; Kursziele sind keine Garantie.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, veröffentlicht 19. bis 23.11.2026
Bewertung
Ist die Nvidia Aktie nach dem Absturz günstig bewertet?
Rechnerisch ja, aber mit Fragezeichen. Legt man den Gewinnkonsens für das Geschäftsjahr 2028 von 15,91 Dollar je Aktie zugrunde, ergibt sich beim Kurs von 142,37 Dollar ein KGV von rund 9; allerdings stammt dieser Konsens von Anfang November, vor den Quartalszahlen, und dürfte inzwischen höher liegen. New Street argumentiert, die Aktie handle unter dem Zehnfachen eines erwarteten 2028er-Gewinns von 25 Dollar. Ein Vergleich mit Wettbewerbern wie AMD oder Broadcom auf Basis tagesaktueller Daten lag nicht vor; Anfang November wurden für Broadcom rund 19 und für AMD rund 32 Prozent des erwarteten Folgejahresgewinns bezahlt, Nvidia lag damals bei knapp 11 – die Kurse haben sich seither allerdings stark verändert. Wer die Nvidia Aktie 2026 und 2027 bewertet, sollte deshalb vor allem auf die Qualität der Gewinne schauen: Die Bruttomarge sinkt laut Ausblick, die Lieferverpflichtungen summieren sich auf 279 Milliarden Dollar, und die Forderungslaufzeit hat sich von 45 auf 60 Tage verlängert.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Nvidia Aktie?
Beschreibend betrachtet steht die Aktie unter Druck: Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 23,7 Prozent, auf Sicht eines Monats 34,7 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 243,37 Dollar, das Tief bei 124,50 Dollar; der Kurs ist damit 41,5 Prozent vom Hoch entfernt, aber noch 14 Prozent über dem Jahrestief. Die Tagesspanne reichte bis zum Vormittag von 141,58 bis 145,03 Dollar. Die Aktie gilt mit einem Beta von über 2 als sehr schwankungsanfällig. Werte zu gleitenden Durchschnitten oder zum RSI lagen für diesen Beitrag nicht vor.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Nvidia Aktienprognose?
|Szenario
|Kursziele
|Argumentation Dritter
|Bull
|250–270 USD
|Quartalszahlen und Ausblick über Konsens, KI-Aufbau hält an
|Base
|200–240 USD
|Bewertung mit Huang "tragfähig genug", aber Überhänge bleiben
|Bear
|unter 200 USD
|Ermittlungen, Exportbeschränkungen, mögliche Abkühlung der Rechenzentrumsinvestitionen
Zuordnung der Kursziele zu Szenarien durch die Redaktion zur Orientierung; es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Studien von StoneX, Oppenheimer, Citi, JPMorgan, Melius, Bernstein, Morgan Stanley (19. bis 23.11.2026)
Termine
Was beobachten Anleger bei der Nvidia Aktie jetzt?
30. November bis 3. Dezember: Entwicklerkonferenz GTC in Washington.
1. Dezember: nicht öffentliches Gespräch Huangs mit Ausschüssen des Repräsentantenhauses.
3. Dezember: öffentliche Aussage vor dem Bankenausschuss des Senats.
Ende Februar 2027: voraussichtlich die nächsten Quartalszahlen (Termin noch nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Nvidia Aktienprognose
Wie lautet die aktuelle Nvidia Aktienprognose? Die Analystenhäuser nennen in ihren jüngsten Studien Kursziele zwischen 200 und 270 Dollar; das Unternehmen peilt für das vierte Quartal rund 130 Milliarden Dollar Umsatz an.
Warum fällt die Nvidia Aktie heute? Neben einem schwachen Gesamtmarkt belasten Ermittlungen, Zinssorgen und Zweifel an schuldenfinanzierten KI-Investitionen.
Was ist das Kursziel für die Nvidia Aktie? Ein einheitliches Konsens-Kursziel lag nicht vor; Bernstein nennt 200, Citi 240, StoneX 270 Dollar.
Wann gibt es die nächsten Nvidia-Zahlen? Voraussichtlich Ende Februar 2027.
Ist die Nvidia Aktie 2027 ein Wachstumswert? Das Unternehmen und die Analysten erwarten weiter starkes Wachstum, die Bewertung hängt jedoch vom Fortgang der KI-Investitionen ab.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser wieder (Bernstein, StoneX, Oppenheimer, Citi, JPMorgan, Melius, Morgan Stanley). Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG; der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Offenlegungen: Bernstein, JPMorgan, Morgan Stanley, Oppenheimer, Melius.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NVIDIA Corporation (NVDA): Kaufen, Kursziel 200,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Bernstein (Hochstufung auf Outperform, Kursziel 200 USD) sowie weitere genannte Häuser vom 23.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 17:38 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 17:38 MEZ
Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in NVDA.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bernstein (Hochstufung auf Outperform, Kursziel 200 USD) sowie weitere genannte Häuser.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.