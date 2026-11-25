Der Mittwoch ist der vorläufige Schlusspunkt einer außergewöhnlich wilden Woche. Am Montag, 23. November, setzte der Verwaltungsrat Firmengründer Jensen Huang einstimmig wieder als Vorstandschef ein, nachdem dieser Anfang November zurückgetreten war. Die Aktie sprang daraufhin um rund 31 Prozent. Schon am Dienstag gab sie 5,9 Prozent ab und schloss bei 155,38 Dollar; am Mittwoch kommt der nächste Abschlag.

Der Gegenwind kommt aus mehreren Richtungen. Der gesamte Markt ist im Risk-off-Modus: Der S&P 500 verliert laut Marktberichten zeitweise rund 2,5 bis 2,7 Prozent, der Nasdaq Composite mehr als 4 Prozent. Belastend wirken Sorgen über schuldenfinanzierte Rechenzentrumsausgaben, steigende Zinserwartungen nach höher als erwarteter Kerninflation sowie neue Zollpläne. Hinzu kommen unternehmensspezifische Themen: Das US-Justizministerium und die Börsenaufsicht SEC ermitteln wegen mutmaßlichen Chip-Schmuggels; die US-Regierung hat zudem zwei Nvidia-Kunden aus Singapur auf eine Handelsliste für KI-Chips gesetzt. Huang soll am 1. Dezember nicht öffentlich vor Ausschüssen des Repräsentantenhauses und am 3. Dezember öffentlich vor dem Bankenausschuss des Senats aussagen.